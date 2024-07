Yusuf Can Zeybek répète au 663e Kırkpınar

Yusuf Can Zeybek a battu Mustafa Taş pour remporter son deuxième consécutive Le titre de başpehlivan, lutteur en chef, au 663rd édition du livre historique de Turquie Kirkpinar festival de lutte à l'huile d'olive.

Le natif d'Antalya, âgé de 30 ans, a battu le championne 2022 (alors que Taş a perdu le combat, il a ensuite reçu le titre après que Cengizhan Şimşek ait reçu une pénalité de points rétroactive) dans un ronde vigoureuse cela a duré 52 minutes.

Selon les médias locaux, les deux combattants se sont dirigés vers un "vif », Can Zeybek étant sur le point de vaincre Taş avec une fente précoce. Après cela, le combat a ralenti et Taş a reçu un avertissement pour sa passivité excessive.

Le match s'est terminé après le temps réglementaire avec Can Zeybek qui a attrapé le cerceau sur Taş. kıspet – le pantalon court en cuir porté par les lutteurs – lui faisant perdre l'équilibre et le faire tomber au sol.

En plus de revendiquer le başpehlivan titre, Can Zeybek a reçu la prestigieuse ceinture d'or et 550,000 15,500 livres turques (270,000 7,780 €) de prix. Taş a reçu - - livres turques (- - €).

En route vers la finale, le double champion a battu Mustafa Arslan en quart de finale avant de triompher de Hüseyin Gümüşalan, demi-finaliste de 2023, en demi-finale de cette année.

Lors de son affrontement en quart de finale, Gümüşalan a battu quadruple champion Ali Gürbüz, qui, selon les experts, était le plus excitant du tour.

Les deux lutteurs, considérés comme favoris pour remporter le tournoi, ont passé la majeure partie du temps réglementaire à faire des efforts conservateurs pour renverser l'autre mais sans créer d'ouverture pour l'autre.

Au 52nd minute, Gümüşalan a trouvé une ouverture, prenant le contrôle de son adversaire kıspet et renversant Gürbüz sur le dos.

Pendant ce temps, Taş a triomphé d'Enes Doğan en quarts de finale avant de vaincre Serhat Gökmen en demi-finale.

Même si Can Zeybek n'a pas été dérangé, le Kırkpınar de cette année a été controversé après que la Fédération turque de lutte a annoncé un changement de format controversé.

Le changement a créé un format de qualification de type ligue pour les tours finaux du tournoi, qui, selon l'instance dirigeante de la lutte turque, était nécessaire pour s'adapter à la participation en constante augmentation à l'événement – ​​un record de 3,500 2023 lutteurs ont participé en - – en un seul week-end.

Voir aussi: Liste des gagnants de Kirkpinar

Can Zeybek et Taş se sont qualifiés directement pour la dernière étape du 663rd Kırkpınar après avoir terminé parmi les 32 meilleurs lutteurs du tableau des points de la ligue.

Can Zeybek a désormais l'opportunité de rejoindre les rangs de l'immortalité de Kırkpınar en 2025 s'il conserve le titre pour la troisième année consécutive. Tandis que chacun başpehlivan a droit à la ceinture d'or jusqu'au début du Kırkpınar suivant, les lutteurs qui remportent trois titres d'affilée conservent la ceinture de façon permanente.

Seuls quatre combattants ont réussi cet exploit depuis 1960, date à laquelle la ceinture d'or a été décernée pour la première fois. La dernière fois que Kırkpınar a célébré un triple titre consécutif, c'était en 1997.

Depuis lors, Recep Kara (2007 et 2008) et Mehmet Yeşil Yeşil (2009 et 2010) se sont rapprochés, mais chacun n'a pas réussi à s'imposer pour la troisième fois. Par ailleurs, Kara a vaincu Yeşil Yeşil pour devenir le championne 2016.

Publicité

Publicité

Kırkpınar est largement considéré comme l'événement sportif le plus ancien au monde. En 2010, il a été ajouté à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Selon la légende, la compétition de lutte a commencé en 1357 lorsqu'un groupe de soldats ottomans s'est arrêté près d'Edirne.

Alors qu'ils attendaient près de l'ancienne capitale de l'Empire ottoman, 40 soldats ont commencé à lutter pour passer le temps. Une fois les autres terminés, les deux derniers ont continué leur combat jusque tard dans la nuit et tous deux ont été retrouvés morts le lendemain.

Il n'y a pas eu de gagnant cette année-là, mais depuis lors, l'événement a lieu chaque mois de juillet, sauf 2020, lorsqu'il a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

Au cours de la dernière décennie, Kırkpınar est devenue un événement touristique de plus en plus populaire. Les hôteliers ont déclaré aux médias locaux qu'ils fonctionnaient presque à pleine capacité tout au long de la semaine cette année.

Traditionnellement, des lutteurs de tous âges, de toutes origines culturelles et de toutes classes sociales se rassemblent à Edirne, s'engageant dans des matchs en tête-à-tête sur les terrains herbeux jusqu'à ce qu'un lutteur réussisse à jeter l'autre sur son dos.

Malgré le changement de format, les règles sont restées les mêmes. Les lutteurs étaient aspergés d'huile d'olive et ne portaient qu'un kıspet pendant qu'ils concouraient.

Le match commence avec les deux lutteurs se serrant la main et gardant la tête rapprochée. Pour gagner, un lutteur doit plaquer son adversaire sur le dos ou le soulever dans les airs.

L'huile d'olive rend très difficile la saisie entre les lutteurs, les obligeant à saisir les poches de leur adversaire. kıspet.

Les lutteurs affirment également que l'huile d'olive réduit la douleur causée par les blessures et aide leurs blessures à guérir plus rapide. On estime que deux tonnes d'huile d'olive sont utilisées lors de l'événement.

Le processus de huilage suit un rituel spécifique. Tout d’abord, l’huile est appliquée sur l’épaule gauche, la poitrine, le bras gauche et le brassard d’un lutteur par un autre lutteur en utilisant sa main gauche.

Ensuite, les lutteurs font de même sur le côté droit de leur corps. La dernière étape du rituel consiste pour les lutteurs à s'appliquer de l'huile sur le dos.

L'huile d'olive est un élément essentiel de la compétition, et si un lutteur ressent le besoin d'en remettre de l'huile pendant un match, il peut demander un temps mort à l'arbitre et à son adversaire.