UC Davis étude mise en doute

Une découverte clé dans un nouveau rapport par l'UC Davis Olive Center a été interrogé plus tôt dans la journée.

Le rapport indique "10% des échantillons d'huile d'olive de Californie étiquetés comme huile d'olive extra vierge ne répondaient pas aux normes CIO / USDA pour l'huile d'olive extra vierge. Les 10 pour cent se référaient à un seul échantillon d'huile d'olive extra vierge Bariani qui a été trouvé par un laboratoire en Australie pour présenter des défauts sensoriels. L'huile d'olive extra vierge, selon les directives du CIO et de l'USDA, ne peut pas présenter de tels défauts.

An Olive Oil Times article sur le rapport a souligné aujourd'hui que, selon l'annexe du rapport, l'huile d'olive Bariani qui a échoué aux tests sensoriels a été achetée,

et testé, bien après la "date de péremption.

Aucun des autres échantillons testés dans l'étude n'avait dépassé sa date d'expiration, même si quelques-uns n'avaient aucune date du tout.

Une autre conclusion de l'étude, à savoir que 69 pour cent des huiles d'olive extra vierge importées testées ne respectaient pas les normes du CIO et de l'USDA n'a pas été contestée.

L'âge d'une huile d'olive peut grandement affecter ses caractéristiques sensorielles et, par conséquent, son score dans une analyse organoleptique. Dans un récent article l'expert Paul Vossen, conseiller agricole de l'Université de Californie Cooperative Extension et membre principal du corps professoral a souligné "une huile d'olive fraîche est croustillante. Il a beaucoup de piquant, beaucoup de complexité et de profondeur. Alors que les vieilles huiles, elles sont simplement grasses et plates.

Dan Flynn, directeur de l'UC Davis Olive Center, a ensuite répondu dans un e-mail à Olive Oil Times expliquant que le laboratoire qui a testé les échantillons, l'Australian Oils Research Laboratory de Wagga Wagga, Nouvelle-Galles du Sud, a commis une erreur typographique et que la date de janvier 2010 est entrée comme "meilleur avant »sur la fiche technique de l'échantillon était en fait la date de mise en bouteille. Flynn a fourni un agrandissement d'une image dans le rapport identifiant l'échantillon de Bariani pour soutenir l'explication et l'annexe du rapport a été corrigée par la suite.

