Un traitement biologique prometteur contre Xylella

Nous avons suivi les développements au fil des années d'une étude pour le confinement des Xylella fastidiosa (Xf) bactérie dirigée par le directeur de recherche du Centre d'olives, d'arbres fruitiers et d'agrumes du Conseil pour la recherche agricole et l'analyse de l'économie agricole (CREA) à Rome et à Caserte, Marco Scortichini, en collaboration avec d'autres institutions de recherche italiennes, dont l'Université de Salento à Lecce et le département d'agriculture du US Agricultural Research Service, en Californie.

La recherche a été menée pour évaluer, à la fois in vitro et sur le terrain, l'activité bactéricide d'un composé breveté contenant du zinc et du cuivre avec des hydracides d'acide citrique pour contrôler le phytopathogène.

Les résultats préliminaires de la recherche ont été présentés il y a deux ans lors d'une séminaire organisé par le CIO, et les résultats finaux ont récemment été publiés dans la revue à comité de lecture consacrée à la phytopathologie, Phytopathologie méditerranéenne.

Marco Scortichini

Les chercheurs ont mené un essai sur le terrain de trois ans dans une oliveraie de Veglie, dans la province de Lecce, contenant des oliviers Cellina di Nardò et Ogliarola salentina adultes, qui avant l'essai étaient officiellement déclarés infectés par Xylella fastidiosa subsp. pauca et présentaient des symptômes de syndrome de déclin rapide des olives (OQDS ou CoDiRO).

"Les tests expérimentaux sur le terrain sont au cœur de la recherche car ils nous permettent de comprendre comment fonctionne un phénomène, mais une phase très importante est la mise en œuvre ultérieure de l'essai, qui dans ce cas nous a donné des résultats encourageants », a déclaré Scortichini. "Maintenant, notre protocole est actuellement suivi par certains agriculteurs dans les zones infectées comme une pratique pour contenir la maladie.

Le chercheur a déclaré que les producteurs avaient volontairement demandé à suivre la procédure, après avoir assisté à des réunions préalables au procès, car leur oliveraie avait de forts symptômes de la maladie. Par conséquent, en avril 2016, ils ont commencé à mettre en œuvre le protocole, en retirant d'abord les parties des oliviers affectées par la dessiccation, puis en appliquant le traitement.

"À l'heure actuelle, leurs oliviers sont pleins d'olives en excellente santé », a observé Scortichini. "Pour donner un exemple, il y a deux semaines, nous comptions dans certains cas, 16 à 18 olives en cours de développement sur une branche de 12 à 13 centimètres.

Chaque année au cours de l'essai, de début avril à octobre, le composé a été appliqué au moyen de six traitements par pulvérisation sur les cimes des oliviers. Les résultats de la recherche ont montré que le composé réduisait la gravité des symptômes chez les deux cultivars. Bien que la plupart des arbres non traités soient morts à la fin de l'essai, tous les arbres traités ont survécu avec un bon état végétatif, selon le NDVI (indice de végétation par différence normalisée), comme enregistré au début d'octobre 2017.

La PCR quantitative en temps réel (Polymerase Chain Reaction) a été réalisée de juin 2016 à septembre 2017, selon les procédures officielles établies par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des végétaux (OEPP). L'analyse a révélé une diminution statistiquement significative des densités cellulaires de Xylella fastidiosa dans les feuilles des arbres traités.

Olivier en pleine production au cours de la troisième année des essais sur le terrain

"La réduction de la bactérie n'est pas impossible - la coexistence est quelque chose qui peut être atteint », a déclaré Scortichini Olive Oil Times journaliste, Cain Burdeau dans le troisième article de sa série d'investigation sur Xylella.

Selon notre chercheur, la bactérie étant présente sur une vaste superficie, la seule solution pour le moment est d'apprendre à vivre avec. "Pour ce faire, nous avons développé une méthode visant à favoriser l'équilibre vital des oliviers et du territoire, y compris le sol », a-t-il souligné, ajoutant qu'ils jugent fondamental de réintroduire des facteurs stabilisants dans le système environnemental, à travers le développement de pratiques biologiques et durables.

(Un autre débat concerne la opposition à ce genre d'approche par ceux qui voient une solution au Xf dans les pesticides.

"Par conséquent, les résultats prometteurs que nous avons obtenus suggèrent une gestion intégrée qui comprend la taille régulière des oliviers; sol hersé vers la fin de l'hiver et le début du printemps, pour réduire les populations d'insectes vecteurs qui survivent sur les mauvaises herbes; et des traitements par pulvérisation avec ce composé sur les cimes des oliviers du printemps à la fin de l'automne pourraient contrôler efficacement la maladie », a conclu Scortichini.