Les importateurs appellent NYT Piece 'diffamatoire' et Mueller 'démasqué'

Un groupe commercial d'importateurs américains d'huile d'olive a fustigé le New York Times pour un "diffamatoire et inexact »sur la falsification de l'huile d'olive en Italie. Et Extra Virginité l'auteur Tom Mueller a dit qu'il était "consterné » qu'il ait été cité comme source de l'article.



Je n'avais aucune contribution sur le contenu, la vérification des faits, etc. J'aurais aimé. - Tom Mueller

Dans une lettre adressée au rédacteur en chef du New York Times, Eryn Balch, vice-président exécutif de la North American Olive Oil Association, a écrit: "Je suis choqué par cette pièce diffamatoire sur la falsification de l'huile d'olive italienne. Cette pièce est criblée de fausses déclarations présentées comme si elles étaient des faits. »

"Les frontières entre le journalisme factuel et la narration anecdotique étant de plus en plus floues dans les médias en ligne, les lecteurs doivent pouvoir s'appuyer sur des institutions crédibles comme le New York Times pour séparer les deux », écrit Balch. "En omettant de passer en revue les déclarations factuelles faites dans cet article, votre marque de confiance est devenue un débouché pour les spécialistes du marketing intéressés. »

Tom Mueller

Le New York Times a offert une slideshow titré "Extra Virgin Suicide », qui présentait 15 cartes sur le processus de falsification à grande échelle dans l'industrie de l'huile d'olive en Italie. L'article a été publié samedi par l'illustrateur du New York Times Nicholas Blechman et cite Mueller comme seule source.

Bechman est le directeur artistique de The New York Times Book Review. Ce n'est pas un journaliste du Times.

Dans un e-mail, Mueller a déclaré qu'il "ne savait rien "sur la pièce Times et était "consterné » que son nom soit attaché. "L'auteur et moi avons parlé brièvement par téléphone et nous avons échangé un e-mail, dans lequel je lui ai donné des informations générales sur l'industrie de l'huile d'olive, et je l'ai dirigé vers plus d'informations.

Cependant, Mueller a félicité Blechman dans un tweet peu de temps après la publication de l'article:

À l’heure actuelle, l’article a été partagé dans le monde entier et repris par d’innombrables publications en ligne. Dimanche, le site Internet du New York Times l'a classé au troisième rang des articles les plus envoyés par courrier électronique.

Nicholas Blechman

Le graphique HD, que le New York Times a appelé "interactif » bien que les lecteurs n'aient aucun moyen de commenter, contenait plusieurs déclarations qui ont alarmé les experts du secteur par leurs inexactitudes et ont alimenté un autre débat sur un secteur au moins aussi en proie à la désinformation qu'à la fraude.

L'une des cartes de la série disait : "environ 69 pour cent de l'huile d'olive vendue aux États-Unis est falsifiée. Il faisait vraisemblablement référence à Étude UC Davis 2010 qui a trouvé des échantillons de dix marques importées étiquetées extra vierge dans trois supermarchés de Californie (pas exactement un échantillon national) comme étant de mauvaise qualité - pas qu'ils aient été intentionnellement "trafiqué. "

Une autre illustration impliquait que la police italienne se fie uniquement aux tests sensoriels, rejetant les analyses chimiques "facile à simuler. "Et "nombreux »producteurs en Italie, avec leurs raffineries "régulièrement, »sont néanmoins en mesure d’éviter des poursuites, selon le Times, grâce à leur "liens avec des politiciens puissants »- un stéréotype que les experts appellent exagéré et déconnecté.

Bechman semble avoir été critiqué pour cet article, tweetant qu'il recevait des lettres de chimistes italiens tout en rappelant aux lecteurs : "Je suis juste un illustrateur. "

Obtenir des lettres sur la résonance magnétique nucléaire de l'huile d'olive de chimistes italiens. Basta! Je ne suis qu'un illustrateur. - Nicholas Blechman (@nblechman) 28 janvier 2014

Dans une tweet plus tôt, Blechman a remercié Mueller et trois autres illustrateurs pour leur aide avec le projet.

Le New York Times n'a pas répondu à une demande de commentaire.

