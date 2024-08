Logiciel d'amélioration de l'évaluation de l'huile d'olive développé en Espagne

Citoliva

Un groupe de recherche de l'Université de Jaén, en Espagne, a développé un nouveau logiciel conçu pour évaluer et classer huiles d'olive extra vierge.

On espère que le logiciel innovant sera une percée dans le processus d'évaluation sensorielle de l'huile d'olive et est une collaboration conjointe entre l'université et la société de technologie de l'huile d'olive. Citoliva, CM Europe SL Laboratoires et société d'ingénierie informatique MENGISOFT.

Selon le membre du groupe de recherche Macarena Espinilla, le nouveau logiciel améliorera considérablement l'évaluation sensorielle des huiles d'olive vierges en réduisant à la fois le temps et les coûts associés à la procédure.

Le logiciel fonctionnera en rationalisant le processus de évaluation de l'huile d'olive, permettant le suivi individuel de l'évolution de différents dégustateurs pour différents échantillons et sessions en temps réel. Des interventions pour corriger les écarts de propriétés organoleptiques peuvent alors être effectuées par le chef du jury.

Le logiciel a également le potentiel de planifier dégustation d'huile d'olive sessions, gérer les évaluations d'huile et générer des rapports finaux, offrant ainsi une optimisation supplémentaire du processus.

Le programme permet l'utilisation de la méthodologie d'évaluation établie par le Conseil oléicole international pour la classification sensorielle de l'huile d'olive, mais peut également être utilisé avec de nouvelles méthodes d'évaluation qui ont été développées par le groupe, qui sont actuellement en cours d'évaluation.

La méthode est basée sur "système de logique floue », une logique mathématique conçue pour prendre une décision comme le ferait un être humain, en tenant compte de toutes les informations disponibles et en prenant la meilleure décision en fonction de cette entrée. Ce modèle innovant d'évaluation sensorielle est présenté comme une alternative au modèle actuel du Conseil oléicole international et devrait faciliter l'amélioration dans les domaines du traitement de l'information, de la dégustation et de la formation des évaluateurs, tout en maintenant l'efficacité des résultats.

Plus loin, le nouveau modèle d'évaluation sensorielle devrait être mis en œuvre avec le nouveau logiciel, dans le but d'ajouter de la valeur à la industrie de l'huile d'olive en améliorant les processus de commercialisation et en augmentant la compétitivité des entreprises de l'industrie.

Le nouveau programme, en plus du modèle d'évaluation sensorielle, fait partie d'un projet financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Sciences du Conseil d'Andalousie.