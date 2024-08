La conception de l'emballage à l'huile d'olive en tête de la crise grecque

Elli Markaki dirige l'entreprise familiale d'emballage en verre Brothers Markaki.

Robuste. Sexy. Ce sont deux mots que Stratis Camatsos utilise pour décrire la bouteille qui contient sa nouvelle huile d'olive biologique extra vierge, EVO3, de l'île grecque productrice d'huile d'olive de Lesbos. Il ajoute également qu'il a sélectionné la bouteille en verre de couleur foncée distincte pour sa fonctionnalité.

"Il protège l'huile de l'un de ses ennemis: la lumière. C'est pourquoi un consommateur devrait toujours chercher à acheter une huile d'olive conditionnée dans un verre ou une boîte de couleur foncée. »

Les camatsos, comme d'autres producteurs grecs qui viennent de percer le marché concurrentiel de l'huile d'olive, envisagent toutes les options lors de l'embouteillage et de l'emballage de leur produit.

"La conception et la présentation de la bouteille sont importantes car elles font partie de votre marque, de votre identité », explique Camatsos.

Les options en plastique, en métal ou en verre sont infinies.

"Je voulais faire quelque chose d'un peu différent avec l'apparence, et après avoir cherché, je suis tombé sur Style Ltd.J'étais intrigué par leur travail de décoration de verre et c'était la chose que je cherchais pour faire passer le produit au niveau suivant . En utilisant leur technique de revêtement de couleur, nous avons créé un produit d'apparence exceptionnelle qui se démarque.

Le directeur général de Style Ltd., Christos Charizonas, a déclaré qu'il avait constaté une augmentation de 40% des ventes de bouteilles en verre grâce à de nouvelles sociétés d'huile d'olive, comme EVO3, qui visent à embouteiller leur produit avec soin et considération. "Il y a d'autres détails comme si vous utiliserez un bouchon en liège ou une bouteille à bouchon à vis. Tout est vraiment considéré aujourd'hui. »

Charizonas dit qu'il présente aux clients diverses options dans toutes les tailles et dans les formes les plus inhabituelles allant de grande et maigre à ronde ou carrée. Il dit que les clients peuvent opter pour des bouteilles transparentes parce qu'elles peuvent attirer davantage l'attention des consommateurs qui parcourent les étagères d'un magasin spécialisé local ou d'un supermarché à l'étranger et veulent voir le produit exact qu'ils achètent. Camatsos n'a pas envisagé cette option pour son huile d'olive.

"Voir la couleur de l'huile d'olive n'est pas un indicateur utile du contenu, et cela nuit à l'huile car la lumière réduit la durée de conservation. Imaginez une bouteille posée sur une étagère de supermarché avec les feux de route qui brillent dessus; il n’ya pas de meilleur moyen de rendre l’huile rance plus rapidement. »

Charizonas dit que la pensée de Camatsos est l'une des raisons pour lesquelles les producteurs grecs d'huile d'olive sont plus intéressés par les différentes méthodes de revêtement de couleur. "Ils veulent connaître d'autres détails d'emballage comme les techniques que nous utilisons pour ajouter des décalcomanies et des impressions. Ces touches sont très importantes pour garantir que le produit se démarque de la concurrence. »

Style Ltd. a sa propre part de concurrents sur le marché, y compris les frères Markaki. L'entreprise qui produit depuis plus de 75 ans des emballages et des bouteilles en verre pour divers produits, dont le vin, les boissons gazeuses, l'eau et la nourriture, connaît également un regain d'activité grâce à un nouvel intérêt pour les techniques d'embouteillage du verre.

"Même en ces temps difficiles, nous avons constaté une augmentation de 25% des affaires et nous embauchons tous les trois mois parce que les Grecs sont plus que jamais intéressés par le marketing et la présentation », déclare Elli Markaki, qui dirige son entreprise familiale. "Le verre est le matériau idéal pour l'huile d'olive extra vierge grecque. Ils veulent se spécialiser et présenter un excellent produit de Grèce et l'emballage en fait partie. Nous travaillons directement avec le client et il aime ça. »

Camatsos dit que la crise l'a aidé à le motiver à réaliser son rêve de produire le sien huile d'olive bio qui a également un aspect social et environnemental derrière lui. Pour chaque bouteille achetée, Camatsos indique qu'un arbre sera planté dans une zone déboisée en Grèce. Avec une production de qualité, un plan marketing et le bon type d'emballage en place, Camatsos a commencé à exporter vers le Royaume-Uni, l'Irlande et la Belgique et est prêt à présenter EVO3 à plus de distributeurs et de détaillants.

"La bouteille et le logo sont les premières choses qu'un consommateur regarde sur l'étagère. Parce que vous n'êtes pas là en personne pour présenter votre produit à chaque consommateur pour le convaincre d'acheter le vôtre, et comme vous ne disposez que d'environ trois secondes pour attirer l'attention du consommateur, vous devez vous fier à votre image de marque. »

