Une découverte de poterie prouve que l'huile d'olive est utilisée en Israël depuis plusieurs années

De nouvelles recherches ont révélé des preuves que l'huile d'olive était utilisée en Israël et peut-être dans le bassin méditerranéen il y a 8,000 - ans.



Une étude publiée dans le Israel Journal of Plant Sciences en novembre 24 a révélé les résultats des tests effectués sur la poterie découverte lors des fouilles entre 2011 et 2013 à En Zippori en Basse Galilée.

Une équipe de chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem et de la Israel Antiquities Authority a utilisé des échantillons de tessons de poterie pour effectuer une analyse des résidus organiques et a constaté qu'ils contenaient des traces d'huile d'olive. Les tests ont également indiqué que certains des récipients en poterie trouvés ici remontent à 5,800 BCE et étaient utilisés pour le stockage de l'huile d'olive.

Ces découvertes, ainsi que celles découvertes sur le site submergé de Kfar Samir au large des côtes d'Israël où des pierres d'olive broyées et de la pulpe d'olive ont été retrouvés enterrés dans des fosses, fournissent les premières preuves de la production et de la consommation à grande échelle d'huile d'olive en Israël et peut-être dans toute la région méditerranéenne.

Alors que l'étude de Kfar Samir estimait que l'huile d'olive était produite dans la région il y a 6,500 ans, le fait que la poterie trouvée à En Zippori remonte à 5,800 avant notre ère signifie que la production et la consommation d'huile d'olive pourraient remonter jusqu'à 8,000 ans.

Cela indique que l'huile d'olive était un aliment de base dans la région à l'époque, mais les chercheurs pensent également qu'elle pourrait également avoir été utilisée comme carburant dans les lampes à huile.