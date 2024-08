Fondation internationale pour la promotion de la diète méditerranéenne

Une fondation internationale dédiée à la promotion du régime méditerranéen a été créée. La Fondation Internationale de la Diète Méditerranéenne (IFMeD) est enregistrée à Londres, Royaume-Uni et vise à rassembler des institutions, des universités et des centres de recherche de différents pays ainsi que des acteurs du secteur privé et des consommateurs intéressés à promouvoir le régime méditerranéen.

Lluis Serra-Majem, président de l'IFMeD déclare sur le site de la Fondation, Que "malgré la reconnaissance par l'UNESCO de la Diète méditerranéenne en tant que patrimoine culturel immatériel, l'adhésion à ce régime alimentaire est en baisse dans certains pays méditerranéens en raison des contraintes économiques auxquelles l'Europe est confrontée depuis 2008. Il est donc essentiel de valoriser le régime méditerranéen en tant que mode de vie sain et durable [ sic], en l'adaptant aux changements socio-économiques et culturels actuels, ainsi qu'en le préservant et en le réaffirmant en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

L'IFMeD a pour objectif de rassembler des connaissances et une expertise multidisciplinaires et d'agir comme un groupe de réflexion pour analyser, valider et diffuser des études scientifiques pertinentes sur le régime méditerranéen. Les fondations énoncé de mission souligne la nécessité d'une "garant scientifique transnational »au-dessus des intérêts locaux et nationaux, afin de promouvoir le régime méditerranéen comme mode de vie sain et durable.

Sandro Dernini, le secrétaire général de l'IFMeD a déclaré que "il faut une nouvelle réflexion interdisciplinaire et interculturelle pour la revitalisation de la diète méditerranéenne. Par conséquent, l'IFMeD peut être le lieu international idéal pour promouvoir ce changement en agissant pour reconstruire un contexte culturel alimentaire durable pour le régime méditerranéen, plus adapté à l'époque actuelle et à tous ».