Gawel: Réponse du CIO aux normes de l'huile d'olive Plus de "rhétorique"

Le Conseil oléicole international (CIO) récent réponse aux propositions de normes australiennes et néo-zélandaises concernant l'huile d'olive publié en décembre a été accueilli avec un scepticisme marqué par les poids lourds australiens de l'huile d'olive. Le CIO a recommandé que les directives soient reconsidérées, les qualifiant de potentiel "obstacles au commerce international »qui pourraient en fait "faciliter la falsification ».

Sa réponse est essentiellement une liste très détaillée de toutes les façons dont le projet de Norme australienne et néo-zélandaise diffère des dispositions de la norme commerciale du CIO. Il y a peu d'explications sur les raisons pour lesquelles les limites du CIO sont plus appropriées ou les preuves à l'appui de sa logique.

Expert en huile d'olive Richard Gawel a déclaré que la déclaration selon laquelle la nouvelle norme chimique sera un obstacle au commerce est plus une rhétorique qu'un fait. "L'avant-propos de la norme indique que toute divergence par rapport à la Normes du CIO était basé sur des données solides recueillies concernant les gammes de la chimie naturelle des huiles d'olive australiennes », a déclaré le Dr Gawel.

"Cela signifie que quelques normes ont été assouplies. Au contraire, cela devrait faciliter le libre-échange. Le bon sens voudrait que le libre-échange soit limité lorsque les normes sont resserrées et non assouplies. » Gawel a déclaré qu'il semble que le CIO soit plus préoccupé par les tests proposés pour les DAG et les phyrophéophytines.

"Ce dernier en particulier a le potentiel d'endiguer le flux de vieux huile de l'UE stocké qui sans aucun doute orne régulièrement nos côtes », a déclaré le Dr Gawel. "Mais c'est à cela que servent les normes. S'assurer que les consommateurs obtiennent ce pour quoi ils pensent payer. »

Graham Aitken, importateur néo-zélandais d'huile d'olive William Aitken & Co., a critiqué les déclarations selon lesquelles l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne croient pas que les règles existantes de la COI protègent adéquatement les consommateurs et les producteurs de la région. Il a déclaré qu'en tant que personne très impliquée dans le marché de l'huile d'olive en Nouvelle-Zélande, il peut affirmer que ce n'est pas un point de vue commun.

L'année dernière, l'organisation de consommateurs australienne Choice a publié un enquête qui a montré que de nombreuses huiles d'olive importées disponibles dans les supermarchés n'étaient pas fiables, 50% des personnes testées ne répondant pas aux normes minimales d'étiquetage. L'une d'elles était Lupi Extra Virgin, la marque la plus vendue en Nouvelle-Zélande, dont William Aitken & Co. est son importateur néo-zélandais.

À l'époque, M. Aitken a déclaré que des échantillons néo-zélandais de l'huile étaient souvent envoyés à des laboratoires européens indépendants pour être testés et «… ils reviennent invariablement certifiés EVOO selon les normes du CIO».

Gawel a déclaré que le projet de norme ne vise pas uniquement les huiles importées, les producteurs et importateurs australiens étant susceptibles d'être tout aussi affectés. Il a déclaré qu'une étude de consommation menée en Australie montre que la force motrice la plus forte pour acheter de l'huile d'olive extra vierge est ses avantages pour la santé perçus, la vieille huile n'étant pas aussi saine que l'huile fraîche. Il a déclaré que les nouvelles normes pourraient restreindre le commerce de l'huile ancienne.

"L'industrie australienne est suffisamment importante pour qu'il y ait de l'huile résiduelle d'une saison précédente dans un réservoir quelque part. Les Européens ne sont donc pas seuls dans ce domaine. Les normes ne peuvent restreindre le commerce que si elles sont délibérément fixées de manière à ce qu'un groupe puisse les respecter et qu'un autre ne le puisse pas nécessairement. Je ne vois pas comment cela pourrait être le cas ici. "

Le responsable de la rédaction de la norme, Leandro Ravetti, a déclaré que bien qu'il ne soit pas en mesure de commenter alors que le projet de norme était ouvert au public, Standards Australia et le comité travaillant sur la norme pour l'huile d'olive prennent toutes les questions, en particulier toute accusation impliquant des obstacles techniques au commerce, très au sérieux. .



Il a également mentionné que le Commentaire du CIO n'est qu'un des centaines de commentaires reçus à ce jour.

Gawel a également critiqué le CIO pour ne pas avoir fourni de données à l'appui de ses justifications, telles que la manière dont il fixe les limites du campestérol. La réponse du CIO au projet de norme fournit une entrée de tableau intitulée "documents de référence », qui fournit un lien vers la page d'accueil de son propre site Web, qui ne répertorie aucun document de référence sur la manière dont leurs limites sont fixées.

"Ce qui est important, c'est pourquoi le campestérol est fixé à 4 pour cent au lieu de 4.5 ou 4.8 ou même 2 pour cent », a déclaré le Dr Gawel. "Personne ne prétend que le campestérol se trouve à des niveaux plus élevés dans les huiles de graines que l'huile d'olive, de sorte que des niveaux très élevés de campestérol dans les huiles d'olive peuvent être considérés comme un pistolet fumant pour l'adultération.

"Cependant, de par sa nature, ce type de preuve est circonstanciel. Différents EVOO varient naturellement dans ce composant et le font de manière assez substantielle. La vraie question est donc de savoir exactement combien de preuves circonstancielles sont nécessaires avant que cela ne devienne une infraction pendable? Il dit que la norme australienne a en fait fourni publiquement des données pour étayer sa justification.

"Les allégations [du CIO] d'être »la première organisation mondiale supervisant l'huile d'olive «ne fait aucun cas pour soutenir leur cause. Sûrement s'ils étaient confiants dans leur cas, ils éclabousseraient les données partout pour que tout le monde puisse les voir. »

Publicité

Paul Miller, président de la Association australienne de l'olivier, a déclaré que bien qu'il n'ait pas vu la réponse du CIO car il est en Malaisie au Comité des graisses et des huiles du Codex Alimentarius pour soutenir la délégation du gouvernement australien traitant de certaines questions relatives à l'huile d'olive, il est certain que le processus d'élaboration d'une telle norme en L'Australie est un pays complet et compétent.

"D'après ce qu'on m'a dit, les commentaires du CIO semblent effectivement critiquer le processus », a-t-il déclaré.