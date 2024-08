Un tiers de World Olive Oil Competition Entrées organiques pour la première fois

Pour la première fois,, des échantillons d'huile d'olive extra vierge biologique représentés moconcerne plus d'un tiers du total des soumissions dans le NYIOOC World Olive Oil Competition.

D’après Olive Oil Times Données du classement mondial, 35 pour cent des huiles d'olive extra vierge soumises dans l'édition 2024 de la plus grande évaluation de la qualité de l'huile d'olive au monde étaient certifiées biologiques, contre seulement 22 pour cent des entrées en 2014.

Nous produisons de l’huile d’olive extra vierge avec un seul objectif : créer une huile de la plus haute qualité, avec le moins d’impact possible sur l’environnement. - Tommaso Fiore, propriétaire, Olio Infiore

Au total, 330 huiles d'olive extra vierges biologiques ont participé au concours de l'édition 2024, et 207 ont été récompensées.

Les producteurs italiens ont ouvert la voie, remportant 63 prix sur 78 candidatures biologiques. Ils ont été suivis par les producteurs d'Espagne avec 32 prix sur 38 candidatures, des États-Unis (27 prix sur 32 candidatures), de Grèce (26 prix sur 38 candidatures) et de Croatie (23 prix sur 25 candidatures).

Voir aussi: 2024 NYIOOC Couverture

Les producteurs biologiques du monde de l'huile d'olive ont célébré leur NYIOOC récompenses, beaucoup citant ces honneurs comme une justification de leur travail acharné et des nombreux défis auxquels sont confrontés les producteurs et les moulins d'olives biologiques.

"Il n'a pas été facile de mettre en œuvre la culture biologique à Giovinazzo, qui ne comptait aucun autre [producteur biologique] », a déclaré Benedette Stallone Desantis, copropriétaire de l'entreprise basée à Bari. Le Due Benedette.

L'entreprise a obtenu un Récompenses d'or pour son monovariétal Coratina et Ogliarola d'intensité moyenne.

Le Due Benedette récolte tôt pour obtenir la plus haute qualité de ses variétés d'olives indigènes. (Photo : Le Due Bénédette)

En plus d'être certifiées biologiques, les olives sont récoltées encore vertes en octobre, des semaines avant que de nombreux autres producteurs de la région ne commencent leurs récoltes. Contrairement au nord et au centre de l'Italie, Stallone Desantis a déclaré que la récolte dans les Pouilles était abondante et "sans complications.

"Ces prix récompensent 17 années de travail acharné », a déclaré Stallone Desantis. "Mais il est satisfaisant que la terre ait retrouvé l’abondance de fleurs sauvages que je me souvenais avoir vue dans mon enfance.

Elle a ajouté, "Les arbres sont pour la plupart centenaires et ont été conservés sous la forme de l'impressionnant vase de Bari, et l'huile est parfumée et savoureuse.

Stallone Desantis a déclaré que le fait de remporter ces prix internationaux a contribué à améliorer les ventes de son entreprise et, tout aussi important, a validé son projet biologique et ses participants.

Alors que les producteurs du sud de l'Italie ont bénéficié d'une récolte exceptionnelle, les producteurs du nord de l'Espagne ont continué à subir les conséquences dévastatrices de la sécheresse en cours.

Anna Canal, copropriétaire de la société catalane Oli Comètes, a déclaré que leur dernière récolte avait été extrêmement difficile, même si elle s'est terminée par un Prix ​​d'argent pour la délicate Arbequina de l'entreprise.

Oli Cometes, basée en Catalogne, a surmonté les effets de la sécheresse actuelle et a remporté un Silver Award pour une Arbequina biologique à l'édition 2024. NYIOOC. (Photo : Oli Comètes)

"Lors de la dernière récolte, nous avons connu plusieurs difficultés par rapport aux récoltes précédentes », a déclaré Canal. "La récolte de 2023 a été la pire depuis 40 ans dans notre région en raison de la sécheresse extrême que nous avons subie.

"Notre oliveraie est une terre aride ; il ne reçoit que l'eau de pluie, qui a été très peu ou pas du tout. Nous n’avons pas de système d’irrigation en place », a-t-elle ajouté. "Le manque de pluie a amené les oliviers à produire moins d’olives, ce qui se traduit par moins de litres d’huile.

Le manque de pluie a également rendu plus difficile le retrait des olives des branches avec le tracteur-vibrateur, ce qui, selon Canal, a ralenti la récolte car les olives devaient être cueillies à la main.

Les producteurs derrière Oli Cometes pratiquent l'agriculture biodynamique, qui va au-delà des pratiques de l'agriculture biologique. (Photo : Oli Comètes)

"Malgré cela, nous avons pu produire un très huile de haute qualité, ce qui se reflète dans le prix obtenu », a-t-elle déclaré.

Canal a ajouté qu'elle était reconnaissante pour ce prix, qui valide le travail acharné nécessaire pour produire une huile d'olive extra vierge biologique d'une qualité primée, en particulier lors de récoltes difficiles.

Il y a dix ans, elle a acquis la ferme, qui abrite 1,700 - oliviers Arbequina, et a commencé à la convertir à l'agriculture biologique.

"Nous sommes les seuls producteurs d'huile d'olive de Catalogne à être certifiés biodynamiques », a-t-elle déclaré. "En Espagne, nous ne sommes que 15 et une cinquantaine de producteurs dans le monde. C’est une certification très difficile à obtenir car très contraignante.

"Le terme biodynamie vient du grec bios (Vie et dynamiser (force) et signifie que cette méthode fonctionne en accord avec les énergies de la vie, en recherchant une relation soi-disant correcte entre l'homme et la terre, en essayant d'assurer la santé du sol et des plantes », a ajouté Canal.

Bien que très similaire à l'agriculture biologique, agriculture biodynamique présente quelques différences subtiles. Par exemple, Canal a déclaré que le fumier des vaches nourries au maïs est interdit car les vaches ne peuvent pas naturellement digérer le maïs et le fumier qui en résulte contient trop de zinc.

"Nous obtenons le fumier d'un agriculteur qui possède du bétail qui pâture dans les montagnes et ne mange que de l'herbe », a-t-elle déclaré.

Canal a expliqué qu'Oli Cometes fonde sa production sur des rythmes terrestres et cosmiques. "La force des planètes affecte les récoltes et la qualité des produits qui en sont extraits », a-t-elle déclaré.

"Un exemple de cycle que nous suivons est la lune », a ajouté Canal. "S’il peut déplacer les marées, il influence également grandement l’olivier, composé à 80 pour cent d’eau. C'est pourquoi nous plantons des oliviers à la lune décroissante : la force de l'arbre réside dans ses racines et nous lui faisons moins de mal.

"Par contre, si on applique le traitement foliaire (sur les feuilles), on le fait pendant la lune croissante puisque la force est dans la cime de l'arbre, et le traitement est beaucoup plus efficace », a-t-elle expliqué.

La philosophie de l'agriculture biodynamique s'étend au-delà des oliveraies jusqu'au moulin et aux installations de conditionnement.

"En revanche, nous ne pouvons pas utiliser de plastique pour les emballages. Nous emballons uniquement avec des bouteilles en verre et des canettes sans phtalates », a déclaré Canal. "Les phtalates sont un dérivé du plastique que l'on retrouve souvent dans les boîtes de conserve utilisées pour emballer les aliments. Nous obtenons les canettes sans phtalates auprès d’un producteur national, mais le coût est le triple de celui d’un producteur conventionnel.

De l'autre côté de la Méditerranée, les producteurs du plus grand producteur mondial d'huile d'olive biologique se sont réunis pour remporter 15 prix pour leurs huiles d'olive extra vierges biologiques. Globalement, les producteurs tunisiens a remporté 26 récompenses Au 2024 NYIOOC.

Tiger Kong (sur l'échelle) estime qu'être certifié biologique l'aide à se démarquer de ses concurrents sur le marché émergent de l'huile d'olive au Cambodge. (Photo : puissance du tigre)

Parmi eux, Puissance du tigre, qui exporte ses produits au Cambodge. L'entreprise a remporté deux Silver Awards pour les huiles délicates de Chetoui et Chemlali sous la marque 1629.

Le directeur général Tiger Kong a déclaré que le fait d'être biologique aide son huile d'olive extra vierge à se démarquer des huiles de ses concurrents, attirant ainsi des clients fidèles.

"Après avoir remporté ce prix, ma marque continue de briller sur le marché et maintient la confiance de nos clients existants et nouveaux », a-t-il déclaré.

À l'instar de ses homologues européens, Kong a déclaré que le changement climatique constitue un défi persistant pour les producteurs biologiques d'Afrique du Nord. Il a ajouté que les coûts de production ont également fortement augmenté et que les rendements plus faibles ont fait augmenter les coûts d'entretien des arbres.

Pendant ce temps, de retour dans les Pouilles, le propriétaire de Olio Infiore célébré en remportant un Gold Award pour une Coratina d'intensité moyenne.

Tommaso Fiore a célébré son premier prix au 2024 NYIOOC pour une Coratina biologique. (Photo : Olio Infiore)

"Nous produisons de l'huile d'olive extra vierge avec une seule chose en tête : créer une huile de la plus haute qualité, avec le moins d'impact possible sur l'environnement », a déclaré Tommaso Fiore. "Être décerné au NYIOOC est un immense honneur et une grande satisfaction.

Le propriétaire d'Olio Infiore a ajouté que les prix remportés au NYIOOC le résultat d'années de dévouement aux techniques biologiques et de passion pour le produit.

"Pour y parvenir, nous utilisons une combinaison de tradition et d’innovation, tant dans la gestion de la terre et des plantes – notre entreprise est après tout une entreprise d’agriculture biologique – que dans le processus de transformation », a-t-il déclaré. "Nous pensons que la nature doit être aidée et jamais forcée, ni même violée, tandis que nous croyons fermement que la technologie peut aider à créer un produit parfait.

Fiore estime que la production d'huile d'olive de manière biologique améliore les caractéristiques apportées par le terroir.

Cependant, il a averti que l'agriculture biologique n'est pas pour les âmes sensibles, citant les impacts du changement climatique, notamment les événements météorologiques extrêmes, la mouche des fruits et la menace de Xylella fastidiosa comme les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs biologiques.

Il a néanmoins déclaré que la victoire d'Olio Infiore au NYIOOC montre que l'Italie devrait élever la barre en matière de qualité et durabilité et s'éloigner du marché de la production en vrac.

"Nous croyons fermement que l’avenir est dans le sens du biologique », a déclaré Fiore.