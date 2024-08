Le grand héritage de Shimon Lavee

Dans les enseignements juifs (le Midrash), il est dit: "Que personne ne cesse de planter. Des champs remplis d'arbres nous ont accueillis à la naissance, et nous devrions ajouter à leur nombre même dans la vieillesse. »

Shimon Lavee, décédé pacifiquement le 24 avrilth a aidé à planter et à cultiver d'innombrables oliviers à travers le monde pendant plus de quatre décennies. Ses contributions importantes et son esprit généreux perdureront dans leurs racines et leurs branches pour les générations à venir.



Le professeur Shimon Lavee est né en 1931 à Berlin et a immigré en Israël en 1938, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Dans sa nouvelle patrie, il a prospéré. Lavee a été l'un des fondateurs du kibboutz Tel Katzir, situé au sud de la mer de Galilée, et a été le directeur de la ferme de la communauté. En 1955, il avait obtenu son diplôme de maîtrise à l'Université hébraïque de Jérusalem et a commencé un poste de chercheur à l'Organisation de recherche agricole (Volcani Institute). À peine cinq ans plus tard, il a terminé son doctorat.

Shimon Lavee lors d'un événement Terra Olivo, Jérusalem, 2011

Lavee a ensuite mis en place un programme d'élevage à l'Institut Volcani. C'est au cours de ses années à l'institut qu'il a découvert comment réduire la phase juvénile de l'olive en accélérant le processus de sélection, a contribué à révolutionner l'irrigation goutte à goutte et a développé de nouvelles variétés d'olives comme la célèbre "Barnea. "

La variété Barnea est devenue de plus en plus importante à l'échelle mondiale en raison de sa capacité à s'adapter à une culture intensive tout en produisant des rendements quatre fois moyens et en maintenant des huiles de qualité.

Son influence ne s'est pas arrêtée à la frontière d'Israël. Lavee a joué un rôle important au fil des ans pour le Conseil oléicole international, notamment en tant que président (2000, 2008). Il a également joué un rôle actif au sein de la Société internationale des sciences horticoles. De plus, il a reçu des prix et a été membre élu de nombreuses organisations internationales. En Espagne, Shimon a reçu le prix d'honneur pour la recherche oléicole, en Italie, il a été élu membre de l'Académie italienne pour l'olive et en Israël, il a reçu le prix des meilleurs éleveurs du ministère de l'Agriculture.

Le professeur Lavee reçoit une médaille d'appréciation de Facundo Vita Serman, un représentant de l'ISHS, en tant que co-organisateur du Symposium international sur l'irrigation et la qualité de l'huile d'olive, Nazareth, Israël, 2009

Lavee était un philanthrope. Ses contributions extraordinaires avec le soutien de l'USAID et géré par la Near East Foundation Huile d'olive sans frontières projet lui a permis de recevoir un certificat d'appréciation. Il pensait que l'égalité était le véritable chemin vers la paix. Le projet vise à établir une coopération économique entre les agriculteurs palestiniens et israéliens.

Quand Olive Oil Times a commencé à demander à des amis et collègues internationaux de commenter la vie de Lavee, il est devenu encore plus évident qu'il n'était pas seulement un expert en olives très estimé, mais il a également servi de mentor mondial, inspiré les autres et était un dégustateur d'huile d'olive exceptionnel .

Voir aussi:Rencontre avec Shimon Lavee et celui sur l'arbre sacré

Tout le monde pouvait convenir qu'il était un ami humble et généreux. Il savait comment rassembler des personnes de tous horizons en apprenant à connaître les oliviers et l'huile d'olive.

Dan Flynn, de l'UC Davis Olive Center, s'est souvenu quand "Shimon était en Californie et a déclaré au public qu'Israël et la Californie avaient révolutionné l'industrie oléicole mondiale il y a des décennies, avec l'introduction de l'irrigation. Les plantations irriguées donnent bien plus que les olives cultivées à sec. Shimon avait maintenu ce grand lien entre Israël, la Californie et les olives. »

L'Association espagnole des municipalités oléicoles (AEMO) a écrit lors de son décès: "les oliviers s'habillent de noir, Shimon Lavee, professeur émirat de l'Université de Jérusalem et grand ami d'Espagne nous a quittés. »

Ehud Soriano, chef du Panel israélien de l'huile d'olive et consultant oléicole, travaillait à la planification du cours d'analyse sensorielle en Israël. Quand il a rencontré Lavee, il lui a parlé du cours. Le professeur lui a dit qu'il serait heureux de donner des cours. Ehud était surpris qu'un homme aussi distingué soit prêt à prendre le temps d'enseigner pour son cours. Il se souvient que Shimon riait et disait: "enseigner aux producteurs et aux agriculteurs n'est pas moins important que les étudiants de l'Université. »C'est alors qu'Ehud a vu le caractère modeste et généreux de Lavee.

Arnon Dag du Centre de recherche Gilat raconte avoir rencontré Shimon il y a 13 ans à l'Institut Volcani. Il a décrit Lavee comme une personne humble avec d'énormes connaissances en physiologie de l'olivier et son mentor. Dag a adoré leurs discussions sur la science de la biologie de l'olive et sur les meilleurs moyens de profiter aux producteurs.

"Même après qu'il soit tombé malade », a expliqué Arnon, "Shimon a insisté pour participer aux études et a continué à aller sur le terrain. Malheureusement, nous n'avons plus de professeurs qui partent sur le terrain avec un sécateur. »Il a poursuivi: "Je me sens chanceux d'avoir eu l'occasion de travailler si étroitement avec cet homme pendant tant d'années. Mes collègues et moi sommes déterminés à faire de notre mieux pour perpétuer l'héritage de Shimon Lavee et maintenir Israël en tant que centre productif et créatif pour la recherche et le développement dans le domaine de l'olivier.

La branche d'un olivier représente la paix, l'arbre lui-même est généreux et peut s'épanouir même dans des conditions difficiles, son fruit fournit une huile qui donne de la lumière et est un symbole de sagesse. Tout cela, Shimon Lavee l'a également affiché tout au long de sa vie.