La réunion des chimistes était réservée aux membres

Ce n'est pas vrai que le Le CIO a exclu les experts des pays non membres du CIO de la récente réunion des chimistes. Le fait est que tous les observateurs ont été empêchés d'assister à la réunion, qu'ils proviennent de pays membres ou non membres de la COI.

La réunion était réservée aux représentants officiels du gouvernement. Il est normal que le CIO souhaite organiser de temps à autre une réunion réservée aux membres. Si une organisation donne généralement libre accès à ses réunions et diffuse librement la documentation de la réunion, cela ne signifie pas qu'elle doit toujours le faire. Il est tout à fait en droit d'autoriser ou non les observateurs à y assister. Lorsque d'autres organisations (OMS, OMC,…) ont restreint l'accès à certaines de leurs réunions, je n'ai jamais entendu de plaintes de journalistes.



Il n'est pas non plus vrai de dire que certaines personnes se sont vu refuser l'accès au site Web du CIO. La vérité est que, très logiquement, les observateurs se sont vu refuser l'accès aux documents diffusés à l'ordre du jour de cette réunion.

Enfin, le CIO serait très intéressé à connaître les "gamme de sources »qui ont parlé d'un débat "réduire, voire éliminer, l'utilisation de panneaux sensoriels pour déterminer la qualité de l'huile d'olive ». Peut-être que ce sont les gens qui aiment donner une mauvaise réputation à un chien et le pendre, ou qui veulent créer leur propre système de reconnaissance de panneau et chasser le CIO de cette activité. Quels qu'ils soient, je peux vous assurer qu'au CIO, nous accordons une très grande importance à notre méthode de test sensoriel (qui n'a pas été réellement discutée lors de la réunion des chimistes) et nous la considérons comme un critère de qualité essentiel.

Le fait que nous nous efforçons constamment d'impliquer davantage de panels dans nos tests de contrôle de compétence pour la reconnaissance du CIO et que nous offrons de l'aide pour former de nouveaux panels est une preuve suffisante que nous n'avons pas l'intention de l'abandonner.