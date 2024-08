À la recherche d'huile d'olive mal étiquetée pour gagner de l'argent

Une récente apparemment mineure décision par le juge Brian F. Holeman de la Cour supérieure de Washington DC, Division civile, sur une requête (demande) de l'épicerie défenderesse Mohtamar, Inc. pour jugement sommaire suffit à première vue à effrayer toute partie intéressée non formée aux rebondissements de la common law. Il est cependant d'une importance considérable.



L'épicier défendeur (entre autres) a été poursuivi par un doyen Mostofi en 2011, pour violation de la DC Consumer Protection Procedures Act (CPPA) en vendant de l'huile d'olive de marque Pompéienne mal étiquetée comme »extra vierge.' Ayant pris conscience de l'huile mal étiquetée après avoir lu sur le célèbre 2010 Rapport UC Davis qui a nommé Pompéien comme l'un des coupables dans le scandale des erreurs d'étiquetage extra-vierge, le demandeur a rapidement acheté une bouteille et intenté une action pour »blessures subies.

Une grande partie de la décision est prise par la question de savoir si le statut DC autorise un consommateur à intenter une action en justice lorsqu'il lit un produit mal étiqueté et l'achète uniquement dans le but d'intenter une action en justice (c'est-à-dire s'il a »debout ») pour les blessures subies. Il s'agit d'une question importante, car autoriser une telle action pourrait ouvrir la porte à de nombreuses actions de consommateurs litigieux pour tout produit prétendument mal étiqueté - un événement qui pourrait vraisemblablement mettre fin à toute entreprise de taille moyenne en un temps record.

S'appuyant sur la jurisprudence antérieure selon laquelle un demandeur a un droit "être libre de pratiques commerciales abusives »et peut poursuivre même s'il "n’a subi aucune lésion judiciaire », la Cour a rejeté la défense selon laquelle le demandeur "a acheté sciemment des produits qu'il croyait défectueux et l'a fait dans le but d'intenter une action en justice », et a donc été victime d'un "blessure auto-infligée. »Le juge Holeman a déclaré:

" Aucun précédent n'établit que la Cour doit appliquer une " de bonne foi »aux actions d'un demandeur afin de conclure que l'exigence de qualité pour agir a été satisfaite. De plus, le demandeur n'a pas besoin de démontrer qu'il a subi une blessure physique, émotionnelle ou monétaire (je souligne); une violation réelle ou immédiate de la loi est suffisante pour établir un dommage de fait »(p. 5) et a conclu que: " La considération déterminante est que le demandeur est un consommateur qui s'est engagé dans une transaction de consommation. Cette transaction est protégée par la CPPA. » (p. 6)

Rejetant (en partie) la requête en jugement sommaire, le juge Holeman a laissé les questions de savoir si le consommateur »attente raisonnable »a été violée et s’il peut prouver par "preuve claire et convaincante »une allégation de fausse déclaration intentionnelle en vertu de la LPCP, qui doit être tranchée au procès.

On peut noter que Pompeian, importateur et embouteilleur d'huile d'olive basée à Baltimore, était le seulement pour atteindre le logo du programme de surveillance de la qualité de l'USDA pour ses huiles extra vierges et biologiques, après l'ajout de l'huile d'olive à la liste des produits éligibles de l'USDA. Cela devrait logiquement rendre cette action en justice sans objet, mais l'encouragement que cette décision fournit à d'autres plaideurs vexatoires représente un réel danger pour tous les producteurs qui choisissent de faire des affaires à Washington, DC.