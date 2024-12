Les producteurs d'huile d'olive adoptent des emballages respectueux de l'environnement

Les marques mondiales se tournent de plus en plus vers des emballages respectueux de l’environnement pour leurs produits.

La tendance est également évidente dans le secteur de l’huile d’olive, où les producteurs estiment que des solutions d’emballage innovantes peuvent réduire l’impact environnemental et améliorer la qualité du produit et l’expérience du consommateur.

"« On assiste à une évolution vers des emballages plus respectueux de l'environnement, avec des bouteilles en verre, des boîtes de conserve et des matériaux recyclables remplaçant le plastique traditionnel », a déclaré Sean Zacot, président et directeur général de Boss Strategy Global. Olive Oil Times.

"« Cela correspond aux préférences des consommateurs pour des produits durables », a-t-il ajouté. "De plus, l'emballage est conçu pour préserver la fraîcheur et la qualité de l'huile d'olive, avec des bouteilles de couleur foncée et des fermetures hermétiques pour protéger de la lumière et de l'oxydation.

Les producteurs d’huile d’olive adoptent des stratégies pour devenir plus durables, comme l’introduction de canettes en aluminium et de conteneurs de recharge en plastique recyclables.

En Grèce, le producteur d'huile d'olive primé Néoléa a lancé une campagne d’emballage écologique plus tôt cette année.

L'entreprise basée à Corfou, qui a gagné un Gold Award Au 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, a introduit l'huile d'olive extra vierge conditionnée dans des canettes en aluminium.

En plus d'être recyclables, les canettes sont équipées d'un système réutilisable. "bouchon frais » pour protéger les composés sains de l'huile d'olive, notamment polyphénols, fraîcheur et saveur. Neolea a déclaré que le récipient offre une expérience de versement sans déversement et à débit contrôlé et peut être refermé pour une utilisation ultérieure.

"Chez Neolea, nous repoussons les limites de la durabilité et de l'innovation », déclare l'entreprise écrit sur LinkedIn, expliquant la décision. "C'est pourquoi nous avons choisi des canettes en aluminium écologiques pour notre huile d'olive extra vierge. L'aluminium est recyclable à l'infini, léger pour un transport efficace et donne à notre produit un aspect élégant et moderne.

De l'autre côté de la Méditerranée, la plus grande marque d'huile d'olive de Tunisie, Terra Delyssa, prévoit de vendre 150,000 750 de ses nouveaux packs de recharge d'huile d'olive de 2025 millilitres d'ici février -.

La marque, produite par Groupe CHO, a déclaré que les consommateurs pourraient acheter les contenants en plastique recyclables pour remplir le verre Terra Delyssa et bouteilles en plastique souples, réduisant ainsi de 96 % la consommation de matériaux d'emballage de l'entreprise.

Le groupe CHO a ajouté que les conteneurs se vendent au détail à un prix inférieur de dix pour cent au volume équivalent en bouteille.

Alors que certains producteurs ont développé de nouveaux modèles d’emballage pour répondre aux enjeux de durabilité, d’autres ont réduit ou éliminé leur utilisation de plastique.

Deoleo, le plus grand embouteilleur d'huile d'olive au monde, plans annoncés en 2023, pour introduire de nouvelles bouteilles conçues à partir de plastique recyclé qui utilisent dix pour cent de plastique en moins.

Producteur italien Le Piglio est allé encore plus loin. L'enfant de trois ans fondateurs de l'entreprise j'ai décidé de ne pas utiliser d'emballages en plastique dès le début.

Le changement parmi les producteurs d’huile d’olive s’inscrit dans un mouvement plus large vers des emballages durables dans le secteur des biens de consommation.

Unilever, un détaillant d'huile d'olive dominant en Grèce jusqu'à la 2017 vente de cette entreprise, fait des progrès significatifs vers des emballages durables.

La multinationale a déclaré qu'elle réduirait de moitié son utilisation de plastique vierge d'ici 2025, augmenterait son utilisation de plastique recyclé post-consommation et lancerait de nouveaux formats d'emballage, tels que des pots de crème glacée en papier recyclable.

L’entreprise étudie également des modèles d’emballages réutilisables et rechargeables et développe des feuilles de route spécifiques à chaque pays pour collecter et traiter plus d’emballages en plastique qu’elle n’en vend.

De nombreuses autres entreprises de biens de consommation ont annoncé des stratégies d'emballage similaires pour réduire l'utilisation du plastique et attirer les consommateurs soucieux de l'environnement, notamment Coca-Cola, Mars, Nestlé et L'Oréal.

Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement, les emballages alimentaires représentent près de 50 % des déchets du pays.

En revanche, plus de 80 % des déchets plastiques ménagers au Royaume-Uni proviennent des emballages de produits alimentaires et de boissons.

Une grande partie de ces emballages ne sont pas recyclables et finissent dans des décharges, entraînant une pollution par les microplastiques et d’importantes émissions de méthane.

Début décembre, le Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique des Nations Unies a ajourné sa cinquième réunion annuelle sans finaliser un traité sur la pollution plastique, soulignant le besoin urgent de solutions d'emballage durables dans l'industrie alimentaire.

Bien que beaucoup de travail soit encore nécessaire, des recherches récentes ont démontré des avantages marketing significatifs d’être perçue comme une entreprise respectueuse de l’environnement.

Une enquête réalisée en 2021 par le cabinet de conseil Simon-Kucher & Partners a révélé que 71 % des personnes interrogées avaient constaté des changements modestes ou significatifs dans leur comportement d'achat vers des options plus durables au cours des cinq dernières années.

En conséquence, une enquête distincte menée en juillet 2022 auprès de 1,000 - entreprises d’Europe occidentale a révélé qu’un tiers des personnes interrogées dépensent plus pour leurs campagnes de marketing durable que pour leurs campagnes normales.

"« Tous les secteurs parlent de plus en plus de durabilité », a déclaré Andrew Winston, stratège et conseiller en affaires durables. Olive Oil Times dans une interview de juillet 2023.

Il a ajouté que les entreprises qui atteignent leurs objectifs de développement durable réussissent généralement mieux dans d’autres domaines d’activité.

"« Les entreprises qui réussissent mieux en matière de gestion du développement durable, en général, réussissent mieux en matière de gestion. Cela a toujours été un très bon indicateur de cela », a déclaré Winston.