Des centaines de restaurants reçoivent le nouveau label «MedDiet»

Une nouvelle "Le label de qualité MedDiet »a été attribué à plus de 300 restaurants situés dans six pays: l'Égypte, la Grèce, l'Italie, le Liban, l'Espagne et la Tunisie.

Le label MedDiet certifie que les restaurants proposent des plats méditerranéens authentiques répondant aux critères établis par la Régime Med, un projet financé par l'UE.

Les critères incluent:

L'utilisation d'huile d'olive, de préférence extra vierge, comme principale source de graisse ajoutée;

L'utilisation de produits locaux et saisonniers qui comprennent des fruits et légumes;

Les plats sont cuisinés selon des recettes traditionnelles et / ou adhèrent aux principaux composants composant le régime méditerranéen;

Des informations transparentes sur la nourriture sont à la disposition des clients;

Des activités sont proposées pour promouvoir les bienfaits du régime méditerranéen.

La liste des restaurants certifiés n'a pas encore été rendue publique au moment de la publication. Une application smartphone est en cours de développement pour aider les gens à trouver des restaurants labellisés MedDiet.

Le projet MedDiet vise à promouvoir la bienfaits du régime méditerranéen en éduquant les consommateurs à une alimentation saine grâce à des activités éducatives dans les écoles, en créant des points d'information et en formant le personnel des autorités locales.

Financé par le programme de coopération transfrontalière de l'UE en Méditerranée (CBCMed), le projet plaide également en faveur d'un cadre juridique commun pour sauvegarder et promouvoir le régime méditerranéen.

Un rapport récent de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a averti que le régime méditerranéen traversant un déclin en raison de l'évolution des habitudes alimentaires dans la région.

Les partisans affirment que des initiatives telles que le label MedDiet sensibiliseront aux bienfaits pour la santé de la consommation d'un régime méditerranéen traditionnel.