Lancement du sceau de qualité 'QvExtra' à Córdoba

Soledad Serrano, présidente de QvExtra, au Congrès international de l'huile d'olive extra vierge à Cordoue, en Espagne.

La ville andalouse de Cordoue a accueilli le premier "Congrès international de l'huile d'olive extra vierge »organisé par QvExtra, une association de producteurs d'EVOO.

Le programme comprenait des présentations sur la santé, la gastronomie, la production et le marketing - et le dévoilement d'un nouveau sceau de certification de qualité.

Les membres de QvExtra - principalement des producteurs espagnols - ont participé à l'événement de deux jours, cherchant à distinguer leurs produits sur le marché en adhérant à des directives strictes et en affichant un sceau d'or qui certifie que l'huile d'olive est de qualité extra vierge pour la durée de sa durée de conservation.

Dans le centre historique de Cordoue Palacio de Merced, les producteurs d'huile d'olive ont déclaré qu'ils étaient exaspérés par les campagnes fragmentées et à courte vue promouvant l'huile d'olive de certaines régions. Les organisateurs de QvExtra ont appelé à un effort unifié pour promouvoir les huiles d'olive extra vierges certifiées sur tous les marchés.

C'était une entreprise ambitieuse qui avait déjà été tentée. Il y a deux ans, un événement similaire à Cordoue, le "Beyond Extra Virgin »conférence organisée par un groupe diversifié appelé 3E, s'est engagé dans une tentative de définir le niveau supérieur de la qualité de l'huile d'olive. Les deux conférences ont fourni des arrière-plans de photos pour les politiciens régionaux, des expositions vertigineuses de spécialités locales et une justification convaincante pour l'organisation de producteurs engagés dans la qualité de l'huile d'olive extra vierge.

Manuel Heredia Halcón, secrétaire QvExtra

Un nombre de programmes de phoques ont été développés par diverses organisations à travers le monde, tous dans le but de donner une certaine confiance aux consommateurs qui ont été bombardés par des années de mudling de l'industrie, des histoires sans fin de fraude à l'huile d'olive et des messages trompeurs de la part des acteurs de l'industrie.

En octobre dernier, le Conseil oléicole international représentants invités de présenter leurs programmes de phoque lors d'une réunion à Madrid de son comité consultatif sur l'huile d'olive et les olives de table. Le comité a entendu QvExtra et le Alliance extra vierge - deux programmes offrant des solutions similaires à des producteurs soucieux de la qualité.

À Cordoue, Jean-Louis Barjol, directeur exécutif du Conseil oléicole international, a mis en garde les quelque 200 participants sur les défis inhérents à l'établissement d'une norme de qualité largement acceptée. "Vous vous battez et il y aura des crises », dit-il, "vous devrez donc contacter les associations de producteurs et les gouvernements avec une proposition très précise. » Un organisateur de l'événement a déclaré que le CIO avait fourni un soutien financier au congrès.

QvExtra affirme que ses membres produisent ensemble 80,000 - tonnes d'huile d'olive par an, ce qui placerait le groupe au sixième rang des pays producteurs mondiaux. "La qualité n'est plus un petit secteur », a déclaré Manuel Heredia Halcón, secrétaire de QvExtra, faisant référence à la relative indifférence du gouvernement espagnol envers les initiatives passées pour définir et promouvoir l'huile d'olive extra vierge.

Une grande partie de ce poids provient de la production d'Oleoestepa - une importante coopérative espagnole qui expédie environ 30,000 - tonnes par an et dont le directeur général, Álvaro Olavarría Govantes, est vice-président de QvExtra. (Marques Oleoestepa a remporté deux médailles d'or au concours international d’huile d’olive de New York.)

Les participants à la conférence ont entendu une succession disparate de présentateurs: des représentants du gouvernement espagnol ont examiné des recherches récentes (les consommateurs ne savent toujours rien de l'huile d'olive), des chefs célèbres ont discuté des caractéristiques gustatives des variétés d'olives, des producteurs ont feuilleté des photos de leurs fermes et des orateurs ont présenté leur les derniers projets à un public captif. Malgré un programme décousu, l'événement a servi à mettre QvExtra sur la carte, du moins pour le moment.

Vers la fin de l'événement, Heredia a décrit les critères d'adhésion du groupe et repères techniques que les produits doivent respecter pour afficher le sceau QvExtra - des paramètres chimiques et des normes de goût que la plupart des consommateurs ne prendront jamais le temps d'apprendre, mais que QvExtra espère néanmoins transmettre à travers un simple bouclier en or avec son acronyme pas si intuitif: "S-IQE-V ”(Sceau de qualité internationale extra vierge).

Contrairement à d'autres tentatives pour gagner du terrain avec des programmes d'assurance qualité, QvExtra présente certains avantages compétitifs. C'est le seul programme de ce type originaire d'Espagne - le premier producteur mondial; il a déjà une liste impressionnante de membres bien connus comme Melgarejo, Pago Baldios San Carlos, Masia El Altet, Oro del Desierto, Maison de Hualdo, O ‑ Med, Oro Bailén et Almazaras de la Subbetica; et il a gagné, au moins dans une certaine mesure, le soutien du Conseil oléicole international.

Reste à voir si l'initiative réussit ou non à faire une différence sur le marché, mais le jeu est lancé. Avec pas moins de 12 milliards de dollars de ventes mondiales d'huile d'olive en jeu, QvExtra a officiellement annoncé son offre d'identifier de manière pratique pour les consommateurs les huiles d'olive extra vierges auxquelles on peut faire confiance.