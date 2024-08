L'Italie cherche de l'aide pour contenir un tueur d'olivier

Paolo De Castro, membre du Parlement européen

Des fonds d'urgence de l'UE auraient été promis pour aider à limiter la propagation d'une maladie des plantes tuant les oliviers en Italie.

Et le gouvernement italien dit qu'il met en place un groupe de travail sur l'épidémie, qui serait due à la bactérie Xylella fastidiosa.

Selon les députés italiens du Parlement européen (eurodéputés) Paolo De Castro (S&D) et Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), environ 8,000 hectares d'oliviers dans la région du Salento des Pouilles sont déjà touchés et environ 600,000 oliviers devront l'être détruit.

Maladie transmise par un insecte

Dans un question écrite à la Commission européenne sur les mesures de confinement, De Castro a déclaré que la bactérie fait sécher le feuillage et assombrir le bois, tuant finalement l'arbre infecté.

La maladie était "se répandant très rapidement, constituant une menace économique et environnementale pour toute une région où la production d'olives est l'activité agricole de base et les oliviers centenaires constituent une partie inestimablement précieuse du paysage et du patrimoine naturel. »

"La maladie, qui serait transmise par la cicadelle (Cicadellidae), n'a pas encore été propagée plus loin et affecte encore moins les oliviers dans le reste de l'Europe, a-t-il déclaré.

Il demande quelles mesures financières et autres la Commission envisage de "contenir la propagation rapide de la maladie.

"Grave menace pour les oléiculteurs européens »

Silvestris a déclaré que c'était la première apparition en Europe de l'agent phytopathogène, que les experts considéraient "une menace sérieuse pour les oléiculteurs européens, compte tenu du rythme de propagation de la maladie. »

Une taille à grande échelle des oliviers pour éliminer les parties desséchées par la maladie est en cours dans la zone entre Gallipoli et Ugento dans la région du Salento, sous la coordination des autorités régionales des Pouilles et des organisations de producteurs, a-t-il déclaré.

Entre autres mesures, il a demandé des fonds pour un programme d'urgence de recherche scientifique et de mesures phytosanitaires, ainsi qu'une base de données européenne sur le génome des agents pathogènes des cultures pour centraliser les informations sur les bactéries et les parasites.



Xylella fastidiosa (Photo: Université de Géorgie)

As a rapporté la semaine dernière, le député européen italien Raffaele Baldassarre (PPE) a également appelé à une aide urgente.

Huile d'olive des Pouilles encore "Excellente qualité"

Olive Oil Times n'a pas encore été en mesure de confirmer dans la presse italienne des informations selon lesquelles le commissaire européen à la Santé et aux Consommateurs, Tonio Borg, a promis une aide d'urgence.

Les médias italiens ont également déclaré que la ministre italienne de l'Agriculture, Nunzia De Girolamo, avait promis un groupe de travail sur la maladie qui serait assisté par l'arrivée de deux experts de l'Université de Californie.

La maladie de Pierce, causée par Xylella fastidiosa, a été découverte dans 1892 par le californien Newton B. Pierce sur des raisins en Californie.

De Girolamo a déclaré dans un communiqué de presse que la maladie n'affectait pas l'olive et que l'huile d'olive des Pouilles continuait d'être de "excellente qualité »et l'un des aliments les plus sains pour l'homme.

Panique, confusion, pessimisme

L'épidémie a semé la panique et la confusion chez les oléiculteurs quant aux véritables causes de la maladie et pourquoi elle s'est propagée rapidement ces derniers mois.

Cela provoque également le pessimisme chez certains producteurs, comme l'a exprimé un agriculteur dans un forum qui a dit que cela ressemblait à "dans les cinq prochaines années, nous «verrons un effondrement des oliviers du Salento».

Ajouter cela cependant "depuis des années, de nombreuses oliveraies ont été négligées, » "me briser le cœur de savoir que de nombreux géants du Salento disparaîtront dans les années à venir… Je ne peux pas imaginer ma terre sans oliviers », a-t-il déclaré.