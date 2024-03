World Olive Oil Competition Mises à jour en direct 2024

Athènes Madrid New York Rome Zagreb

Post-it⚲ Les premiers résultats seront dévoilés en 2024 Division Hémisphère Nord 19 mars 12:08 UTC Le personnel de l'OOT rapporte de New York Maintenant dans sa douzième édition, le NYIOOC World Olive Oil Competition est le concours de qualité d'huile d'olive le plus important au monde avec des candidatures provenant de dizaines de pays en lice pour les prix les plus convoités de l'industrie. Les résultats annuels sont diffusés via principaux médias dans le monde entier, dans le Guide officiel des meilleures huiles d'olive du monde les nouveautés Classement mondial de l'huile d'olive.

Le terrain De Luz Heights de Pura Grove

Une pure joie pour l'équipe de Pura Grove célébrant son Gold Award

19 mars 21:50 UTC

Reportage de Daniel Dawson depuis Montevideo

Après avoir remporté un Silver Award lors de sa première participation au NYIOOC World Olive Oil Competition L'année dernière, Tim Bui, directeur général de Pura Grove, était ravi d'apprendre ce matin son Gold Award.

"Nous sommes très excités de gagner cette année encore », a déclaré le producteur de Californie du Sud. "Cela a été une courbe d'apprentissage difficile et nous nous sommes améliorés au cours des trois dernières années.

Bui est un évangéliste de l'huile d'olive biologique, prouvant que faire un effort supplémentaire porte ses fruits. "L’équipe a travaillé sans relâche et a méticuleusement suivi les protocoles de l’agriculture biologique l’année dernière », a-t-il déclaré. "Nous avons mélangé notre propre compost organique… un mélange exclusif de sols bioactifs et organiques, de probiotiques, de minéraux et de matière organique d'origine locale qui a dû vieillir pendant plusieurs mois.

Bui a salué les efforts de son équipe, qui a gravi les collines de De Luz chaque jour pendant trois mois pour tailler les arbres, appliquer du compost organique et optimiser l'irrigation. "Tout cela a contribué à un meilleur profil gustatif avec une teneur accrue en polyphénols dans chaque goutte de notre huile d'olive extra vierge », a-t-il déclaré.

Tomislac Cudina et Ante Vulin avec quelques-uns de leurs NYIOOC prix

Ante Vulin et Tomislav Čudina remportent les premiers prix pour la Croatie

19 mars 20:57 UTC

Nedjeljko Jusup reportage de Zadar, Croatie

Les deux premiers prix d'or décernés à la Croatie lors du plus important concours mondial de qualité de l'huile d'olive ont été remportés par Ante Vulin (69 ans) et Tomislav Čudina (45 ans), oléiculteurs de Pakoštan.

"C'est le rêve des rêves », a déclaré Vulin en recevant la nouvelle de la récompense. "Nous sommes heureux de contribuer au succès de notre pays.

Il s'agit du troisième prix consécutif décerné à Vulin à New York. "C’est ce qui compte le plus pour moi et ma famille. Confirmation de continuité de qualité », nous a-t-il dit.

Avec les membres de sa famille, Vulin cultive environ 1,000 - oliviers sur plusieurs sites à Pakoštani, une ville dalmate pittoresque au centre de la côte Adriatique bénéficiant d'une position unique entre la mer et le lac de Vrana, le plus grand lac de Croatie.

La médaille d'or de Vulin a été décernée à sa marque Santa Justina, une huile fruitée et moyennement épicée élaborée à partir des variétés autochtones Oblica et Drobnica.

Il s'agit du deuxième prix consécutif à New York pour le jeune lauréat du Pakoštan, Tomislav Čudina. Son Olea Viola primée est une huile d'olive extra vierge intense au fruit vert, moyennement épicée et légère amertume. Il est élaboré à partir des variétés Oblica, Pendolino et Leccino.

"J'ai cueilli les fruits lorsque ceux-ci étaient parfaitement mûrs et parfaitement sains », a déclaré Tomislav. "Ce succès signifie beaucoup pour moi, il me motive à continuer à m'engager encore plus sérieusement dans l'oléiculture.

Il a hérité de son grand-père Blaž son amour pour les olives et a donné le nom de son entreprise familiale, OPG Ćelin, à son surnom familial. Après avoir hérité des 30 premiers oliviers de Blaž, il a continué à acheter des terres et à planter des oliviers. Ils sont aujourd’hui environ 320 et son objectif est d’en atteindre 1,000 -.

Son mélange primé Olea Viola porte le nom de sa grand-mère, Viola, qui l'a élevé. Il n'a jamais rencontré son père et sa mère est décédée quand il avait 10 ans.

"L'huile d'olive m'a nourri. Même quand j'étais petit, j'aimais tremper du pain dans l'huile d'olive, et comme nous n'en avions pas assez, ma grand-mère ajoutait de l'huile de soja », se souvient Tomislav. Il se souvient également de la façon dont il a dit à sa grand-mère : "Quand je serai grand, je planterai tellement d’oliviers que nous pourrons tous nous baigner dans l’huile d’olive.

Alexis Karabélas

AMG Karabelas en remporte trois autres pour la Grèce

19 mars 18:30 UTC

Reportage de Costas Vassilopoulos depuis Athènes

AMG Karabelas de l'ancienne Olympie, dans l'ouest du Péloponnèse, a ouvert la voie aux producteurs grecs au salon 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, remportant trois prix (deux d'or et un d'argent) dès le premier jour où les résultats sont dévoilés.

"Nous sommes très heureux de gagner pour une troisième année consécutive au prestigieux NYIOOC", a déclaré le copropriétaire Alexis Karabelas. Olive Oil Times.

"Notre gamme premium d'olives extra vierges, Laurel & Flame Fresh d'olives Tsabidoelia et PGi d'olives Koroneiki, a reçu des Gold Awards. Nous sommes également ravis car les Mythes de l'Olympe antique, une huile d'olive que nous avons soumise au NYIOOC pour la première fois, a remporté un Silver Award au concours.

Karabelas a également déclaré que les conditions climatiques défavorables tout au long de l'année, qui ont apporté des pluies pendant la floraison des arbres et un temps chaud au moment de la récolte, ont eu un impact sur la récolte de l'année.

"Nous avons dû effectuer des tests fréquents pour obtenir les résultats souhaités », a-t-il déclaré. "Après l’avoir fait cette année, nous pensons que nous pourrons également gagner dans les années à venir.

Colival bat la chaleur et célèbre son neuvième prix consécutif en compétition mondiale

19 mars 18:28 UTC

Reportage de Daniel Dawson depuis Montevideo

Les 750 familles derrière La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Colival) sont à nouveau en fête après avoir remporté un Gold Award pour leur monovariétal Arbequina.

"Chaque fois que notre équipe reçoit une reconnaissance, elle l'apprécie car c'est la récompense d'une année entière de travail de la part de l'agriculteur, de l'effort que nous mettons dans notre huilerie pour fabriquer ou du moins essayer d'obtenir la meilleure qualité possible pour donner à le consommateur », a déclaré la porte-parole Eva Díaz.

La coopérative basée à Castille-La Manche a surmonté la sécheresse et les températures inhabituellement élevées lors de la récolte d'octobre pour produire son huile d'olive extra vierge primée, sacrifiant la qualité au profit de la quantité.

"L'impact de l'obtention de ces prix se traduit par une stratégie de marketing et de vente en Amérique du Nord », a déclaré Díaz. "NYIOOC les récompenses sont un positionnement de marque.

Louisa Sherman avec André et Cara Coetzee

Le Domaine Gerbaud remporte une médaille d'or durement gagnée

19 mars 18:22 UTC

Ofeoritse Daibo en reportage depuis Paris

L'assemblage des cépages provençaux locaux Aglandau, Salonenque et Grossane du Domaine Gerbaud a remporté un Gold Award cette année. NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Merveilleux! Nous ne pouvons pas arrêter de sourire », a déclaré Louisa Sherman, productrice du Domaine Gerbaud. Olive Oil Times.

"Après avoir été bloqués par la pandémie de Covid, nous avons renoncé à participer aux concours et nous sommes concentrés sur une restructuration sérieuse de l'arbre pendant que notre fille menait un exercice de rebranding. Nous sommes ravis de ce Gold Award après notre longue absence », a-t-elle déclaré.

"Au cours des cinq dernières années, nous avons connu une sécheresse croissante et des périodes de chaleur intense, les deux dernières années étant les pires. Les coûts de production ne cessent d'augmenter, notamment le coût de la main d'œuvre française. Malgré cela, le marché n'offre toujours pas de prix plus élevés et plus justes aux producteurs, et les consommateurs ignorent encore largement les avantages (goût et santé) de l'EVOO de haute qualité », a déclaré Sherman.

"Gagner une médaille au NYIOOC est extrêmement encourageant et nous donne un élan marketing significatif, conduisant à une plus grande notoriété et une plus grande confiance dans la marque », nous a-t-elle déclaré. "Cela améliore notre influence lorsque nous approchons des revendeurs et des consommateurs potentiels et représente un vote de confiance émanant de sources fiables, nous permettant de nous démarquer de nos concurrents. Bien sûr, c’est aussi extrêmement gratifiant pour l’équipe de remporter une compétition internationale après avoir travaillé dur toute l’année.

19 mars 11:09 UTC

Le personnel de l'OOT rapporte de New York

Les organisateurs ont déclaré que 40 lauréats seront annoncés quotidiennement de 9h00 à 10h00 à New York (13h00 – 14h00 UTC) jusqu'à ce que toutes les candidatures aient été analysées. Les marques gagnantes se dérouleront à environ 90 secondes d'intervalle, chaque résultat étant certifié par le président du concours.

Les premiers résultats de cette année arrivent une semaine plus tôt qu'en 2023, permettant aux producteurs de bénéficier de leurs acquis encore plus tôt dans leurs campagnes. Les résultats de l’hémisphère Sud commenceront à être publiés en septembre.

13 mars 12:14 UTC

Le personnel de l'OOT rapporte de New York

Les marques gagnantes seront dévoilées le Guide officiel aux meilleures huiles d'olive du monde dans des sections spéciales de Olive Oil Times les nouveautés Classement mondial de l'huile d'olive portail de données historiques et de classements couvrant les douze éditions du concours.

Les premiers résultats seront diffusés mardi 19 mars

13 mars 12:08 UTC

Le personnel de l'OOT rapporte de New York

Organisateurs du NYIOOC World Olive Oil Competition a déclaré que les premiers résultats de l'édition 2024 seront publiés le mardi 19 mars à 9h00, heure de New York (13h00 UTC) et se poursuivront jusqu'à ce que chaque candidature soumise ait été jugée et certifiée en avril.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour. (Mis à jour le 19 mars 2024 à 21h57 UTC)

