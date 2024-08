Huile d'olive détenue en raison de traces de pesticides

La détection de traces de pesticides a bloqué les conteneurs d'expédition 98 d'huile d'olive extra vierge italienne dans les ports de New York et de Seattle, selon le député italien Sergio Silvestris.

Dans une question écrite plus tôt ce mois-ci, Silvestris a informé le Parlement que les contrôles effectués par les douanes et la protection des frontières des États-Unis sur des échantillons dans divers conteneurs ont révélé des traces de chlorpyrifos-éthyle.

Les niveaux détectés - allant de 0.015 à 0.020 ppm - étaient minimes et inférieurs au niveau maximal admissible de résidus (LMR) de 0.250 ppm fixé pour toutes les cultures agricoles de l'Union européenne. Mais le pesticide - utilisé contre la mouche de l'olive - ne peut pas être utilisé pour la production d'huile d'olive aux États-Unis, a-t-il déclaré.

Il est cependant accepté et autorisé aux États-Unis pour une utilisation sur diverses cultures, avec une LMR de 0.100 ppm.

Silvestris a déclaré que tout le huile de l'UE importé par les États-Unis est soumis à des contrôles préalables par le Administration des aliments et des médicaments (FDA) et les exportateurs italiens d'huile d'olive ont depuis plusieurs années "difficulté considérable »à vendre leur produit aux États-Unis en raison de la présence de résidus chlorpyrifos-éthyle. "Un pesticide dont l'utilisation est autorisée en Italie et en Europe dans la culture de l'olivier (en vertu) du règlement 149/2008 de la Commission européenne. »

"À l'heure actuelle, plus de 80% de l'huile d'olive extra vierge produite en Italie et vendue aux États-Unis reste bloquée dans 98 conteneurs dans les ports de New York et de Seattle », a-t-il écrit dans une question encore sans réponse datée du 8 mars.

Silvestris a lié la question à la nécessité de modifier les réglementations de la FDA et à la question plus large des négociations à venir cet été sur un accord de libre-échange transatlantique.

"Pourquoi un accord bilatéral avec les États-Unis concernant cette substance n’a-t-il pas encore été conclu? »

"La Commission va-t-elle entamer des négociations avec la FDA dès que possible… concernant le chlorpyrifos dans l'agriculture et l'alimentation? »

"Quelles autres mesures entend-elle prendre pour garantir le libre-échange entre les deux parties et empêcher que les mesures sanitaires et phytosanitaires, telles que celles décrites, ne deviennent de véritables barrières internationales à l'exportation des produits de l'UE », a-t-il demandé.

Un importateur américain d'huile d'olive a déclaré Olive Oil Times que certains conteneurs d'huile d'olive extra vierge espagnole avaient également été retenus.

En 2011/12, les États-Unis ont importé un peu plus de 317,000 8.6 tonnes d'huile d'olive, en hausse de -% par rapport à la campagne précédente. L'Italie était le principal fournisseur, suivie de l'Espagne.

Juan Corbalán, délégué à Bruxelles des coopératives agroalimentaires espagnoles - qui préside la section de l'huile d'olive de la fédération européenne des agriculteurs Copa-Cogeca - a déclaré que les exportateurs européens d'huile d'olive ont subi des restrictions aux États-Unis, où les normes de qualité européennes n'étaient pas reconnues.

"Nous avons le sentiment qu'ils ne sont pas très à l'aise avec l'huile d'olive d'Europe car elle est plus compétitive que la leur », a-t-il déclaré.

Critique aux États-Unis des normes de qualité de l'UE et discussion sur le fait que le pays pourrait introduire ses propres normes arrêté de commercialisation d'huile d'olive avait créé beaucoup d'incertitude et décourageait les exportations potentielles vers les États-Unis

"Les producteurs de l'UE ne veulent pas prendre le risque d'y aller parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer demain, ils n'ont pas de stabilité », a-t-il déclaré.