Le Conseil oléicole dénonce le `` courant d'agression '' du rapport UC Davis

Appeler le deuxième étude UC Davis Olive Center le "mêmes critiques inexplicables »qui pourraient "des dommages irréparables à la réputation de l'huile d'olive », le Conseil oléicole international a riposté à des chercheurs en Californie et en Australie "sous-courant d'agression. "

Le directeur exécutif du CIO, Jean-Louis Barjol, qui n'est revenu que récemment des États-Unis - son premier voyage officiel en tant que directeur - a exprimé sa frustration dans sa déclaration selon laquelle Centre Olive a retourné son jury de dégustation nouvellement approuvé par le CIO contre l'organisme international et ses membres.



Le directeur a accusé les chercheurs d'UC Davis de coopérer uniquement lorsque cela leur convenait, et a appelé tous les pays producteurs à "rejoindre les rangs »des membres du CIO afin de "trouver des solutions satisfaisantes grâce à une coopération constructive et globale. »

Avec des plans pour lancer cet été une campagne de 1.7 millions de dollars pour promouvoir l'utilisation de l'huile d'olive aux États-Unis et au Canada, a déclaré M. Barjol dans un interview la semaine dernière que les États-Unis et l'Australie semblaient, en un sens, profiter du CIO. "Ils utilisent nos laboratoires chaque année; ils assistent à nos réunions et sont reconnus par le CIO pour leur compétence en matière de caractéristiques chimiques et sensorielles », a-t-il déclaré.

Les chercheurs Davis et australiens ont découvert que "les marques importées les plus vendues de »l'huile d'olive extra vierge vendue aux États-Unis et achetée dans des magasins de détail en Californie a souvent échoué aux normes sensorielles du CIO pour l'huile d'olive extra vierge », selon le rapport.

L'étude a été menée par le Université de Californie au Davis 'Olive Center qui est soutenu par le Conseil de l'huile d'olive de Californie et ses membres qui ont tout à gagner du discrédit de l'huile d'olive importée. Les producteurs d'huile d'olive de Californie fournissent environ un pour cent de l'huile d'olive consommés aux États-Unis, mais ils développent la capacité de fournir beaucoup plus que cela.

Dans une lettre adressée aujourd'hui aux membres du California Olive Oil Council, le président du COOC, Brendon Flynn, a qualifié le rapport de "une excellente occasion d'engager le public dans une discussion sur les avantages d'acheter de l'huile d'olive auprès de producteurs californiens »les encourageant à "capitaliser sur ce moment. "

Pendant ce temps, Bob Bauer, le directeur de la filiale du CIO Association nord-américaine de l'huile d'olive a répondu au rapport en disant dans une déclaration aujourd'hui, "Il est révélateur de noter que l'industrie nationale de l'huile d'olive a fait pression pour des normes moins strictes que les normes du CIO que les membres de la NAOOA ont adoptées parce qu'ils ont déclaré que leurs huiles d'olive ne pouvaient pas répondre à ces normes. Pourtant, ils utilisent et mettent l'accent sur des tests subjectifs et rejetés pour essayer de faire croire aux gens que les huiles importées ne répondent pas à ces normes plus strictes.

"Les consommateurs savaient mieux que d’accepter »«dans la dernière étude d'UC Davis et nous nous attendons à ce que la même chose se vérifie à nouveau», a-t-il ajouté.