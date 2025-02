Les films à base d’huile d’olive pourraient bientôt remplacer les emballages alimentaires en plastique

Une nouvelle recherche montre que huile d'olive extra vierge pourrait être utilisé efficacement comme un élément clé de oléofilms, revêtements de protection alimentaire respectueux de l'environnement.

Selon les chercheurs turcs qui ont rédigé l'étude étude, ces nouveaux matériaux pourraient devenir une alternative viable aux plastiques dans les emballages alimentaires.

Ils se décomposent rapidement dans la nature et ne causent donc pas de pollution environnementale grave. Les oléofilms réduisent l'empreinte carbone en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. - Bülent Başyiğit, Université de Harran

Les chercheurs ont développé une méthode simple et efficace pour produire des oléofilms, rapprochant ainsi les matériaux des normes industrielles actuelles.

"« Les films plastiques conventionnels sont durables et garantissent la fiabilité pendant le transport et le stockage », a déclaré Bülent Başyiğit, chercheur à la faculté d'ingénierie de l'université Harran à Şanlıurfa, en Turquie. Olive Oil Times.

"« Certains de leurs autres avantages incluent leur faible coût, leur légèreté, leur facilité de traitement et leurs propriétés barrières avancées », a-t-il ajouté. "Cependant, les films plastiques conventionnels dérivés du huile ne se biodégradent pas et restent longtemps dans la nature.

"« De plus, les produits chimiques nocifs présents dans la structure naturelle des films plastiques conventionnels pourraient s'infiltrer dans les produits alimentaires ou les boissons emballés », a noté Başyiğit.

À base de polymères d’huile biodégradables et comestibles, les oléofilms pourraient avoir un avantage significatif sur les plastiques.

"« Leurs caractéristiques les plus remarquables sont qu’ils se décomposent rapidement dans la nature et ne causent donc pas de pollution environnementale grave », a déclaré Başyiğit. "Les oléofilms réduisent l’empreinte carbone en diminuant la dépendance aux combustibles fossiles.

En règle générale, les films plastiques sont fabriqués à partir de polymères synthétiques dérivés de combustibles fossiles, tels que le polyéthylène ou le polypropylène.

De plus, la production de tels films plastiques est un processus très énergivore, mais les économies d’échelle le rendent considérablement rentable, contrairement à la plupart des autres secteurs industriels.

Les principaux avantages des oléofilms par rapport aux autres films biodégradables sont leur élasticité et leur flexibilité. Ils sont également beaucoup plus stables lorsqu'ils sont soumis à des changements de température extrêmes.

Selon les chercheurs, la structure chimique des oléofilms réduit considérablement le risque de fuite chimique dans les aliments ou les boissons.

Les oléofilms ne se dissolvent pas ou ne se décomposent pas facilement lorsqu’ils sont exposés à l’humidité, et l’eau ne les traverse pas facilement. "« Les oléofilms sont résistants à l’eau et leur perméabilité à l’eau est faible », a confirmé Başyiğit.

"« Les oléofilms peuvent servir de systèmes prometteurs pour assurer la protection, en particulier pour les produits alimentaires huileux et humides, car ils sont constitués de films fabriqués à partir de composants hydrophobes et à base d'huile », a-t-il déclaré.

"« Ces films peuvent prolonger la durée de conservation des aliments en empêchant l’oxydation, en réduisant la perte d’humidité et en formant une barrière imperméable », a-t-il ajouté.

Certains aliments facilement emballés avec des oléofilms comprennent les produits à base de chocolat, les fromages, les viandes transformées et les craquelins.

De plus, ils s’avèrent très efficaces pour protéger les aliments frais tels que les fruits et les légumes.

"« L’une des principales raisons de la détérioration structurelle des fruits et légumes est l’élimination de l’eau de leurs structures », a déclaré Başyiğit. "« Étant donné la nature hydrophobe des oléofilms, on s’attend à ce qu’ils maintiennent l’équilibre d’humidité à l’intérieur de l’emballage. »

"« Ainsi, ces modèles de films peuvent aider à prévenir le rétrécissement et le durcissement en réduisant la perte d’eau dans tous les fruits et légumes », a-t-il ajouté. "Les huiles naturelles, comme l’huile d’olive, possèdent des propriétés antimicrobiennes et antifongiques qui aident à ralentir la détérioration des aliments en inhibant la croissance des bactéries et des champignons.

L’huile d’olive extra vierge est un composant clé de la méthode de production d’oléofilm développée par l’équipe de recherche, qui s’est avérée plus efficace que les autres huiles biodégradables.

"« L’huile d’olive confère une activité antioxydante au produit final en raison des structures uniques qu’elle contient », a déclaré Başyiğit, faisant allusion à la présence de tocophérols (vitamine E) et des composés phénoliques dans de l'huile d'olive extra vierge.

"« Leur présence dans l’huile d’olive est cruciale pour prévenir ou retarder l’oxydation potentielle des films », a-t-il ajouté. "« Prévenir ou retarder la détérioration oxydative améliore la durée de vie des films d’emballage. »

L'huile d'olive extra vierge a été identifiée comme plus efficace que les autres huiles en raison de sa teneur élevée en acides gras monoinsaturés, principalement l’acide oléique, qui offre une protection renforcée contre l’oxydation par rapport aux acides gras polyinsaturés.

"« Les huiles riches en acides gras saturés et polyinsaturés peuvent entraîner le durcissement ou le ramollissement des oléofilms », a déclaré Başyiğit. La teneur équilibrée en graisses insaturées de l’huile d’olive extra vierge en fait un choix plus efficace.

Les phénols et les tocophérols présents dans l’huile d’olive réduisent les dommages oxydatifs, une qualité qui peut être prolongée par le revêtement d’oléofilms.

"« L’incorporation d’huile d’olive extra vierge dans les oléofilms peut améliorer les propriétés antioxydantes des produits finis », a déclaré Başyiğit. "De plus, les composés antioxydants peuvent protéger en se diffusant à travers le film dans les aliments.

"« Les films contenant de l’huile d’olive peuvent prolonger la durée de conservation, préserver la qualité nutritionnelle et prévenir la détérioration oxydative en augmentant la capacité antioxydante du matériau du film et du produit enrobé », a-t-il ajouté.

La présence d’huile d’olive extra vierge dans les oléofilms améliore encore leur biodégradabilité.

"« L’acide oléique, les composés phénoliques et les tocophérols présents dans l’huile d’olive peuvent améliorer la biodégradation », a déclaré Başyiğit. "Les composés phénoliques peuvent faciliter la dégradation en augmentant les réactions enzymatiques des micro-organismes.

Les oléofilms à base d'huile d'olive ont été produits en combinant des protéines et des lipides à l'aide de techniques d'émulsification par ultrasons. Le procédé utilise des ondes sonores à haute fréquence pour créer et stabiliser des émulsions, mélanges de deux liquides non miscibles.

La production a commencé avec la préparation d’oléogels, qui contiennent de l’hydrolysat de protéines de soja, de la gélatine, de l’huile d’olive extra vierge, de l’acide stéarique et de la lécithine.

Les phases protéiques et lipidiques ont été mélangées dans un rapport de un pour un et soumises à une sonication à haute puissance, qui agite les particules dans un fluide au moyen d'ondes sonores à haute fréquence (ultrasons).

Ce procédé a permis d'améliorer la stabilité et l'homogénéité de l'émulsion. Une fois les oléogels formés, ils ont été combinés avec du glycérol pour améliorer la flexibilité.

Après un processus de dégazage par ultrasons pour éliminer les bulles d'air, le mélange a été laissé sécher à température ambiante pendant 24 heures.

Les oléofilms résultants, d’une épaisseur comprise entre 0.18 et 0.25 millimètres, se sont révélés résistants à l’eau avec une faible perméabilité aux gaz, ce qui signifie que l’oxygène, le dioxyde de carbone ou la vapeur d’eau ne pouvaient pas facilement traverser la barrière.

La méthode a permis d’identifier la puissance ultrasonore nécessaire pour une flexibilité, une résistance et des propriétés barrières optimales, qui ont été testées avec succès sur des ananas fraîchement coupés.

"« Dans les films contenant des structures hydrophiles et hydrophobes, l'émulsification par ultrasons est une technique vitale qui améliore la qualité du film en favorisant l'homogénéité », a expliqué Başyiğit. "Il empêche la séparation de phase et permet la création de films mécaniquement robustes et fonctionnels qui maintiennent la stabilité sur des périodes prolongées.

Les chercheurs ont averti que davantage d’investissements et de recherches étaient nécessaires pour soutenir le développement ultérieur des oléofilms et les transformer en une alternative commercialement viable aux films plastiques conventionnels.

Les chercheurs ont ajouté que des défis importants doivent encore être relevés.

Les oléofilms sont plus sensibles aux déchirures que les films standards actuels et ne peuvent pas encore rivaliser en termes de résistance mécanique et de flexibilité. L'emballage sous vide n'est pas non plus réalisable avec ces nouveaux films.

"« Bien que la production de masse de plastiques soit bien établie et que leurs coûts restent très bas, les oléofilms n'ont pas encore réalisé d'économies d'échelle », a déclaré Başyiğit. "À long terme, si ces défis sont surmontés, les oléofilms pourraient servir d’alternative respectueuse de l’environnement. »

La prochaine étape pour les chercheurs est d’étendre son utilisation dans les emballages alimentaires et d’explorer d’autres applications possibles.

"« À long terme, l’intégration des oléofilms dans les applications biomédicales est également possible », a déclaré Başyiğit. "Dans ce contexte, ils pourraient être utilisés dans des applications telles que les systèmes d’administration de médicaments et les pansements pour plaies. »

"« Cependant, il est crucial de mener des études pour améliorer les propriétés thermiques et mécaniques des oléofilms afin qu’elles correspondent à celles des films dérivés du huile », a-t-il conclu.