Les oliviers de Gaza sont pris dans la spirale de l’invasion israélienne en cours, les habitants de l’enclave palestinienne s’approvisionnant en bois de chauffage dans leurs bosquets familiaux pour cuisiner et se chauffer.

"Pour faire du pain, il faut du feu », a déclaré à Al Jazeera Khaled Baraka, un Palestinien de Bani Suhaila, une ville de 41,000 - habitants à Gaza, qui a dû fuir la ville avec sa famille. "Sinon, comment était-ce censé se produire ? »

Avant de partir, Baraka a abattu la moitié des arbres du verger familial, notamment des oliviers, des citronniers et des orangers, pour fournir du bois de chauffage à sa famille et à ses voisins dans le besoin.

"J’ai été déplacé… lorsque les chars israéliens sont entrés dans la ville de Khan Younis, nous traversions déjà une période difficile », a déclaré Baraka. "Mon verger et mes champs étaient à côté de notre maison et nous avions déjà commencé à brûler des branches.

"Ces arbres ont vécu mes moments de joie et de tristesse », a-t-il ajouté. "Ils connaissent mes secrets. Quand j’étais triste et inquiet, je parlais aux arbres, je prenais soin d’eux… mais la guerre a tué ces arbres.

Ahlam Saqr, une femme de 50 ans vivant dans la ville de Gaza, a été dévastée lorsque ses fils ont dû abattre les quatre oliviers de leur jardin pour obtenir le bois nécessaire à la cuisine et au chauffage de leur maison.

"La maison semblait si vide », a déclaré Saqr à Al Jazeera. "Les arbres avaient leur place dans la maison et il faisait noir quand ils partaient. Nous gardons de beaux souvenirs avec eux. J’avais l’habitude de dire à tout le monde que mes arbres étaient mes compagnons de vie.

L'invasion israélienne de Gaza est intervenue en réponse à l'attaque du 7 octobreth attaque lorsque des militants du Hamas, du Jihad islamique palestinien et d’autres groupes ont tué 1,143 30,000 Israéliens. Les responsables de la santé à Gaza estiment qu'au moins - - Palestiniens ont été tués depuis l'incursion israélienne.

Le début de la guerre a coïncidé avec le début des récoltes et, par conséquent, certains habitants n'ont pas récolté leurs fruits dans la lutte pour assurer leur subsistance quotidienne.

"Au lieu de [récolter] les olives, nous coupons tous les arbres que nous pouvons trouver pour survivre », a déclaré au Guardian Shahd al-Modallal, un habitant de Rafah, dans le sud de Gaza. "Nous allumerons un feu et annoncerons à tous les membres de la famille que nous avons un feu, donc quiconque a de la nourriture à cuisiner doit l'apporter. C'est notre routine quotidienne.

Les olives sont une culture agricole majeure en Palestine et sont cultivées depuis des milliers d'années sur les rives orientales de la Méditerranée.

Près de la moitié des terres cultivées en Cisjordanie et à Gaza – soit une superficie de près de 41,900 10 hectares – sont plantées de plus de 100,000 millions d’oliviers, pour la plupart des cultivars locaux résistants à la sécheresse, comme le Souri et le Nabali. On estime qu’environ - - familles en Palestine dépendent des oliviers pour leur subsistance.

En 2017, la Palestine est devenue le 14th membre du Conseil oléicole international (COI). Selon le conseil, la Palestine, y compris la Cisjordanie et Gaza, a produit 23,000 tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne 2022/23. Avant l'invasion israélienne, le CIO estimait que la Palestine produirait 12,000 - tonnes d'huile d'olive, qui ne seront certainement pas obtenues en raison du conflit.

Pendant ce temps, la combustion de grandes quantités de bois et de déchets solides a entraîné une augmentation des maladies respiratoires à Gaza en raison de la fumée dégagée. L'Organisation mondiale de la santé a signalé 129,000 - infections respiratoires dans la région en une seule semaine en décembre dernier.

Selon le Programme alimentaire mondial, une organisation des Nations Unies qui fournit de la nourriture et d'autres aides aux personnes dans le besoin, 70 pour cent des personnes déplacées dans le sud de Gaza dépendent du bois de chauffage comme combustible.

"Nous vivons avec la maladie », a déclaré au Guardian Ali Daly, un homme évincé de Rafah et installé dans la ville de Gaza. "De la fumée de la cuisine, de la fumée des frappes aériennes, du froid.