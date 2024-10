Les producteurs de l'hémisphère sud récoltent les fruits d'une récolte difficile

Des agriculteurs, des meuniers et des embouteilleurs de sept pays répartis sur trois continents se sont associés pour remporter 44 prix dans la division de l'hémisphère sud du 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

De l’Australie à l’Uruguay, les producteurs ont dû faire face à une année de récolte difficile, marquée par des phénomènes météorologiques extrêmes et des infestations de ravageurs. Dans le même temps, les meuniers et les embouteilleurs ont dû faire face à des coupures de courant et à des coûts de production en hausse.

Je suis enthousiaste et fier… C’est la preuve que l’huile d’olive extra vierge d’Afrique du Sud est de premier ordre et mérite le respect qu’elle mérite. - Loyiso Manga, propriétaire, Ubuntu

L'Afrique du Sud a ouvert la voie, avec huit producteurs capitalisant sur une récolte abondante pour remporter 12 prix parmi 19 candidatures, soit le deuxième plus grand nombre de médailles de l'histoire du pays.

Alors que la météo a largement contribué à la création de produits primés, huile d'olive extra vierge, les producteurs ont dû faire face aux coupures de courant récurrentes du pays, ce qui a nécessité une coordination minutieuse entre les équipes de récolte et de mouture.

"« La qualité a été exceptionnelle et nous avons pu récolter tôt avant les fortes pluies hivernales », a déclaré Brenda Wilkinson, copropriétaire de Rio Largo, qui a remporté un Silver Award pour un mélange d'intensité moyenne d'olives Frantoio, Leccino et Coratina.

"Nos huiles d'olive s'affichent plus haut polyphénols mais est resté équilibré avec de très bons rendements pétroliers », a-t-elle ajouté. "« Dans l’ensemble, nos huiles d’olive ont donné de bons arômes et une sensation en bouche très nette avec un piquant persistant. »

Les nouveaux participants sud-africains ont célébré leur succès à la compétition mondiale aux côtés des marques établies.

Le producteur derrière Ubuntu, la première marque d'huile d'olive du pays appartenant à des Noirs, a gagné un Silver Award pour un mélange délicat.

Loyiso Manga a célébré son premier prix au Concours mondial après avoir traversé une année très difficile. (Photo : Ubuntu)

"« Je suis enthousiaste et fier, et j’espère que cela inspirera tous ceux qui osent rêver, en particulier mes frères et sœurs en Afrique », a déclaré le propriétaire Loyiso Manga. "C'est la preuve que l'huile d'olive extra vierge d'Afrique du Sud est de premier ordre et mérite le respect qu'elle mérite.

Les agriculteurs et les meuniers du Brésil ont terminé juste derrière l'Afrique du Sud, remportant 11 prix sur 14 candidatures.

La majeure partie de la production d'huile d'olive du pays provient de l'État du Rio Grande do Sul, dans le sud du pays, qui a connu inondations catastrophiques.

Les inondations, qui ont détruit des villes et fait des milliers de morts, ont fait suite à des conditions météorologiques extrêmes qui ont endommagé la plupart des oliveraies de l'État, entraînant une récolte historiquement faible.

Non loin du Brésil, trois producteurs du Chili ont remporté ensemble sept prix sur 11 candidatures. Tout comme le Brésil, le pays a connu une hausse significative baisse de la production, en partie à cause des facteurs climatiques et des tendances naturelles de l'olivier à produire en alternance.

"« Nous sommes très heureux et honorés de ce prix », a déclaré Fernando Carrasco Spano, directeur général de Olivos Ruta del Sol, qui a remporté deux prix. "Au fil des années [gagnant au NYIOOC] nous a permis de communiquer à nos consommateurs la consolidation de notre qualité au fil du temps.

De l'autre côté de l'océan Pacifique, les producteurs australiens ont remporté sept prix sur 12 candidatures. Le pays a connu une léger mais attendu baisse de la production, avec de fortes pluies compliquant les récoltes.

"« La quantité récoltée a été généralement inférieure à celle des années précédentes, ce qui n’est pas inattendu compte tenu des effets des pluies printanières », ont déclaré Stephen et Sui Tham, les copropriétaires de Domaine d'olive de Cape Schanck.

Malgré l'adversité, les agriculteurs de Victoria ont réussi une récolte de haute qualité, remportant respectivement des prix d'or et d'argent pour une Coratina moyenne et une Picual moyenne.

Agroland a remporté une fois de plus deux prix pour sa marque Colina de Garzón. (Photo : Agroland)

En Amérique du Sud, les producteurs et les embouteilleurs d'Argentine, du Pérou et d'Uruguay ont célébré des récoltes jusqu'alors difficiles avec des résultats primés.

Deux producteurs de Mendoza, en Argentine, ont chacun remporté un Gold Award. Pendant ce temps, les deux producteurs uruguayens les plus grands producteurs d'huile d'olive combiné pour gagner une médaille d'or et deux médailles d'argent après que le pays ait connu une crise dramatique baisse de la production.

Enfin, un importateur et producteur du Pérou a remporté un Silver Award, en produisant les premières huiles d'olive extra vierge primées du pays au Concours Mondial depuis 2014.

"« Remporter le Silver Award au NYOOC est un grand honneur et valide les efforts et le dévouement déployés à chaque étape de la production », a déclaré Lourdes González, responsable des ventes et spécialiste de l'assurance qualité chez le producteur Vallesur, qui a été décerné pour un Criolla moyen.

"« Cela confirme que nous sommes sur la bonne voie, engagés envers l’excellence et offrant un produit qui répond aux normes de qualité les plus élevées », a-t-elle ajouté. "Mais fondamentalement, ce prix nous motive à continuer à nous améliorer et à partager notre passion pour l'huile d'olive avec davantage de personnes dans le monde entier. »

Outre cette validation, González a déclaré qu'elle espère que ce prix aidera l'entreprise à trouver de nouvelles opportunités d'exportation, notamment aux États-Unis.

"« Nous pensons que ce prix soulignera et soutiendra la qualité de notre huile d'olive extra vierge premium TIQSI », a-t-elle déclaré. "Nous espérons également que cela renforcera la confiance de nos clients actuels et attirera de nouveaux consommateurs intéressés par les huiles d’olive haut de gamme. »