Olive Council intègre la banque de matériel génétique dans un traité mondial

Le Conseil oléicole international (COI) a accepté d'incorporer la Banque mondiale de matériel génétique oléicole dans le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

Le traité, également signé par le ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, joue un rôle important dans la préservation de la biodiversité agricole à l'échelle mondiale et dans la garantie d'une répartition juste et équitable.

"Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture établit un système multilatéral pour faciliter l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et partager de manière juste et équitable les avantages découlant de leur utilisation », a déclaré Lhassane Sikaoui, directeur du l'unité oléiculture, technologie oléicole et environnement du COI

"Il prévoit ex situ collections de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture détenues par les centres internationaux de recherche agricole et d’autres institutions internationales », a-t-elle ajouté.

Selon Sikaoui, le traité établit une stratégie de coopération efficace entre les pays membres disposant de leurs propres banques de matériel génétique et de collections sanctionnées par le CIO pour échanger du matériel génétique à des fins scientifiques et pratiques et développer une stratégie mondiale de conservation.

De nombreux pays membres du COI possèdent leur propre collection nationale de ressources génétiques oléicoles. Le conseil a également créé six banques internationales de matériel génétique d'olivier à Cordoue, en Espagne ; Marrakech, Maroc ; Izmir, Turquie ; San Juan, Argentine; l'Institut des Volcans d'Israël ; et le Conseil italien pour la recherche agricole et l'analyse de l'économie agricole.

"Le gouvernement espagnol a été le premier à réagir, exprimant son intérêt à ce que le Banque de matériel génétique de l'olivier d'Espagne, avec ses différentes collections de l'Institut andalou de recherche et de formation agricole et halieutique (IFAPA) et de l'Université de Cordoue, reconnues par le traité », a déclaré Sikaoui.

"Le premier accord a été signé le 14 juinth au siège du ministère espagnol de l'Agriculture et de la Pêche », a-t-elle ajouté. "D’autres pays, comme le Maroc, ont également exprimé leur intérêt pour signer un accord avec le traité.

Sikaoui a déclaré que les prochaines étapes de la mise en œuvre du traité impliqueront le développement d'une base de données de tout le matériel génétique de chaque collection et banque de matériel génétique.

"Les données accumulées au fil du temps contribueront au développement d'une base de données sur les caractéristiques de diverses variétés précoces, qui sont au centre du projet True Healthy Olive Cultivars du COI et sont hébergées dans le référentiel de l'Université de Cordoue », a-t-elle déclaré.

"Le renforcement de ce réseau servira de ressource mondiale accessible à la communauté scientifique et fournira aux crèches une source de matériel sain et authentique pour les utilisateurs finaux », a ajouté Sikaoui. "Cela permettra ainsi à la filière d’accéder à des variétés mieux adaptées à l’évolution des conditions climatiques.

Les impacts du changement climatique sur l’oléiculture restent une préoccupation omniprésente pour les agriculteurs. Soixante-trois pour cent des personnes interrogées 2023 Olive Oil Times Enquête sur les récoltes ont cité le changement climatique comme leur principale préoccupation.

Les personnes interrogées ont cité la chaleur excessive, la sécheresse et la pluie comme les principaux facteurs ayant eu un impact sur la récolte de 2023. Même si aucun événement climatique ne peut être attribué à lui seul au changement climatique, hausse des températures mondiales augmenter la probabilité de changements climatiques extrêmes.

"L'oliveraie se trouve à un moment historique où elle est confrontée à de grands défis », a déclaré Sikaoui. "Les conditions climatiques dans lesquelles cette culture se développe évoluent rapidement et nous devons l’adapter à ces nouveaux scénarios.

"L'amélioration génétique variétale est l'un des principaux stratégies d'adaptation pour faire face aux défis posés par le changement climatique – des variétés résistantes aux ravageurs et maladies, adapté à hautes températures pendant la floraison et moins d'accumulation de froid heures en hiver, sécheresse, etc. », a-t-elle ajouté. "Nous assistons également à un processus important d’érosion génétique : trois hectares sur quatre de nouvelles plantations d’oliviers proviennent d’une seule variété.

En plus d'accroître la capacité des scientifiques à étudier le matériel génétique des olives et aux agriculteurs d'expérimenter de nouveaux types d'olives, le partenariat mettrait également en évidence le efforts des donateurs, qui ont fourni des fonds et du matériel génétique aux collections de matériel génétique au fil des ans.

Sikaoui a déclaré que le CIO est impatient de discuter du traité avec ses membres et de commencer à développer une stratégie mondiale pour conserver le patrimoine génétique des olives et échanger du matériel génétique.

"A cet effet, un atelier international sur les ressources génétiques des plants d'olivier devrait avoir lieu en avril 2025 à Marrakech », a indiqué Sikaoui. Cet atelier abordera diverses questions, notamment le cadre opérationnel du réseau et la formulation d'une stratégie globale de préservation, de maintien et de valorisation des ressources génétiques des oliviers.