Ce que 485 millions d’années d’histoire climatique nous disent sur la crise actuelle

Une nouvelle étude publiée dans la revue Science a révélé que les cooccurrences d'augmentations de la température moyenne de la Terre et de niveaux élevés de dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique ne sont pas exclusives à l'ère moderne mais remontent à près d'un demi-milliard d'années dans l'histoire de la planète.

Dans un monument historique étudeDes chercheurs d'universités américaines et britanniques et du Smithsonian National Museum of Natural History se sont penchés sur le passé pour cartographier les variations de température de la Terre.

Cette étude montre clairement que le dioxyde de carbone est le principal régulateur des températures mondiales à travers les temps géologiques. Lorsque le CO2 est faible, la température est froide ; lorsque le CO2 est élevé, la température est chaude. - Jessica Tierney, paléoclimatologue, Université de l'Arizona

Les chercheurs ont recueilli plus de 150,000 850 estimations de température à partir de coquilles fossilisées et de matière organique et les ont combinées avec - simulations de modèles climatiques développés par l'Université de Bristol au Royaume-Uni.

Ils ont ensuite utilisé une méthode connue sous le nom d’assimilation de données, qui intègre statistiquement les données géologiques aux modèles climatiques, pour construire une courbe de température moyenne de surface mondiale décrivant en détail les fluctuations de la température de la Terre au cours des 485 derniers millions d’années.

Voir aussi: Le mois de mai a marqué une autre année record en matière de chaleur

Les scientifiques ont noté que la disponibilité de vieilles roches et de fossiles avec des indicateurs de température préservés limitait leur capacité à remonter dans le temps.

La courbe a révélé un lien constant entre les variations de température et le dioxyde de carbone atmosphérique, un gaz à effet de serre persistant. Les périodes de chaleur extrême et les niveaux accrus de CO2 étaient souvent concomitants.

"« Nous avons découvert que le dioxyde de carbone et la température sont non seulement très étroitement liés, mais liés de la même manière depuis 485 millions d'années », a déclaré la paléoclimatologue et co-auteur de l'étude Jessica Tierney de l'Université d'Arizona.

"« Cette recherche montre clairement que le dioxyde de carbone est le principal régulateur des températures mondiales à travers les temps géologiques », a-t-elle ajouté. "Lorsque le CO2 est faible, la température est froide ; lorsque le CO2 est élevé, la température est chaude.

L'étude a également révélé que la température de la surface de la Terre a varié au fil du temps davantage qu'on ne le pensait auparavant, de 11 ºC à 36 ºC contre 14 ºC à 26 ºC comme le montraient les simulations précédentes, en particulier pendant l'éon phanérozoïque.

Le Phanérozoïque est la plus récente des quatre périodes géologiques de l'histoire de la Terre, s'étendant sur près de 540 millions d'années. Au cours de cette période, la vie sur Terre a proliféré, s'est diversifiée et a peuplé de nouvelles terres.

L'étude indique également que la température moyenne actuelle de la planète, de 15 ºC, est inférieure à la température moyenne observée pendant une grande partie du Phanérozoïque. Les chercheurs soulignent toutefois que les températures moyennes plus basses actuelles ne doivent pas être considérées comme une raison de se reposer sur ses lauriers.

« Cela m’a empêché de dormir la nuit », a déclaré l’une des chercheuses, Emily Judd. "Je crains que les climatosceptiques, les climatosceptiques et les retardataires ne soulignent ce fait et ne disent : »« Voyez ! Nous n’avons rien à craindre. »

Judd a ajouté que l’aspect le plus important de la crise climatique est la rapidité avec laquelle le CO2 et les températures changent.

Les scientifiques avertissent depuis longtemps que les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines réchauffent la Terre à un rythme sans précédent. les années les plus chaudes jamais enregistrées survenus sur la planète au cours des dix dernières années.

Selon une étude de 2023 qui a examiné les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique et les températures correspondantes d'il y a 66 millions d'années à nos jours, les niveaux actuels de CO2 atmosphérique de la Terre - environ 420 parties par million - sont près de 50 % plus élevés que les niveaux de CO2 avant le début de l'industrialisation au 18th siècle.

Le résultat est une augmentation d'environ 1.2 ºC de la température moyenne mondiale par rapport aux niveaux préindustriels, proche de la Seuil de réchauffement de 1.5 ºC Les nations du monde entier se sont engagées à ne pas traverser.

"« Peu importe le nombre exact de degrés de changement de température, il est clair que nous avons déjà amené la planète dans une gamme de conditions jamais vues par notre espèce », a déclaré Gabriel Bowen, l'un des chercheurs. "Cela devrait nous amener à nous arrêter et à nous demander quelle est la bonne voie à suivre.