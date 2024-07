Les femmes partagent leurs défis dans la production et la vente d'huiles d'olive primées

Un nombre croissant de productrices d’huile d’olive sont reconnues pour leur caractère exceptionnel huile d'olive extra vierge, avec de nombreuses marques féminines primées aux éditions 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Lors de la dernière édition du plus grand concours mondial de qualité de l'huile d'olive, près de la moitié des juges étaient des femmes, avec neuf juges femmes sur un panel de 19.

Je pense que l’agriculture est l’un des derniers domaines de notre économie à surmonter les préjugés à l’égard des femmes sur le marché du travail, en particulier dans les postes de direction. - Beth McCown, propriétaire, Central Coast Olive Company

"Dans l'ensemble, les femmes du secteur sont de plus en plus actives et obtiennent davantage de soutien de la part des gouvernements et des institutions oléicoles, telles que le Conseil oléicole international », a déclaré Jill Myers, fondatrice de Women in Olive Oil.

"En conséquence, davantage de femmes remportent des prix et jugent des concours, en particulier dans les pays plus traditionnels comme l'Italie et l'Amérique latine », a-t-elle ajouté.

Des organisations telles que Women in Olive Oil ont observé un nombre croissant de femmes se rassemblant autour d'un enthousiasme commun pour l'huile d'olive. Le l'organisation fonctionne pour aider les femmes à réseauter, à collaborer, à s'éduquer et à se soutenir mutuellement.

Selon des experts du secteur, dont Myers, les femmes sont depuis longtemps largement engagées dans l'oléiculture et la production d'huile d'olive.

"Actuellement, ils servent d'agriculteurs, de dégustateurs, de producteurs, de chefs, de chercheurs, d'éducateurs et de spécialistes dans divers domaines directement ou indirectement associés à l'industrie de l'huile d'olive », a déclaré Myers. "Leur expertise et leur expérience jouent un rôle déterminant dans l’avancement de ce domaine important et exercent une influence substantielle sur les générations actuelles et futures.

Jill Myers

Avec changement climatique et les défis macroéconomiques auxquels sont confrontés tous les producteurs, certaines femmes primées ont fait valoir que les préjugés culturels à l'encontre des entreprises appartenant à des femmes constituent un obstacle supplémentaire à surmonter.

"Les défis auxquels les femmes, et dans notre cas, »Les femmes étrangères en tant que productrices d'huile d'olive sont confrontées à ce que nos récompenses sont minimisées », a déclaré Christiane Wassmann, copropriétaire de Râteau, qui a remporté un Silver Award au 2024 NYIOOC.

Même si le changement climatique reste le défi le plus important pour le Producteur ombrien, Wassmann a ajouté que certaines productrices estiment qu'elles ne sont pas prises au sérieux.

"Nos plus grands défis cette année étaient certainement dus au climat », a-t-elle déclaré. "Pour la deuxième année consécutive environ, nous avons connu un printemps très humide qui s’est transformé en un été extrêmement chaud. Comme nous dépendons de l'irrigation naturelle, nos olives ne se sont pas développées comme nous l'aurions espéré.

De l'autre côté du monde de l'huile d'olive en Californie, Beth McCown, propriétaire de Compagnie oléicole de la côte centrale, reconnaît que les attitudes à l’égard du genre sont à la traîne dans le secteur agricole par rapport à d’autres secteurs de l’économie et de la société.

Beth McCown

"Je pense que l’agriculture est l’un des derniers domaines de notre économie à surmonter les préjugés à l’égard des femmes sur le marché du travail, en particulier dans les postes de direction », a-t-elle déclaré. "J’ai passé de nombreuses années dans l’industrie aérospatiale et j’ai pu constater de bons progrès dans le monde de l’entreprise.

"Ce n'est certainement pas parfait, mais c'est bien mieux qu'avant », a ajouté McCown. "Des progrès similaires dans la gestion agricole tardent à se produire. C’est la génération actuelle qui vient tout juste de briser les barrières.»

Compagnie oléicole de la côte centrale a remporté son cinquième Gold Award consécutif Au 2024 NYIOOC. McCown a déclaré que son succès repose sur le fait de relever les défis chaque année.

"L’agriculture n’est pas facile », a-t-elle déclaré. "Il existe de nombreuses variables, telles que les conditions météorologiques, les conditions du sol, les ravageurs et les préférences du marché. Il faut de la persévérance et de l’amour pour ce que vous faites » pour réussir.

"Au cours des années où j'ai produit de l'huile d'olive extra vierge, j'ai établi des relations avec mes collègues producteurs, meunier et entrepreneur. Ces relations sont la pierre angulaire de ma production », a ajouté McCown.

Bien que ces relations solides aient aidé McCown à atteindre une qualité constante, elle se heurte parfois à des préjugés enracinés.

"Nous avons la chance d’avoir une main-d’œuvre migrante pour nous aider pendant la récolte et la taille », a-t-elle déclaré. "La plupart de ces équipes sont dirigées par des hommes issus de cultures qui supposent généralement que les hommes sont aux commandes. Cela présente des défis et je dois généralement demander à mon mari de ne pas être présent car sa présence porte atteinte à mon autorité. Je pense que c'est dommage.

McCown pense que davantage de femmes deviendront productrices d'huile d'olive malgré ces situations frustrantes.

"Je crois que de plus en plus de femmes deviennent productrices d'huile d'olive et cette tendance se poursuivra à l'avenir », a-t-elle déclaré. "C'est un métier merveilleux, et à chaque nouvelle productrice qui entre dans ce domaine, les barrières sont brisées.

McCown, membre de Women in OIive Oil, a déclaré qu'elle trouvait le groupe utile en fournissant des modèles.

"Quand les gens pensent à un agriculteur, ils supposent généralement que c’est un homme », a-t-elle déclaré. "J'ai eu de nombreuses situations sociales avec mon mari dans lesquelles des questions sur la culture des olives et la production d'huile d'olive étaient adressées à mon mari.

"C'est très frustrant de devoir surmonter ces hypothèses et d'expliquer que je suis vraiment un agriculteur et un producteur », a ajouté McCown. "Voir d’autres femmes faire ce que je fais est pour moi un grand renforcement.

En Grèce, Nicky Giavroglou, le directeur général de Huiles fines helléniques, et Aimilia Rigakou, responsable de la recherche et du développement de l'entreprise, conviennent que les entreprises dirigées par des femmes doivent encore composer avec le fait que l'agriculture est considérée comme une profession masculine.

Nicky Giavroglou et Aimilia Rigakou

"Cependant, en Grèce, cela fait également partie de notre tradition que les femmes collectent les olives, fabriquent des olives de table et, en général, participent à de nombreuses étapes du processus de production d'olives et d'huile d'olive », a déclaré Giavroglou.

"Ces dernières années, les femmes ont commencé à s’impliquer davantage dans ce secteur, que ce soit en tant que scientifiques ou productrices », a-t-elle ajouté. "À mon avis, elles peuvent jouer un rôle très bénéfique dans le développement du secteur de l'huile d'olive et peuvent prétendre à autant de récompenses que les hommes.

Hellenic Fine Oil a remporté un Gold Award pour sa marque Sparta Gourmet, un Koroneiki moyen.

"Cette saison a été particulièrement difficile par rapport aux années précédentes », a déclaré Giavroglou. "D'une part, nous avons rencontré plus de difficultés que les autres années pour trouver des huiles d'olive extra vierges de qualité, présentant des caractéristiques organoleptiques particulières, à mettre en bouteille sous notre marque Sparta Gold, qui est exportée dans de nombreux pays.

"Cela est dû en partie au changement climatique, qui affecte la culture de l'olivier », a-t-elle ajouté. "Les producteurs et les moulins d'olives ne sont pas encore suffisamment formés pour faire face à des conditions aussi extrêmes, ce qui peut également être un facteur qui affecte la qualité finale de la matière première.

"D'un autre côté, nous avons également dû faire face à la production considérablement réduite de cette année et au fait qu'une grande quantité d'huile d'olive extra vierge grecque est encore disponible. exporté en vrac», a poursuivi Giavroglou.

Rigakou attribue le succès de l'entreprise à son partenariat avec Giavroglou. Quel que soit son sexe, elle comprend le besoin d’une équipe composée de personnes passionnées par ce qu’elles font, soucieuses du détail, organisées et prêtes à faire des sacrifices personnels pour un objectif commun.

"À tout cela, j'attribue l'excellente coopération qui nous a conduit, d'une part, à la production d'huiles d'olive extra vierges spéciales et, bien sûr, à remporter le Gold Award du NYIOOC compétition », a-t-elle conclu.