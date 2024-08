Paul Miller quitte la présidence de la Australian Olive Association

Après 14 ans à la tête de l'Australian Olive Association, Paul Miller a démissionné. C'est une grande nouvelle pour l'industrie australienne de l'huile d'olive, qui a bénéficié des nombreuses réalisations de Miller, notamment la direction des travaux visant à resserrer les normes de qualité de l'huile d'olive et la co-fondation de l'Extra Virgin Alliance (EVA).

Robert McGavin, PDG de Boundary Bend Limited en Australie, a appelé le départ volontaire de Miller "une journée mémorable pour l'industrie oléicole australienne qui sera à jamais redevable à Paul pour ses réalisations et, en particulier, sa concentration inébranlable sur l'honnêteté et l'intégrité dans l'étiquetage et être assez courageux pour appeler les tricheurs. "



Paul a vraiment mis l'huile d'olive australienne sur la carte à l'échelle mondiale et a généreusement offert une grande partie de sa vie au profit de toute l'industrie de l'huile d'olive. - Rob McGavin, Boundary Bend

"Paul a toujours souligné l'importance de l'industrie en se concentrant sur ce qui est le mieux pour les consommateurs », a ajouté McGavin, "sachant trop bien que cela serait dans le meilleur intérêt des producteurs à long terme. »

Les vastes réalisations de Miller en tant que leader du secteur naissant et très innovant de l'huile d'olive australienne ont été relatées au fil des ans dans ces pages et au-delà, du passage de Normes australiennes (et en exhortant ensuite les grands détaillants à les respecter), à son assauts très médiatisés sur les produits mal étiquetés et sa participation vigoureuse à des tournants cruciaux à travers le monde.

Ces dernières années, les efforts de Miller se sont de plus en plus concentrés sur son rôle de cofondateur, avec la consultante californienne Alexandra Devarenne, de Alliance extra vierge. "EVA joue un rôle de plus en plus important dans la réalisation de changements positifs dans la chaîne d'approvisionnement et pour les consommateurs », a déclaré Miller Olive Oil Times. "Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais je suis optimiste. »

Longtemps consacré au monde de l'huile d'olive, Miller a déclaré qu'il était "de plus en plus axé sur le travail international, et le poste exige une orientation nationale ainsi qu'une perspective internationale.

À l'avenir, Miller agira en tant qu'administrateur et président émérite de l'AOA et continuera à avoir un impact via l'association. Peter O'Meara, propriétaire d'Adina Vineyard et Olive Grove dans la Hunter Valley de la Nouvelle-Galles du Sud, assume le rôle de président. Miller a décrit son prédécesseur comme "un homme très capable, expérimenté et respecté »dans l'industrie oléicole australienne.

Pendant ce temps, alors que le rôle de Miller dans le secteur évolue, il voit l'industrie évoluer dans la bonne direction. "Je note que l’Europe contrôle davantage les questions relatives à l’huile d’olive dans cette région, y compris le CIO, et je pense que cela peut être une mesure positive, en fonction de ce que fait l’UE. Le monde de l'olivier évolue pour le mieux et l'Australie a joué son rôle.

Et de toute évidence, l'industrie croit que Miller a également joué un rôle important pour rendre cela possible. "Paul a été très important à l'échelle internationale dans la promotion de la qualité », a déclaré Dan Flynn, directeur exécutif de l'Université de Californie au Davis Olive Center. "Il a été visionnaire et efficace. »

