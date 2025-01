Le président nouvellement investi, Donald J. Trump, a rapidement annoncé que le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde quitterait à nouveau l'accord de Paris sur le climat.

"« Le président Trump se retirera de l'accord de Paris sur le climat », a écrit la Maison Blanche dans un courriel énumérant les nouvelles priorités politiques de l'administration dans les 30 minutes suivant sa prestation de serment, a indiqué le Financial Times. rapports.

L'annonce intervient quelques jours après que l'Organisation météorologique mondiale a confirmé que 2024 était la date année la plus chaude sur le disque, dépassant de 1.55 ºC la température moyenne mondiale préindustrielle.

Les signataires de l’Accord de Paris s’étaient initialement engagés à réduire les émissions de carbone pour maintenir les températures mondiales à moins de 2 ºC de la moyenne pré-Industrie.

Au cours de son premier mandat, Trump a retiré les États-Unis de l'accord de 2015 signé par près de 200 pays. Le président Joseph R. Biden, Jr., a annulé cette décision après sa victoire électorale de 2020.

"Le président Trump a pris la décision de se retirer de l’Accord de Paris en raison du fardeau économique injuste imposé aux travailleurs, aux entreprises et aux contribuables américains par les engagements pris par les États-Unis dans le cadre de l’accord », a déclaré le secrétaire d’État américain de l’époque, Mike Pompeo. dit dans 2019, expliquant la décision.

Alors que les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis ont diminué de 2.5 % au cours de la première administration Trump – en grande partie grâce aux ordres de confinement généralisés au début de l’année Pandémie de covid-19 – 2 milliards de dollars (1.77 milliard d’euros) promis à aider les pays en développement atténuer les impacts du changement climatique a été annulé.

Il a fallu attendre trois ans après l'annonce de Trump en 2017 pour officialiser son retrait de l'accord. Cependant, dans l'intervalle, il a envoyé des négociateurs aux négociations sur le climat des Nations Unies pour promouvoir les énergies fossilesIl a cessé de financer le Plan pour une énergie propre, le Programme international sur les changements climatiques et la coopération en matière de recherche sur les changements climatiques.

Cette fois, les États-Unis quitteront l’accord un an après que l’administration Trump aura envoyé une lettre annonçant son retrait. On ne sait pas encore si l’administration a déjà fait cela.

Malgré la rhétorique et les politiques de Trump, les États-Unis ont atteint leur premier objectif de contribution déterminée au niveau national dans le cadre de l’Accord de Paris : une réduction de 17 % des niveaux de gaz à effet de serre de 2005 d’ici 2020.

Voir aussi: Les oliviers peuvent aider à lutter contre le changement climatique

Toutefois, atteindre l’objectif actualisé de réduction des niveaux de gaz à effet de serre de 2005 % d’ici 61 par rapport à 2030, annoncé par Biden en décembre, sera beaucoup plus difficile, car il nécessitera une baisse des émissions d’au moins 3.13 milliards de tonnes par rapport à leurs niveaux de 2023.

Alors que de nombreux scientifiques, militants et démocrates ont réagi à la nouvelle avec consternation, d’autres pensent que le secteur privé continuera d’investir dans les énergies renouvelables et les technologies respectueuses du climat.

Laurence Tubiana, directrice générale de la Fondation européenne pour le climat, qui a travaillé en étroite collaboration sur l'Accord de Paris, a déclaré à AP News Le retrait prévu des États-Unis est regrettable. Mais cette fois-ci, le contexte est différent.

"« Il y a une dynamique économique inéluctable derrière la transition mondiale, dont les États-Unis ont bénéficié et qu’ils ont menée, mais qu’ils risquent désormais de perdre », a-t-il déclaré.

Kaveh Guilanpour, vice-président des stratégies internationales au Centre pour les solutions climatiques et énergétiques, était moins optimiste.

He a dit au HuffPost que la décision était "« profondément regrettable » et a une fois de plus isolé les États-Unis en dehors du consensus international.

"« Il ne faut pas édulcorer la situation : cela portera préjudice aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique et, en fin de compte, sera également préjudiciable à la prospérité et à la sécurité futures des citoyens américains », a déclaré Guilanpour.