Olives à plus forte teneur en phénol plus résistantes à l'anthracnose

Les scientifiques du groupe de recherche en génétique des olives de l'Université de Cordoue ont découvert que les modifications des profils phénoliques au cours du processus de maturation des olives jouent un rôle fondamental dans la résistance aux anthracnose.

La maladie de l'olivier, économiquement préjudiciable, est causée par Colletotrichum champignon. Le champignon provoque une grave pourriture des olives, entraînant d'importantes pertes de récolte.

L'huile d'olive provenant d'olives contaminées par des champignons présente une acidité et des défauts organoleptiques plus élevés. Cela tombe généralement dans le lampante catégorie et est impropre à la consommation humaine.

"Nous avons analysé six variétés pendant deux ans, en effectuant des analyses de composés phénoliques et des tests de résistance au pathogène », a déclaré Hristofor Miho, doctorant à l'Université de Cordoue et premier auteur de l'étude.

"Les résultats nous ont permis d’observer que la résistance était plus grande dans les variétés présentant des concentrations phénoliques élevées et des phénols spécifiques présents dans celles-ci », a-t-il ajouté.

Les chercheurs ont sélectionné les cultivars Empeltre et Frantoio, connus pour leur résistance au champignon ; Hojiblanca et Picudo, connus pour leur manque de résistance ; et Barnea et Picual, considérés comme modérément résistants.

Les olives ont été récoltées dans Banque mondiale de matériel génétique d'olive de Cordoue avant de commencer à mûrir et à trois stades de maturation : vert, tournant et mûr.

Des échantillons ont été prélevés pour déterminer les profils phénoliques des olives, puis inoculés à l'aide de spores des espèces les plus courantes. Colletotrichum souche trouvée en Espagne et en Italie.

Bien que toutes les olives vertes soient immunisées contre le champignon, elles restent inactives. Colletotrichum infections sous forme d'apppressoria, une structure semblable à un organe qui pénètre dans le fruit.

"Cette infection reste latente pendant le développement du fruit jusqu’à sa maturation, entraînant la réactivation des agents pathogènes et le développement de la maladie », ont écrit les chercheurs. "Par la suite, la sensibilité des olives au pathogène augmente au cours de la maturation, tandis qu'en parallèle, on observe une diminution des composés phénoliques totaux.

Les chercheurs ont également isolé sept composés phénoliques standards pour tester leur activité antifongique : hydroxytyrosol, tyrosol, oleuropéine, oleuropéine aglycone, oléacéine, oléocanthal et hydroxytyrosol 4‑O-glucoside.

"L'oléocanthal a présenté l'activité inhibitrice la plus élevée, suivi de l'oléacéine, de l'oleuropéine aglycone, de l'hydroxytyrosol et du tyrosol », ont écrit les chercheurs.

L'oleuropéine, le ligstroside (le précurseur de l'oléocanthal) et leurs dérivés, dont l'oléacéine, étaient les composés les plus critiques inhibant la germination des spores.

Les composés sont prédominants dans tous les fruits verts, quel que soit le cultivar, et représentent plus de 90 pour cent du total des phénols lors de la maturation des principaux cultivars résistants.

Pendant ce temps, les cultivars sensibles convertissaient l'oleuropéine, l'oléacine et l'oléocanthal en hydroxytyrosol-4-O-glucoside à mesure qu'ils mûrissaient, ce qui réduisait la tolérance à l'anthracnose.

"Dans l’ensemble, les cultivars résistants ont induit la synthèse de formes aldéhydiques et déméthylées de phénols [oleuropéine, oléocanthal et oléacéine], qui ont fortement inhibé la germination des spores fongiques », ont écrit les chercheurs. "En revanche, les cultivars sensibles favorisaient la synthèse d’hydroxytyrosol 4‑O-glucoside pendant la maturation, un composé sans effet antifongique.

Ils ont en outre constaté qu'une concentration phénolique totale de 50,000 - milligrammes par kilogramme dans tous les échantillons d'olives en développement de tous les cultivars inhibait complètement la germination des spores.

Les chercheurs ont observé que les cultivars sensibles au champignon ont connu une baisse de 73 pour cent de leurs composés phénoliques pendant la maturation, tandis que les cultivars résistants ont connu une baisse de 28 pour cent.

"La forte réduction phénolique des cultivars sensibles a entraîné la réduction complète de l’activité antifongique », ont-ils écrit. "Il est intéressant de noter que la moindre diminution phénolique des cultivars résistants n’a pas réduit l’effet inhibiteur de la germination des spores.

Juan Moral, qui a supervisé la recherche, a déclaré que l'étude aiderait les décideurs politiques et les agriculteurs à sélectionner de nouvelles variétés à planter et informerait les chercheurs sur les variétés à croiser pour obtenir des hybrides plus résistants.

"Connaître le comportement des cascades phénoliques [changements dans les composés phénoliques] dans les différentes variétés nous permettra de mieux sélectionner, sur la base de critères scientifiques, les parents à utiliser pour que les générations suivantes d'oliviers soient résistantes à cette maladie », a-t-il conclu.