Le détaillant passe la journée dans 'Shark Tank'

Un marchand d'huile d'olive du Midwest de sept sites présentera son entreprise à la populaire émission de télévision américaine Shark Tank ce vendredi à 9: 00 PM (EST).



L'émission, qui en est maintenant à sa sixième saison, présente un panel d'investisseurs, appelé "les requins », qui examinent les offres d'entrepreneurs désireux de rechercher des financements pour leurs entreprises.

Curt Campbell, PDG de La barre d'huile d'olive Oilerie, espère qu'un ou plusieurs des riches investisseurs du salon soutiendront son ambition de développer la franchise Oilerie dans une centaine de sites à travers le pays.

Campbell a lancé l'entreprise en 2003 dans la ville rurale de Fish Creek, Wisconsin (997 habitants). Depuis, il a ouvert un autre magasin près de Green Bay et a signé avec cinq franchisés de l'Oregon à la Caroline du Sud.

Selon le site Web de l'entreprise, l'emplacement de Fish Creek comptabilise les ventes de "un peu moins de 1 million de dollars »par an, pour une moyenne de 315 $ de l'heure, dans un espace de vente au détail de 350 pieds carrés et avec moins de cinq employés. Le bénéfice brut, selon le site Web, est de 65%. Les frais de possession d'une franchise sont de 37,500 - $.

Les magasins présentent des huiles d'olive extra vierges et aromatisées dans des réservoirs en acier inoxydable, appelés "fusti »et remplissez chaque bouteille au moment de la vente à un client. Tel "remplir vos propres magasins »ont fait leur apparition dans les centres de strip, les centres commerciaux et sur les rues principales à travers le pays - beaucoup d'entre eux fournis par le distributeur d'Oakland, en Californie Veronica Foods - même si le Royaume-Uni a pris des mesures de les interdire au motif qu’ils n’adhèrent pas à une nouvelle UE plus stricte lois d'étiquetage.

Interrogé sur Veronica Foods, Campbell a déclaré qu'il "ne savait pas grand-chose de leur fonctionnement », mais il pense avoir un avantage. "Étant un système de franchise, la rentabilité et le succès de nos magasins sont notre priorité absolue. Nous avons la peau dans le jeu », a-t-il déclaré.

Veronica Foods, qui distribue ses produits à des centaines de magasins à travers le pays, s'approvisionne en huiles d'olive dans le monde entier, y compris NYIOOC producteurs primés Cobram Estate, Melgarejo, Oliperu et Oro Bailén.

Mary Jo et Curt Campbell, fondateurs de la Oilerie

Campbell a plutôt choisi de s'en tenir à une source, Mantova, une entreprise italienne de 100 ans qui produit également des huiles d'olive de marque et de marque privée pour les principaux détaillants, y compris Walmartet les entreprises de restauration.

"Nous connaissons personnellement notre producteur, comme tous nos propriétaires de magasins. Ils l'ont rencontré dans son usine de production », a déclaré Campbell. "Quand on achète simplement de l'huile comme produit sur le marché, on a vraiment perdu la capacité de suivre tout ce que nous savons sur notre huile d'olive.

"Nous n'avons pas besoin de nous auto-certifier », a poursuivi Campbell, se référant peut-être au Ultra Premium label introduit par Veronica Foods, "ce qui revient à vous donner un ruban bleu, puis à dire que vos produits sont primés. »

Campbell a déclaré qu'il s'était approvisionné en produits en prévision d'une vague de demandes de renseignements lorsque son pitch de 8 minutes est vu vendredi soir par environ 8 millions de téléspectateurs de Shark Tank. "Si seulement 5% des téléspectateurs accèdent à notre site Web, cela représente 400,000 - visiteurs », a-t-il déclaré à la Green Bay Press Gazette. "et n'importe quel pourcentage de ces visiteurs qui achètent quelque chose signifie une augmentation des ventes. "

Campbell a déclaré à la Gazette que ses recherches sur les anciens participants de Shark Tank ont ​​montré qu'il allait comprendre quoi qu'il se passe dans l'émission.

Ce qui équivaudra à un infopublicité de huit minutes de la Oilerie, estime Campbell, vaut de 4 à 5 millions de dollars en publicité. "que vous obteniez un accord ou non. »

De nombreuses transactions conclues dans le cadre de l'émission ne sont jamais réellement exécutées, selon Wikipedia: les investisseurs ont la possibilité de mettre fin à l'accord si leur diligence raisonnable révèle des lacunes lors des tests de produits ou lors de l'examen des finances personnelles et commerciales des candidats.