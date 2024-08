À Montoro, l'accent sur les finances, la qualité et le tourisme

Une demi-heure de route au nord-est de la ville andalouse de Cordoue vous mènera à la ville pittoresque de Montoro. La ville n'abrite pas seulement l'AOP Montoro-Adamuz, avec ses 47,000 acres d'oliviers et 8 moulins, Montoro accueille également une populaire foire aux olives bisannuelle où, le 11 mai, le 18th édition de l'événement a eu lieu au complexe d'huile d'olive de la Olive Community Heritage Foundation.

"La foire aux olives de Montoro s’améliore chaque année où elle est célébrée », a déclaré Victor Pérez de Finca la Tour, lauréat de quatre Gold Awards au New York International Olive Oil Competition de cette année. "Il y a des années, la foire présentait principalement du matériel agricole et de mouture et maintenant je vois des preuves d'un changement vers l'importance d'une huile d'olive de haute qualité », a-t-il déclaré. Olive Oil Times

Cette année, il y avait 120 stands sur le parc des expositions, une salle de conférence avec des conférenciers clés et une salle de dégustation avec au moins 80 huiles d'olive extra vierges primées. Bien que la majorité des huiles d'olive proviennent d'Espagne, il y en a quelques-unes d'Italie, du Portugal, du Maroc, d'Israël et de Grèce.

Jeudi, les intervenants ont mis l'accent sur l'importance de l'économie, de la qualité et du rôle du tourisme. La maire de Montoro et la présidente de l'AEMO (l'Association espagnole des municipalités oléicoles), Ana María Romero, ont parlé de l'importance de l'oléotourisme sur l'économie, du travail acharné qui est nécessaire pour construire un avenir meilleur et des innovations qui pouvait être vu à la foire.

Ammar Assabah, directrice adjointe, et Maria Isabel Gomez, responsable des statistiques du Conseil oléicole international (CIO) ont également pris la parole.

Assabah a informé le public des objectifs du nouvel accord international sur l'huile d'olive et les olives de table et a ensuite expliqué trois rôles principaux du CIO: rapprocher les membres du CIO, étendre les activités aux pays consommateurs et simplifier les procédures.

Gomez a présenté aux participants une série de diapositives présentant des données statistiques sur les importations, les exportations et la consommation. Gomez a souligné que bien qu'il y ait une augmentation de la consommation mondiale d'huile d'olive, il y a eu une baisse de la consommation européenne qu'elle a attribuée à la crise économique.

Juan Vilar (GEA Iberia) et José María Penco (AEMO) étaient les suivants sur la liste, présentant l'étude internationale sur les coûts de production de l'huile d'olive. L'étude, réalisée entre leurs entités et le CIO, a démontré à travers 14 pays le coût de production d'un kg d'olive vierge en utilisant 7 méthodes de culture d'olives différentes.

Les résultats de l'étude montrent les systèmes de culture les plus rentables ainsi que les pays avec les coûts de production les plus bas. Leurs recommandations comprenaient: la conversion des systèmes traditionnels en systèmes plus mécanisés et intensifs; une plus grande coopération entre les producteurs; tirer parti des sous-produits; et l'importance de la formation et du transfert de connaissances.

Des personnalités publiques, d'organismes régionaux et nationaux étaient également présentes. Carlos Sánchez Laín du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement a expliqué que le secteur ne doit pas oublier tout ce qu'il a accompli. Au cours de sa présentation, Sánchez a souligné l'importance de l'excellence des produits, le travail acharné que mène l'Organisation interprofessionnelle de l'huile d'olive espagnole et la nécessité de créer un marché pour promouvoir les huiles d'olive espagnoles.

Soledad Serrano de QvExtra a expliqué l'importance de non seulement créer un produit d'excellence, mais aussi un produit qui offre des avantages pour la santé et une expérience gastronomique unique. Elle a également souligné que 80% des consommateurs ne savent pas ce qu'est la qualité et que l'utilisation d'un sceau comme QvExtra peut aider à identifier les EVOO exceptionnels.

Le Pérez de Finca la Torre a guidé le public tout au long de son parcours personnel pour atteindre l'un des les meilleures huiles d'olive dans le monde. Víctor et son équipe ont commencé par changer toute la philosophie de la production. Il a mis au rebut les anciennes méthodes d'agriculture, de récolte et de mouture au profit de pratiques modernes et écologiques. Il a également jeté l'ancienne image, conçu une nouvelle bouteille et amélioré le logo. Ensuite, il a invité les visiteurs à venir voir son opération, créant ainsi de la transparence dans tout ce que fait Finca la Torre.

L'oléotourisme a été discuté en dernier lieu par José Gálvez - dont Oro Bailén a remporté l'or au NYIOOC en quatre années consécutives - et Yolanda Caballero (Conseil municipal de Jaén). Gálvez a convenu avec Pérez que le tourisme est un moyen important de transmettre la transparence. Sa famille à Oro Bailen a mis en place un affichage audio-visuel pour les visiteurs qui viennent hors saison lorsque l'huile d'olive n'est pas produite. Ils donnent également des dégustations et ont une belle boutique.

Caballero a expliqué que l'oléotourisme est un moyen de faire "une deuxième récolte »de la production d'huile d'olive. Elle a détaillé tout le travail accompli par Jaén ces dernières années pour développer l'Oleo Tour Jaén. Ils ont découvert qu'ils avaient tous les ingrédients (moulins, gastronomie, hébergements ruraux, foires, musées) pour créer une expérience touristique unique. Depuis qu'ils ont commencé, cela n'a été qu'un succès, a-t-elle déclaré.

Vendredi, l'AEMO a remis des prix pour la diffusion de la culture de l'olive, le meilleur moulin, le meilleur maître Miller et la meilleure olive monumentale.

L'AOP de Priego de Córdoba a reçu le premier prix pour la diffusion de la culture de l'olivier pour son projet "Petits déjeuners sains. »Le deuxième prix dans cette catégorie a été décerné à Oro Bailen pour son travail dans l'oléotourisme. Le troisième prix a été décerné à Felipe Augusto Agudo pour son site Web, "La Moltura, Communauté des Oleo-Aficionados. »Carmen Sánchez a reçu une reconnaissance spéciale pour son travail en Allemagne.

Le meilleur moulin a été attribué à Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA, qui produit la marque Picualia. Le meilleur maître Miller a été décerné à Juan María Cano González du producteur de Cordoue Oleum Hispanie. Enfin, la meilleure olive monumentale a été présentée à The Olive with Four Feet connue en espagnol sous le nom de »Olivo de las cuatro patas 'du village de Canet Lo Roig à Castellón.