Mécanisme potentiel pour l'effet cardioprotecteur de l'huile d'olive extra vierge démêlé

Dans une série d'études cliniques récentes approuvées par le comité d'éthique de l'Université Sapienza de Rome, un groupe de recherche italien a fourni des preuves préliminaires sur l'effet bénéfique à court terme de l'huile d'olive extra vierge (EVOO), la marque de la La diète méditerranéenne, sur le profil glycémique et lipidique postprandial chez les adultes sains et pré-diabétiques. En parallèle, ce groupe a découvert la régulation des incrétines comme un mécanisme sous-jacent plausible pour l'antioxydant EVOO et effets cardioprotecteurs.

Malgré des preuves cliniques solides associant le régime méditerranéen, en particulier son composant clé, l'huile d'olive extra vierge (EVOO), avec un risque plus faible de maladie vasculaire, il n'y avait jusqu'à présent aucune indication claire sur la manière dont il peut exercer ses effets protecteurs vasculaires. De plus, la glycémie postprandiale a été liée à une prévalence plus élevée des issues cardiovasculaires dans la population générale.

Dans la première série d'études publiée dans L'athérosclérose, le groupe italien a démontré non seulement "effet protecteur de l'EVOO sur un certain nombre de marqueurs du stress oxydatif », mais aussi "a montré pour la première fois que l'huile d'olive extra vierge régulait à la baisse l'activité NOX2, soulignant cette voie enzymatique comme un mécanisme expliquant l'activité antioxydante de l'huile d'olive extra vierge.

Les auteurs ont souligné la possibilité que l'EVOO puisse exercer son effet par d'autres voies enzymatiques dans le contrôle du stress oxydatif postprandial.

L'année dernière, le groupe de recherche est allé plus loin et a démontré chez des volontaires adultes en bonne santé qu'un repas avec EVOO ajouté était associé à une réduction postprandiale stress oxydatif et une glycémie postprandiale améliorée via un mécanisme de régulation de l'incrétine.

Les hormones incrétines telles que le peptide de type glucagon-1 (GLP1) et le peptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) sont connues pour induire la sécrétion d'insuline et influencer de manière significative le contrôle glycémique postprandial. Ces incrétines sont rapidement désactivées par l'enzyme ubiquitaire dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4), réduisant ainsi la sécrétion d'insuline.

Les résultats des dernières recherches publiées dans Nutrition clinique a en outre révélé que l'ajout d'une petite quantité d'EVOO (10 g) à un repas améliorait le profil glycémique et lipidique postprandial cette fois chez les patients pré-diabétiques. Par rapport au témoin, les repas contenant de l'EVOO ont entraîné une diminution de près de 20% de la glycémie postprandiale et une augmentation de 40% de la production d'insuline.

Semblable à leurs résultats précédents, les preuves ont soutenu l'implication de l'hormone incrétine spécifiquement GLP1 dans la régulation du glucose postprandial. Les études in vitro ont démontré que l'EVOO entraînait l'activation des deux hormones incrétines avec une inhibition concomitante de l'activité DPP ‑ 4.

Les auteurs ont conclu que inclusion d'EVOO dans les repas améliore la glycémie postprandiale et le profil lipidique chez les patients pré-diabétiques, réduisant les effets néfastes d'un taux élevé de sucre et de cholestérol sur le système vasculaire. Ils reconnaissent également que d'autres recherches dans ce groupe de métabolisme du glucose altéré sont justifiées pour évaluer les effets à long terme de la supplémentation en EVOO.

Le message de ces études renforce l'idée que la prévention contre une foule de maux chroniques est aussi simple que l'ajout d'une cuillère à soupe d'EVOO aux repas sur une base quotidienne.