L'huile d'olive a besoin d'un pitchman

Le Conseil oléicole international a organisé une " Séminaire Understanding Olive Oil »le lundi 30 juin au Jacob K. Javits Convention Center à New York.

Ce sont des temps difficiles pour les producteurs d’huile d’olive. Les prix sont bas, les stocks sont élevés et les importations glissent dans chaque grand marché.

Ici, sur le plus grand marché du monde, la consommation par habitant n'a pas bougé depuis des années, malgré toutes les raisons impérieuses pour lesquelles les Américains devraient utiliser plus d'huile d'olive et moins d'autres graisses.

Peu a été fait ici pour améliorer la situation, alors que beaucoup a aggravé la situation.

Hier, j'ai assisté à un séminaire au Fancy Food Show de New York, où les Conseil oléicole international gâché encore une autre occasion de faire quelque chose qui comptait.

La participation a été impressionnante, même s'il était difficile de dire qui était là pour s'informer sur l'un des aliments les plus importants au monde et qui était attiré là-bas dès le matin par le tirage au sort d'un iPad et de beignets gratuits.

Jean-Louis Barjol

Le directeur du CIO, Jean-Louis Barjol, a commencé par avertir qu'après s'être alloué 45 minutes, il lui faudrait avancer rapidement.

Mais 45 minutes suffisent amplement pour plaider de manière convaincante en faveur de l'huile d'olive - pour nous attirer avec des images qui parlent de sa riche culture, mettent en évidence ses avantages dans les termes les plus simples et fournissent des arguments de discussion puissants qui se répercuteront sur ceux d'entre nous qui y participent. à un large public dans les salons très fréquentés et au-delà.

Mais Barjol n'est pas un pitchman.

Avant de rejoindre l'instance dirigeante mondiale de Liquid Gold, Barjol représentait les fabricants de sucre, et le séminaire dans le sous-sol du Javits Center était un rapport sans inspiration sur un autre produit, en quelque sorte présenté dans un monotone à l'accent français (une réalisation je suppose à part entière) .

Après une présentation remaniée avec quelques dizaines de diapositives remplies de graphiques, de statistiques de consommation et de normes de référence, la première question d'un membre de l'auditoire était de savoir où trouver un martini à l'huile d'olive. Exactement mes sentiments.

Mais juste comme le Coup d'envoi du Lincoln Center de la seule campagne du CIO ici à l'ère d'Internet (quoi, vous ne vous souvenez pas avoir vu le "Ajouter de la vie »? Celui avec 342 millions "impressions " cela nous a tous manqué d'une manière ou d'une autre ?) C'était une autre occasion manquée de transmettre des messages solides et simples sur l'huile d'olive. Pourquoi l'utiliser ? Comment l'utiliser.

Cette campagne avait un budget de 1.7 million de dollars (pour lequel nous avons nommé un gars Ryan Goodspeed et un blog).

Bien sûr, tout le monde connaît Le CIO est cassé comme il traverse une période d'auto-réflexion dans sa candidature à une charte de survie. Mais voici ce que je ferais si j'étais Barjol (devrait-on lui donner une autre chance après la fin de son mandat en décembre):

Je demanderais aux pays membres d'approuver un appel d'offres pour un lanceur (ou une femme) d'huile d'olive. De préférence un chef très charismatique qui a pris le temps de connaître l'huile d'olive (vous seriez surpris du peu de chefs qui le savent), il fera le tour du monde toute l'année en livrant des performances précises et mémorables au public du monde entier : Pourquoi utiliser l'huile d'olive. Comment utiliser l'huile d'olive. Une huile d'olive tournée mondiale.

J'ai rencontré un chef Quelques années auparavant à Cordoue qui ferait un bon candidat. Le restaurateur bien connu Paul Bartolotta s'était retiré de la construction de son empire culinaire pour rejoindre la campagne pour la qualité et l'éducation de l'huile d'olive.

Bartolotta a tenu le public au "Au-delà de la conférence Extra Virgin »fascinée par son discours franc et sa prestation sans fioritures, parsemée d'anecdotes de son éducation dans le Midwest. Je lui ai dit à l'époque qu'il ferait un bon pichet pour l'huile d'olive, et il a dit qu'il serait très intéressé. J'ai mentionné la discussion à Barjol peu de temps après.

Paul Bartolotta

Qui sait, les choses auraient pu tourner différemment.

Une personne. Un avant-garde de l'huile d'olive, non pour parler des normes, de la fraude et des tendances à l'exportation, mais de l'histoire et de la tradition, des avantages simples pour la santé et de la fabrication de l'œuf parfait avec de l'huile d'olive extra vierge.

Connaissez-vous quelqu'un qui serait bon pour le travail?