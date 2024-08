Test de réfrigérateur d'huile d'olive? Ne comptez pas là-dessus.

Dans un segment récent de son programme télévisé de jour à succès, le Dr Oz a averti ses téléspectateurs qu'ils étaient dupés en achetant de la fausse huile d'olive extra vierge (EVOO). Il a déclaré que certains experts affirment que près de 70% des EVOO vendus sont des contrefaçons, et il a exhorté tout le monde à vérifier leur huile d'olive avec un test que lui et sa famille utilisent.

Dans le test, le Dr Oz met une bouteille d'EVOO au réfrigérateur. S'il gèle à une température normale du réfrigérateur, "alors vous êtes presque sûr que c'est pur », a déclaré Oz.

Certains experts affirment cependant que "Fridge Test »pour l'authenticité de l'huile d'olive est un mythe de longue date.

Le Dr Oz enquêtait sur une fraude alimentaire dans un supermarché, y compris de faux EVOO, dans un épisode qui a été diffusé le février 11. Il a expliqué que les gens paient plus cher pour bonne huile d'oliveen ses bienfaits pour la santé, mais si l'huile qu'ils achètent n'est pas EVOO, ils n'obtiennent pas les gains de santé souhaités.

Une étude 2010 menée par l'Université de Californie Davis Olive Center a rapporté que 69 pour cent d'huile importée étiquetée comme huile d'olive extra vierge ne répondait pas aux normes pour extra vierge.

L'invité de l'émission, Dan Flynn, directeur de l'Olive Center, a déclaré aux plus de 3 millions de téléspectateurs qu'EVOO est la meilleure huile d'olive car il s'agit de jus d'olive écrasé naturel; non altéré par les produits chimiques, les solvants ou la chaleur. dans le Étude UC Davis, des échantillons faussement étiquetés retirés des rayons des épiceries ont été décrits par des "moisi, bassin à déchets, couches pour bébés… le genre de choses que vous ne voulez pas approcher de votre salade », a déclaré Flynn.

Shaun Kennedy, directeur du Centre national pour la protection et la défense des aliments, est également apparu sur le Dr. Oz Show et a expliqué que certains producteurs font passer des huiles bon marché, telles que le tournesol, la noisette ou l'huile industrielle, comme de l'huile d'olive extra vierge car gros profit là-dessus. "Selon certaines estimations, le commerce de la fausse huile d'olive est aussi rentable que le commerce de la cocaïne et c'est certainement beaucoup plus facile », a déclaré Kennedy.

Alors que l'émission du Dr Oz a sensibilisé les consommateurs aux problèmes de qualité de l'huile d'olive, les experts "test du réfrigérateur "n'aidera pas les consommateurs à déterminer de façon concluante si leur achat vraie huile d'olive. Le Dr Oz a informé les téléspectateurs que la méthode est "pas 100% infaillible. "

La North American Olive Oil Association a appelé le test à domicile "complètement faux et trompeur. »Presque toutes les huiles se solidifient à basse température, en fonction de leurs composés chimiques, et même au sein de la catégorie EVOO, des facteurs tels que la variété des olives et le moment de la récolte affectent la solidification.

Expert en dégustation d'huile d'olive Richard Gawel a déclaré que le test à domicile "n'est pas un indicateur fiable »de l'authenticité EVOO d'une huile. Dans son blog, Gawel explique pourquoi le mythe a pu voir le jour. Les EVOO sont en grande partie constitués de graisses monoinsaturées qui coagulent aux températures du réfrigérateur, tandis que d'autres huiles ont tendance à être constituées de graisses polyinsaturées qui ne peuvent se solidifier qu'à des températures beaucoup plus basses - inférieures à celles des réfrigérateurs ordinaires.

Le test du réfrigérateur fonctionnerait si l'EVOO était à 100% monoinsaturé et que les autres huiles étaient à 100% polyinsaturées, a déclaré Gawel, mais les huiles contiennent généralement une combinaison de graisses. Il cite l'huile d'arachide comme exemple en disant qu'elle a une teneur élevée en mono-insaturés et qu'elle passera le test du réfrigérateur.

Même un EVOO qui a été frelaté avec un peu d'huile de canola se solidifiera au réfrigérateur et passera le test, même s'il ne s'agit pas de l'EVOO pur, a déclaré Gawel.

Flynn a dit Olive Oil Times que la méthode du réfrigérateur n'est pas totalement infaillible. "S'il est vrai que les huiles raffinées ne coagulent pas dans le froid, il est également vrai que certaines variétés d'huile d'olive ne coaguleront pas non plus. De plus, le test ne dira pas au consommateur si l'EVOO a bon goût.

Eryn Balch, vice-président exécutif de la Association nord-américaine de l'huile d'olive a déclaré que le mythe du test du réfrigérateur largement diffusé "illustre le grand besoin de sources fiables d'éducation sur l'huile d'olive. »

Flynn a conseillé aux téléspectateurs de l'émission Dr.Oz de vérifier la date de récolte sur la bouteille d'huile d'olive et d'en acheter une indiquant une récolte au cours des 15 derniers mois pour améliorer les chances d'obtenir une huile de bonne qualité. Il a également recommandé de rechercher des sceaux de qualité sur les bouteilles, comme celui de la Conseil de l'huile d'olive de Californie, qui certifie que l'huile a passé les critères chimiques et sensoriels. Flynn a noté que UC Davis travaille sur de meilleures méthodes de détection de la fraude à l'huile d'olive.