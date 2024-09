Des centaines de personnes protestent contre le projet de tarification de l'olivier en Espagne

Des centaines d'oliviers, de producteurs d'huile et de représentants d'entreprises se sont réunis jeudi dernier devant le consulat américain à Séville, en Espagne, pour protester contre les tarifs américains proposés sur les olives espagnoles.



Nous réitérons notre rejet absolu de la fixation de tout type de tarif sur les olives de table. - Rodrigo Sánchez Haro, ministre de l'Agriculture, Andalousie

Les manifestants se sont réunis pour dénoncer les tarifs prévus, les appelant "injuste »et "abusives »et suscitent des inquiétudes quant à leurs répercussions potentiellement désastreuses sur les exportations et l'emploi dans la région.

Les tarifs devraient être examinés par la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) cette semaine et, si la commission décide de les promulguer, ils entreront en vigueur plus tard ce mois-ci. Dans 2017, les exportations espagnoles d'olives vers les États-Unis ont totalisé environ 67 millions de dollars.

"Nous sommes très déçus de la décision du département américain du Commerce d'imposer des droits antisubventions et antidumping sur les importations espagnoles d'olives de table, d'autant plus que le produit est très populaire parmi les consommateurs américains », José María Castilla, lobbyiste de l'aile nationale de l'Association des jeunes agriculteurs (ASAJA), a déclaré. "C'est injustifié et disproportionné et cela va à l'encontre de notre politique agricole commune. »

Miguel López, secrétaire général de COAG Andalousie, a déclaré que les emplois 8,000 sont directement menacés et que deux millions d'autres sont indirectement menacés en raison des tarifs proposés. Déjà, a-t-il dit, Agro Sevilla a licencié certains de ses employés.



Reiteramos nuestro rechazo absoluto a la fijación de cualquier tipo de arancel a la aceituna de mesa, que ahora EEUU has incrementado hasta el 34,75%. Es una medida injusta que provocaría grandes pérdidas en el sector andaluz que genera 2 millones de jornales y 8.000 empleos. - Rodrigo Sánchez Haro (@rodrigosanhar) Le 12 juin 2018





Junta insiste en que el arancel a la aceituna de mesa es "desproporcionado ”y pide al Gobierno que defienda al sector https://t.co/z56iEjUSCh via @epandalucia - José Muñoz (@pepemsanchez) 29 janvier 2018





Pour enfoncer le clou et donner un visage humain à ces licenciements, López a invité un jeune homme, identifié uniquement comme le fils de Raquel, à monter sur scène pendant la manifestation.

"En raison des tarifs et après six ans dans l'entreprise, ils l'ont laissé au chômage et il a dû quitter l'Andalousie pour trouver du travail », a déclaré López. "Il avait un projet de vie et tout a été cassé.

López a insisté sur le fait que les producteurs espagnols d'olives sont conformes aux règles de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale du commerce et a appelé l'Union européenne et le gouvernement espagnol à défendre le secteur contre ce qu'il a appelé "tarifs arbitraires.

"Face à cette attitude que [le président américain Donald] Trump maintient contre toutes les importations, et parce que cela viole tous les accords internationaux, la Commission européenne doit déjà se positionner et se défendre », a-t-il déclaré. "Nous devons également être défendus. »

La Commission européenne a déjà condamné les tarifs sur les olives espagnoles avec un porte-parole les étiquetant "protectionniste »et une action prometteuse de la Commission européenne du commerce.

Les tarifs proposés découlent de plaintes antidumping déposées l'an dernier par deux sociétés californiennes (Bell-Carter Foods, Inc et Musco Family Olive Co). Ils ont été aggravés par les charges antisubventions du Département américain du commerce, qui fait valoir que les oléiculteurs et emballeurs espagnols bénéficient également de "subventions injustes ».

Si l'USITC décide de ratifier les tarifs proposés, que la plupart des observateurs commerciaux estiment très probables, les droits d'importation sur les olives espagnoles augmenteront jusqu'à 27 pour cent en juillet 24. Les tarifs couvriraient tous les types d'olives espagnoles, y compris toutes les formes, tailles et couleurs; dénoyautées et non dénoyautées; et entières, tranchées, hachées et coupées.

"Le Département du Commerce veillera à une évaluation complète et juste des faits et, si les règles sont enfreintes, agira rapidement pour mettre fin à toute pratique commerciale déloyale », a déclaré le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross. "Les États-Unis sont attachés à un commerce libre, équitable et réciproque avec l'Espagne. »

Antonio de Mora, le secrétaire général de l'Association espagnole des exportateurs et industriels des olives de table (ASEMA) estime que les faits l'emporteront sur les sentiments et au lieu d'assister aux manifestations, a travaillé d'arrache-pied pour préparer une action en justice contre les tarifs.

"L'ASEMESA prépare sa défense en contact avec les administrations nationales et européennes, avec l'assurance que les arguments sur lesquels ces accusations sont fondées sont faux, raison pour laquelle nous recueillons toutes les informations et preuves nécessaires », a-t-il déclaré.