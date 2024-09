World Olive Oil Competition La Division Sud est en marche

Les analyses des huiles d'olive extra vierges de sept pays sur trois continents ont débuté dans l'édition 2024 du NYIOOC World Olive Oil Competition Division de l'hémisphère sud.

Les producteurs du Chili à la Nouvelle-Zélande attendaient leurs résultats au plus grand concours mondial de qualité de l'huile d'olive, qui seront révélés en temps réel dans Guide officiel des meilleures huiles d'olive du monde et du Olive Oil Times Classement mondial.

Atteindre le sommet nous motive à travailler encore plus dur chaque année pour fournir des produits de qualité. - Fernando Carrasco Spano, PDG, Olivos Ruta del Sol

Les prix décernés cette année seront particulièrement significatifs après que de nombreux pays de l’hémisphère ont connu une baisse marquée des récoltes.

Une combinaison de facteurs climatiques et agronomiques a entraîné de mauvaises récoltes dans toute l’Amérique du Sud.

Le Brésil, dont les producteurs ont connu ces dernières années de plus en plus de succès au Concours Mondial, a souffert d'une récolte historiquement faible après précipitations importantes de septembre à décembre 2023, la plupart des oliviers du pays ont été endommagés alors qu'ils étaient en floraison.

Les producteurs d’Argentine, du Chili, du Pérou et d’Uruguay ont également connu des baisses de production importantes – allant de 20 % au Chili à 70 % en Argentine et en Uruguay et à 90 % au Pérou.

À l’exception du Pérou, où la production a été décimée en raison d'un manque d'heures de froid en 2023, les récoltes plus faibles étaient dues à l'entrée de nombreuses fermes dans la »« année creuse » dans le cycle naturel de production alternée de l'olivier. Des années de sécheresse au Chili et en Uruguay ont également eu des conséquences néfastes sur les arbres.

(Photo : Verde Louro Azéites)

De l’autre côté de l’océan Pacifique, les producteurs d’olives et les meuniers d’Australie ont également connu une légère baisse de production. De nombreux arbres sont entrés dans une mauvaise année, tandis que gel et infestations de punaises de la dentelle endommagé les autres.

D’autre part, les producteurs sud-africains s’attendaient à une petit rebond de la production, certains agriculteurs signalant que la saison s'est déroulée mieux que prévu.

Malgré les défis de la récolte, les agriculteurs, les meuniers et les embouteilleurs de tout l'hémisphère considèrent leur participation au Concours mondial comme un investissement dans leur marque, faisant la promotion de leur marques d'huile d'olive extra vierge de haute qualité à la maison et à l'étranger.

"L’idée est de positionner la marque à la fois sur le marché local et international », a déclaré Victoria Mercado, directrice générale de El MistolLe producteur argentin a remporté des prix d'or et d'argent aux Oscars 2023 NYIOOC.

(Photo : El Mistol)

"« C’est pourquoi nous participons également à des concours internationaux pour nous positionner, construire une notoriété et savoir où va le marché », a-t-elle ajouté.

Remporter des prix lors du plus grand et plus prestigieux concours mondial de qualité de l’huile d’olive est particulièrement important pour les producteurs qui dépendent des exportations.

Point de vue des importateurs et des distributeurs NYIOOC Les prix sont un vote de confiance et motivent les producteurs à poursuivre leur travail acharné pour fabriquer des produits de qualité primés.

"« Gagner à New York est extraordinaire, surtout parce que nos marchés sont presque à 100 % étrangers », a déclaré Fernando Carrasco Spano, le directeur général du producteur chilien Olivos Ruta del Sol, qui a remporté un prix d'or et un prix d'argent au 2023 NYIOOC.

"« Atteindre le sommet nous motive à travailler encore plus dur chaque année pour fournir des produits de qualité », a-t-il ajouté.

(Photo : Olivos Ruta del Sol)

Pour les producteurs de pays producteurs d’huile d’olive moins connus, comme l’Afrique du Sud et l’Uruguay, les prix décernés à New York contribuent à placer leur pays sur la carte du monde et servent de référence aux yeux des distributeurs.

"Nous sommes encore en évolution aux États-Unis, et ces récompenses sont une bonne occasion de montrer que notre huile d'olive est aussi bonne, voire meilleure que celle de nos concurrents », a déclaré Christi Azurmendi Moon, directrice des ventes aux États-Unis pour Babylonstoren.

Le producteur sud-africain a remporté trois Gold Awards en 2023 NYIOOC. "« Ils facilitent la vente aux distributeurs et aux consommateurs finaux », a ajouté Azurmendi Moon.

Il en va de même en Uruguay, où les plus grands producteurs du pays ont récemment commencé à exporter vers le Brésil voisin et les États-Unis.

(Photo: Colinas de Garzón)

"« Sur des marchés comme les États-Unis, l’Uruguay est connu pour sa viande, ses produits laitiers et ses céréales, mais pas pour son huile d’olive », a déclaré Victor Rodriguez, responsable de la production de l’entreprise. Colinas de Garzon marque.

Le plus grand producteur d'huile d'olive d'Uruguay a remporté deux Gold Awards au 2023 NYIOOC. "« Ces prix nous aident à nous établir comme une marque d’huile d’olive, sachant que nous venons d’un pays qui n’est pas connu pour sa production d’huile d’olive », a ajouté Rodriguez.

Alors que nombre de ses homologues sud-américains se concentrent sur les exportations, les producteurs brésiliens voient NYIOOC afin de démontrer aux consommateurs nationaux que l’huile d’olive de haute qualité ne vient pas uniquement de l’étranger.

"La reconnaissance internationale met le Brésil en lumière pour la qualité des huiles d'olive produites”, a déclaré Daiana Fuhrmann, Le propriétaire de Verde Louro Azéites, qui a remporté deux prix d'or et deux prix d'argent au 2023 NYIOOC.

"« Cela incite le consommateur national à rechercher, goûter et reconnaître les huiles d’olive produites ici », a-t-elle ajouté.

(Photo: Domaine Cobram)

En plus d’aider à vendre de l’huile d’olive extra vierge, de nombreux producteurs voient NYIOOC des récompenses qui prouvent qu'ils font du bon travail dans les vergers et les moulins, et qui constituent une fin satisfaisante à la saison des récoltes.

"Pour recevoir cette reconnaissance lors d'un prestigieux concours international tel que le NYIOOC est incroyablement précieux pour notre marque », a déclaré Leandro Ravetti, co-directeur général de Cobram Estate.

Anciennement connu sous le nom Courbure de limiteLe plus grand producteur d'huile d'olive d'Australie a remporté deux prix d'or et trois prix d'argent aux Oscars 2023. NYIOOC.

"« Cela met en valeur tout le travail acharné, l'expérience, les connaissances techniques et la passion qui sont consacrés à la fabrication de chaque bouteille d'huile d'olive extra vierge Cobram Estate », a déclaré Ravetti.

La NYIOOC World Olive Oil Competition Les lauréats sont révélés tout au long de la période de jugement au fur et à mesure de leur vérification.

Les marques et producteurs gagnants seront présentés dans le Guide officiel des meilleures huiles d'olive du monde et dans des sections spéciales de Olive Oil Times.

Données sur la concurrence sur le Classement mondial de l'huile d'olive est mis à jour en temps réel.