Un atelier sur l'huile d'olive et la culture à Jaén

Après avoir célébré l'initiative Internet TwittsandAOVE qui a réuni les amoureux de EVOO (AOVE en espagnol) et Twitter, les professionnels de la société CM Europa ont organisé le 27 marsth un talk-show à Martos (Jaén) appelé "Olive Oil & Culture »dans le but de diffuser la culture des huiles d'olive, de réfléchir à leur valeur culturelle et de discuter de leur influence sur d'autres éléments culturels des régions méditerranéennes.

Rosa Mª Marchal López, directrice de CM Europa, a expliqué que le talk-show inclura les visions et les opinions de nombreux professionnels de l'huile d'olive.

Selon Marchal, le symposium est une excellente occasion de se renseigner sur les différents EVOO, de profiter de l'harmonie des sensations issues des jus d'olive et de découvrir la relation avec d'autres éléments culturels tels que la peinture, la littérature, l'histoire ou la musique.

"Atelier Connaissez votre huile »

Le 30 Marsth, CM Europa organisera également l'atelier "Know your Oil », avec deux groupes de 25 étudiants chacun, dans le but d'éduquer les jeunes sur les qualités des huiles d'olive extra vierge et leurs bienfaits pour la santé.

L'atelier comprendra un peu de théorie et des explications sur ce que signifient les huiles d'olive extra vierges en utilisant comme matériel pédagogique le Piqui et Mandy: Le monde des huiles d'olive vierges des bandes dessinées dans lesquelles les personnages principaux sont deux animaux de l'écosystème oléicole: le hibou et le lapin.



Rosa M Marchal López

L'initiative comprendra également une dégustation d'EVOO, avec une démonstration du concept hédoniste des dégustations. Ensuite, les étudiants seront invités à prendre un petit-déjeuner comprenant du pain avec de l'huile d'olive extra vierge.

L'atelier se terminera par une visite guidée du laboratoire physico-chimique, et une master class dédiée à relier les concepts de chimie générale et de physique avec les contrôles de qualité effectués sur les huiles d'olive.

Lors de la visite des laboratoires de microbiologie, Rosa Mª Marchal López expliquera aux étudiants le concept de sécurité alimentaire et ils pourront discuter de l'analyse sensorielle et de son importance dans la classification des huiles d'olive extra vierges.