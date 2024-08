Terra Creta organise une conférence

Des visiteurs des pays 14 - et des agriculteurs locaux 50 - se sont inscrits à la Conférence internationale 2012 Terra Creta sur l'huile d'olive et la qualité qui se tiendra à La Canée, en Crète, la semaine prochaine.



Karpadakis Emmanouil, responsable marketing de Terra Creta, a déclaré Olive Oil Times le but de la conférence du 11 au 14 octobre est de donner aux participants "une expérience totale de l'huile d'olive - de l'arbre à la bouteille. »

D'autres objectifs clés sont d'élargir les connaissances sur les problèmes de qualité, les avantages pour la santé et les attributs biologiques, et de fournir des conseils sur la meilleure façon de stocker et d'utiliser l'huile d'olive.

Terra Creta espère également promouvoir l'excellence et et unique caractéristiques de l'huile d'olive dans sa région - Kolymvari dans l'ouest de la Crète - et pour éduquer les producteurs et donner un aperçu de la demande et des tendances internationales, en particulier dans les marchés émergents, a-t-il déclaré.

Qualité de l'huile d'olive et bienfaits pour la santé

Parmi les experts de la conférence, le professeur Apostolos (Paul) Kiritsakis de l'Observatoire grec du stress oxydatif en santé et agroalimentaire, dont la présentation sera sur huile d'olive de haute qualité comme aliment fonctionnel.

Pendant ce temps, "L'huile d'olive, un nouveau médicament potentiel »est le sujet d'une présentation de Prokopios Magiatis du département de pharmacognosie et de chimie des produits naturels de l'Université d'Athènes.

Liz Tagami, courtier international en alimentation et en vin, donnera une présentation intitulée "Remettre en question la qualité de l'huile d'olive », le Dr Edwin N. Frankel du Olive Center de l'Université de Californie abordera l'effet de la falsification de l'huile d'olive vierge sur sa valeur nutritionnelle et biologique, et le Dr Manolis Paschalis des Laboratoires AGENT parlera de la menace pour l'huile d'olive posée par la contamination des aliments.

"«Huile vivante, aliments traditionnels et santé» est le titre d'une présentation qui sera donnée par le professeur Antonia Trichopoulou de la faculté de médecine du centre collaborateur de l'OMS, Université d'Athènes, et le sujet de l'écrivain Nikolaos Psilakis est "Le miracle de la nutrition crétoise. »

Marché international de l'huile d'olive

Apostolos Kalfas du Brésil tropical parlera de l'huile d'olive sur le marché émergent du Brésil; Patrick Billoy d'Etn. Franz Colruyt abordera les tendances et le potentiel en Belgique; Praful Mehta du groupe Unity Brands fournira des informations sur l'éthique et la qualité sur le marché américain; et John Gibson de Minoan Imports parlera du dynamisme et des particularités de ce marché.

Yadong Qian de Jiangsu Tian Yun Food Technology Co. expliquera le marché en plein essor de la Chine et Il Woo Joo de Seil International couvrira l'huile d'olive dans le domaine des cosmétiques en Corée du Sud.

Les marchés de l'huile d'olive en Finlande, en Allemagne et en Russie, ainsi que le marché international des produits biologiques, seront également abordés.

Innovation

Parmi les sujets à débattre lors des ateliers d'innovation lors de la conférence, citons le marquage d'un nouveau produit - en particulier la variété tsounati olive - et comment la déclaration d'acidité sur l'étiquette avant des produits à base d'huile d'olive a affecté le comportement des consommateurs.

D'autres activités

Les autres activités comprennent des émissions de cuisine par le célèbre chef Dimitris Skarmoutsos, l'un des principaux représentants de la cuisine grecque contemporaine; un dégustation d'huile d'olive et la concurrence; repas basés sur le régime traditionnel crétois; une demi-journée de visite de la ville antique de Knossos; et en suivant le processus de production d'huile d'olive de la récolte à l'extraction des olives de l'olivier antique de Vouves, qui aurait environ 3500 ans.

L'anglais sera la langue officielle mais la traduction simultanée sera disponible en grec et en russe.

Des journalistes de sept pays couvriront la conférence, parmi lesquels un contributeur pour Olive Oil Times.