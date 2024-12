La régénération des sols permet de lutter contre la crise de l'eau, selon les experts

Ces dernières années, des cas fréquents et sécheresses de longue durée ont provoqué de graves pénuries d’eau et menacé la production agricole.

Cela s'est produit dans le contexte complexe de changement climatique et ses effets, dans lesquels la crise de l’eau joue un rôle clé.

La régénération des sols profite non seulement au secteur agricole mais à toute la communauté. Chaque agriculteur peut immédiatement s'y mettre en mettant en œuvre un véritable plan agronomique. - Matteo Mancini, agronome, Deafal

Les experts engagés dans la restauration des écosystèmes touchés travaillent rapidement pour trouver des solutions pour une gestion durable de l’eau tout en sensibilisant les populations et les institutions.

"« Dans la crise climatique actuelle aux multiples facettes, l’un des problèmes les plus urgents est la disponibilité de l’eau », a déclaré Massimiliano Pasqui, physicien à l’Institut de bioéconomie du Conseil national de la recherche (IBE-CNR).

"« En général, dans la région méditerranéenne, nous avons observé des températures hivernales plus élevées et des températures très chaudes non seulement au plus fort de l’été mais aussi au printemps ou à l’automne », a-t-il ajouté. "Dans ce cadre, alors que nous devrions avoir les plus grandes quantités de précipitations en automne et en hiver, on observe une baisse des précipitations.

Les périodes de sécheresse sont parfois interrompues par des pluies abondantes mais intenses où la majeure partie de l'eau s'écoule. Ces événements peuvent provoquer des inondations tout en ne parvenant pas à atténuer la sécheresse.

L'observatoire de la sécheresse de l'IBE-CNR a noté que la pénurie d'eau a un impact négatif sur le rendement et la qualité de l'agriculture et déclenche la dégradation des sols et désertification, influençant la capacité de séquestration du carbone des plantes.

"« Dans plusieurs régions méditerranéennes, l’incidence des sécheresses graves a augmenté », a déclaré Pasqui. "Cela peut affecter le travail des agriculteurs, avec des répercussions sur coûts de production et les tendances du marché. »

"« Dans l’ensemble, la crise de l’eau a un impact environnemental et social majeur », a-t-il ajouté. "Il est donc nécessaire de sensibiliser la collectivité et, sur le plan pratique, de mettre en œuvre des pratiques agronomiques adaptées. »

Même si chaque citoyen peut jouer un rôle important dans la mise en œuvre de ces changements rapides, les experts s’accordent largement à dire qu’un large éventail d’actions doivent être entreprises collectivement pour lutter efficacement contre la crise de l’eau.

"« Il n’existe pas de solution unique, mais un ensemble de mesures qui devraient être planifiées et mises en œuvre au niveau communautaire, compte tenu de la gravité de la situation de l’eau à l’échelle mondiale », a déclaré Matteo Mancini.

En tant qu'agronome, il coordonne le domaine technique de l'organisation à but non lucratif et non gouvernementale Deafal, qui soutient les agriculteurs en appliquant des outils d'agroécologie et d'agriculture régénératrice.

"Le bassin méditerranéen est l’un des points chauds du changement climatique, et l’olivier fait partie des cultures qui souffrent le plus et qui sont potentiellement les plus menacées dans cette zone », a-t-il déclaré. "Pour produire du huile, cette plante a besoin d’une quantité d’eau adéquate, d’environ 350 à 800 millimètres par an.

"« Il faut noter que les précipitations annuelles d'une zone à précipitations limitées, comme la Méditerranée, peuvent varier entre 400 et 800 millilitres, mais il existe un risque de diminution supplémentaire », a ajouté Mancini. "« Il faut donc trouver des solutions pour que l’eau de pluie soit retenue autant que possible dans le sol. La régénération des sols peut être essentielle pour y parvenir à court terme. »

Des recherches ont démontré qu’un sol sain est la clé pour s'attaquer La crise du climat et celle de l’eau sont étroitement liées, c’est pourquoi les principales organisations internationales appellent les gouvernements à agir sur ce problème.

Les Nations Unies estiment qu’un mètre cube de sol peut stocker plus de 250 litres d’eau et soulignent qu’après les océans, le sol est le plus grand réservoir de carbone actif.

Or, elle pourrait capter et stocker davantage si les activités humaines ne la dégradaient pas. Sa restauration est donc cruciale car elle produit des résultats rapides, est peu coûteuse, crée des emplois et permet d’assurer la sécurité alimentaire.

Mélange de cultures de couverture Vicia sativa et Trifolium incarnatum (Photo : Deafal)

"« La régénération des sols profite non seulement au secteur agricole, mais à toute la communauté », a déclaré Mancini. "Chaque agriculteur peut immédiatement commencer à le faire en mettant en œuvre un véritable plan agronomique.

Mancini estime que l’amélioration de la fertilité organique du sol en augmentant sa teneur en matière organique est une étape fondamentale pour démarrer un projet régénératif.

"« La matière organique est constituée du produit de la dégradation de composants végétaux et animaux provenant de l’extérieur du sol, comme le fumier animal, les chaumes et résidus végétaux, les feuilles d’olivier, les brindilles et autres », a-t-il expliqué.

"« Les micro-organismes dégradent cette matière, transformant une petite partie en quelque chose d'extrêmement précieux appelé humus », a ajouté Mancini. "La littérature indique qu’un kilo d’humus peut retenir 20 litres d’eau.

Selon les données du CNR et de l'Association nationale des consortiums pour la gestion et la protection des terres et des eaux d'irrigation, la teneur en matière organique de la plupart des sols italiens est de deux pour cent, en dessous de laquelle un processus de désertification peut commencer.

En outre, le Centre commun de recherche de l’UE a averti que "« 61 pour cent » des sols européens sont dans un état malsain, sujets à plusieurs types de dégradation, notamment la perte de carbone organique.

"« La matière organique, ou carbone, a un rôle fondamental », souligne Mancini. "« C’est une terre pleine de vie, car elle contient des organismes comme des champignons, des bactéries, des actinomycètes et bien d’autres encore ; elle retient les éléments minéraux responsables de la fertilité chimique, à savoir la nourriture des plantes ; et elle retient l’eau. La littérature indique qu’une augmentation d’un pour cent de la matière organique suffit à faire qu’un hectare de terre retienne 300,000 - litres d’eau supplémentaires. »

Il existe plusieurs façons d'augmenter la matière organique dans une ferme. Mancini suggère de minimiser le travail du sol.

"« Le travail du sol oxyde le carbone, ce qui entraîne une meilleure respiration du sol », a déclaré Mancini. "La respiration est un processus naturel de libération du dioxyde de carbone du sol vers l’atmosphère.

"« Or, une oxydation accrue se traduit par une plus grande perte de carbone et, par conséquent, par une plus grande fertilité à long terme », a-t-il ajouté. "Réduire le travail du sol dans un verger permet de préserver et d’augmenter progressivement sa teneur en carbone organique.

Mancini a observé que dans certaines zones, les oliveraies sans herbe sont facilement labourées en profondeur par les agriculteurs pour éviter la compétition pour l'eau entre les racines des oliviers et celles des mauvaises herbes.

"Il faut considérer que la matière organique s'accumule dans la couche supérieure du sol, appelée en pédologie »Ô horizon, où »O' est pour »« bio », a-t-il déclaré. "Bien qu’une compétition puisse exister, sans couverture herbeuse, celle-ci est exposée à l’air, à la lumière, au vent et à l’eau, et sujette à la dégradation.

"« Pour éviter la concurrence tout en maintenant la protection, il peut donc être utile de pratiquer un labour en bandes, consistant en des bandes étroites de terre, voire en rangées alternées dans le cas d'une oliveraie, qui doit être légèrement labourée », ajoute Mancini.

Selon Mancini, une autre façon d’augmenter la matière organique est de laisser pousser des plantes spontanées ou de planter des cultures de couverture.

Différentes espèces et familles sont utilisées pour fixer l'azote, les légumineuses étant les plus courantes, l'un des éléments les plus essentiels pour l'olivier et les graminées. Après avoir choisi les types les plus adaptés, ils peuvent être cultivés en rotation avec d'autres cultures, si nécessaire.

"« Ces cultures doivent être gérées correctement pour obtenir les meilleurs résultats », a déclaré Mancini. "Les recherches ont montré que la méthode appliquée par de nombreux agriculteurs, qui consiste à couper les cultures de couverture et à labourer le sol, n’est pas efficace puisque la matière organique accumulée pendant la croissance des plantes est minéralisée et perdue immédiatement une fois dans le sol.

"« Au cours de la dernière décennie, Deafal et d’autres organisations ont promu une technique différente qui aide à retenir plus d’humidité et de carbone », a-t-il ajouté. "Il s’agit d’aplatir les couverts végétaux à l’aide d’un rouleau-crêpeur afin qu’ils meurent et se déshydratent lentement, agissant ainsi comme un paillage naturel.

Mancini a ajouté que la fertilisation est une autre façon d’apporter de la matière organique de l’extérieur dans une parcelle.

"« Dans le passé, les agriculteurs utilisaient du fumier animal, qui reste une excellente option », a déclaré Mancini. "Aujourd’hui, on peut aussi utiliser du compost, qui est disponible en grande quantité et qui peut être autoproduit et digéré.

"Parmi les produits récemment développés, le biochar est une forme de carbone très stable qui améliore la structure du sol », a-t-il ajouté. "« S’ils sont utilisés de manière appropriée, tous ces produits contribuent à améliorer considérablement la santé du sol. »

Le Projet IESSDeafal et le CNR-IBE évaluent les impacts positifs du pâturage des poules pondeuses dans l’oliveraie.

Les ruminants, comme les vaches et les moutons, ainsi que les volailles sont utiles dans le verger, contribuant de manière significative à la santé du sol grâce à leur fumier.

En s’appuyant sur l’étude du gazon et de sa capacité portante, cette recherche organise des plans de pâturage rationnels pour maximiser les effets positifs de cette pratique agroécologique.

"« Une phase importante à considérer est la planification d’un nouveau verger », a déclaré Mancini. "L’application de la conception des lignes clés peut être une stratégie utile pour atténuer la sécheresse et l’érosion.

Conception Keyline appliquée à une oliveraie où des rangées de jeunes oliviers sont entrecoupées de cultures horticoles. (Photo : Deafal)

Sourds et CNR-IBE étudié les avantages de ce système d'agriculture hydraulique. Il exploite la force de gravité des pentes légères pour ralentir le ruissellement de l'eau et la répartir des zones à risque d'érosion plus élevé vers celles qui souffrent d'une faible permanence de l'eau.

Après un relevé topographique, un schéma de culture est conçu en fonction des lignes clés, qui interceptent le flux d'eau avec une gestion agronomique appropriée.

"« De nombreux agriculteurs et techniciens agricoles signalent des améliorations de l’eau et de la fertilité grâce à ce système », a déclaré Mancini. "Cependant, ces résultats ne peuvent être obtenus qu’en les combinant avec d’autres pratiques de gestion des sols mentionnées précédemment.

"« Nous devons être conscients qu’il s’agit d’une crise complexe et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre plusieurs interventions intégrées, combinant différentes disciplines et compétences », a-t-il ajouté. "Il n’existe pas de réponse unique aux défis posés. La crise de l’eau doit être abordée à différents niveaux et l’ensemble du système de production, à commencer par les décideurs politiques, doit devenir plus conscient et s’organiser pour y faire face efficacement.