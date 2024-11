Les dirigeants mondiaux boudent la COP29, compromettant l'action climatique

L'une des conférences des Nations Unies sur le changement climatique les plus reléguées au second plan depuis sa création en 1995 se déroule actuellement à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Des représentants gouvernementaux et des négociateurs de près de 200 pays se réunissent pour discuter des prochaines étapes à suivre pour faire face à ce fléau. changement climatique.

Un certain nombre de dirigeants mondiaux ont été absents de la 29e édition de cette année.th Conférence des Parties (COP29), contrairement au protocole standard qui demande aux dirigeants de s'adresser aux participants dans les premiers jours du sommet.

Les dirigeants des plus grandes économies mondiales, dont le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, ne seront pas présents.

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui a été réélu pour un second mandat de cinq ans à la tête de la commission, est également absent de Bakou.

"« C'est symptomatique du manque de volonté politique d'agir », a déclaré le climatologue Bill Hare de Climate Analytics. "Il n’y a aucun sentiment d’urgence.

Dans son discours prononcé le jour de l’ouverture de la COP29, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé 2024 "« une leçon magistrale de destruction humaine », ajoutant que le changement climatique anthropique alimente les catastrophes dans le monde entier.

"« Des familles qui courent pour sauver leur vie avant l’arrivée du prochain ouragan ; des travailleurs et des pèlerins qui s’effondrent sous une chaleur insupportable ; des inondations qui ravagent des communautés et détruisent des infrastructures ; des enfants qui se couchent le ventre vide alors que les sécheresses ravagent les récoltes », a déclaré António Guterres. "Toutes ces catastrophes, et bien d’autres, sont amplifiées par le changement climatique provoqué par l’homme.

L'homme politique et diplomate portugais a également noté que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté dans le monde entier depuis COP28 il y a un an.

L'observatoire Copernicus de l'Union européenne a également averti que 2024 était en passe de devenir l'année année la plus chaude, la température moyenne de la surface de la planète dépassant probablement le Seuil de 1.5 ºC limite cette année.

Lors de la COP28 de Dubaï l’année dernière, les participants ont conclu un accord non contraignant visant à éliminer l’utilisation des combustibles fossiles pour la production d’énergie, considérée comme la principale cause du changement climatique d’origine humaine. Ils ont également convenu de créer officiellement un fonds pour les pertes et dommages afin d’aider les pays pauvres et les plus vulnérables au changement climatique.

L’objectif principal du sommet de cette année est d’augmenter le financement des pays en développement pour faire face aux effets du changement climatique.

Les économistes ont déclaré aux participants de la COP29 que d’ici 2030, les pays pauvres devront dépenser jusqu’à 1 950 milliards de dollars (- milliards d’euros) par an pour atténuer efficacement les effets du changement climatique.

Les sommets annuels de la COP reposent sur l'idée que les nations les plus industrialisées et les plus riches du monde sont les principales responsables du changement climatique d'origine anthropique et devraient donc être proportionnellement impliquées dans la lutte de l'humanité pour lutter contre les effets du réchauffement climatique.

Il n’existe cependant aucune règle universelle permettant de déterminer le montant que chaque pays doit contribuer. Si la plupart des pays européens ont contribué de manière significative au fil des ans, d’autres pays riches, dont les États-Unis, le Canada et l’Australie, ont été critiqués pour ne pas avoir mobilisé des fonds proportionnels à la taille de leur économie.

En outre, l’élection du sceptique climatique Donald Trump comme président prochain président Les États-Unis ont également émis des doutes sur les négociations de la COP29.

Cependant, l'envoyé américain pour le climat, John Podesta, qui dirige la délégation du pays à la COP29, a rassuré les participants au sommet : l'action climatique américaine se poursuivra malgré les résultats des élections.

Pendant ce temps, les dirigeants de certains des pays les plus vulnérables au changement climatique, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont boycotté la COP29, invoquant la lenteur des pays riches à réagir.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, une nation insulaire de 10 millions d'habitants située dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, connaît des marées extrêmement hautes et un niveau de la mer qui monte deux fois plus vite chaque année que la moyenne mondiale.

"« La Papouasie-Nouvelle-Guinée prend position dans l’intérêt de toutes les petites nations insulaires », a déclaré le Premier ministre Justin Tckatchenko avant l’ouverture de la COP29. "Nous ne tolérerons plus les promesses creuses et l’inaction, alors que nos peuples subissent les conséquences dévastatrices du changement climatique.