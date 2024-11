Le programme de sommelier en huile d'olive revient à Londres

Des experts renommés emmèneront les participants dans un voyage à travers le monde de l'huile d'olive dans le Olive Oil Times Education LabProgramme de certificat Sommelier de, de retour à Londres.

Le cours aura lieu du 20 au 24 janvier au Council on International Educational Exchange (CIEE) à Bloomsbury, à côté du campus de l'Université de Londres.

Le cours de cinq jours comprend évaluation sensorielle de l'huile d'olive, production et mouture, santé et nutrition, applications culinaires, meilleures pratiques agricoles, assurance qualité et techniques de dégustation avancées.

Le directeur du programme, Curtis Cord, a déclaré que les étudiants attendaient une expérience éducative inégalée conçue pour favoriser une compréhension approfondie de la qualité et de l'appréciation de l'huile d'olive. Cord a développé le programme avec feu Dorothy Cann Hamilton, fondatrice du International Culinary Center.

Alors que les étudiants du programme sommelier ont inclus des professionnels divers tels que des producteurs, des spécialistes du marketing, des importateurs, des commerçants, des acheteurs de produits alimentaires, des responsables du contrôle de la qualité, des chefs, des journalistes et des avocats, a déclaré Cord, le programme est conçu pour tous ceux qui sont concernés par la qualité de l'huile d'olive. Il n'y a aucun prérequis pour le cours.

photo Laboratoire d'éducation

Près de 500 personnes ont suivi ce programme reconnu et ont rejoint un réseau international croissant d’experts et d’éducateurs. Nombre d’entre eux ont ensuite lancé des initiatives éducatives, écrit des livres, fourni des services de conseil et développé des programmes pour favoriser une meilleure compréhension des questions liées à la qualité, à la culture et à l’utilisation de l’huile d’olive.

Les inscriptions au programme de Londres sont ouvertes le Olive Oil Times Education Lab site Internet.