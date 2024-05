Les meilleures huiles d'olive extra vierges de l'hémisphère nord révélées

Les agriculteurs, meuniers et embouteilleurs de 18 pays de l'hémisphère Nord se sont réunis pour remporter 584 prix sur 901 candidatures à l'édition 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Les producteurs ont surmonté une deuxième mauvaise récolte consécutive, marquée par des défis climatiques et économiques, pour remporter 368 Gold Awards et 216 Silver Awards pour leur huiles d'olive extra vierge.

Pour notre entreprise, ces récompenses valident nos efforts pour produire des huiles d'olive de haute qualité qui mettent en valeur les saveurs et les caractéristiques uniques des variétés d'olives turques. - Tuba Yilmaz, propriétaire, Gaia Oliva

Selon une Olive Oil Times enquête, les coûts de production élevés, la chaleur excessive, la sécheresse, la mouche de l'olivier, les pluies excessives et la pénurie de main-d'œuvre ont été les principaux défis auxquels les producteurs ont été confrontés au cours de la campagne agricole 2023/24.

Encore une fois, les marques italiennes a ouvert la voie, remportant 147 prix lors du plus grand concours mondial de qualité de l'huile d'olive. Ils ont été suivis par les États-Unis (95), l'Espagne (82), la Croatie (80) et la Grèce (56) comme pays les plus performants dans la compétition.

Tandis que les suspects habituels ont dominé les résultats, les producteurs de pays moins connus ont également triomphé, notamment les agriculteurs et les meuniers d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Chine, du Japon et de Jordanie.

Le jugement pour les producteurs d'huile d'olive extra vierge de l'hémisphère sud débutera à l'automne.

Quel que soit leur pays d'origine, les producteurs conviennent que la reconnaissance du NYIOOC ont récompensé leurs efforts lors d'une récolte difficile et amélioré leurs perspectives de pénétration de nouveaux marchés.

NYIOOC les prix aident les producteurs de toutes tailles à faire des affaires sur de nouveaux marchés. (Photo : Fattoria San Michele à Torri)

"Nous sommes très fiers d'avoir gagné à New York, une grande ville et un marché avec des gens formidables", a déclaré Leonardo Francalanci, directeur général de la société toscane. Fattoria San Michele à Torri, qui a remporté un Gold Award pour un Frantoio d'intensité moyenne.

Malgré des températures estivales élevées suite à une mauvaise nouaison au printemps, l'entreprise a produit 30,000 litres d'huile d'olive extra vierge au cours de la campagne 2023/24 et prévoit d'en exporter une partie importante. "Nous pensons que ce prix nous aidera à mieux nous établir à l'échelle internationale », a déclaré Francalanci.

En plus d'améliorer la position de leur marque aux États-Unis, les producteurs de régions productrices d'huile d'olive moins connues ont déclaré que les prix du Concours mondial contribuaient à promouvoir le profil de leurs régions entières.

"[Gagner un Silver Award] est une reconnaissance d'un travail bien fait", a déclaré Fatima Elizalde, responsable marketing de Bodega Nekeas, situé dans la région nord de l'Espagne de Navarre.

"Ce prix améliore le positionnement de la Navarre en tant que zone de production d'huile d'olive extra vierge de première qualité », a-t-elle ajouté.

Les producteurs ont rapporté que gagner au NYIOOC fournit avantages commerciaux, notamment en améliorant la réputation d'une marque aux yeux des clients potentiels et existants.

Cependant, nombreux sont ceux qui considèrent ces récompenses comme bien plus qu’un argumentaire de vente. Les conclusions du NYIOOC L’équipe d’analyse est considérée comme une approbation de pratiques biologiques plus coûteuses.

Selon Olive Oil Times Classement mondial Selon les données, les marques biologiques ont remporté 205 récompenses sur un nombre record de 329 candidatures.

Les producteurs derrière Marciano Estate récoltent la variété locale Mission ainsi que cinq variétés italiennes et trois espagnoles, toutes cultivées de manière biologique. (Photo : Domaine Marciano)

"Gagner ces prix nous donne plus de confiance dans le fait que nous faisons la bonne chose », a déclaré Milagros Castro, consultante en olives pour la société basée en Californie. Domaine Marciano.

Le producteur de Napa Valley a obtenu un paire de Gold Awards pour un mélange italien moyen et un Arbequina moyen, récoltés dans son bosquet certifié biologique à Sainte-Hélène.

Parmi ses pratiques biologiques, Marciano Estate fait paître les moutons parmi les arbres pour éliminer les mauvaises herbes et fournir des engrais naturels.

Avec les entrées organiques, Olive Oil Times Classement mondial les données indiquent que les huiles monovariétales gagnent du terrain.

Soixante et onze pour cent des monovariétals NYIOOC les candidatures ont été attribuées en 2024, contre 57 pour cent des mélanges. Entre 2016 et 2022, il y a eu bien plus de parité entre le succès des huiles mono-variétales et celles associant deux ou plusieurs cultivars.

Alors que les variétés d'olives les plus courantes continuent de dominer comme les plus récompensées - notamment Picual, Koroneiki, Frantoio et Arbequina - les producteurs du monde entier ont déclaré que la reconnaissance internationale les encourage à adopter les cultivars locaux.

En Turquie, producteurs primés a cherché à mettre en valeur les nombreuses variétés endémiques du pays. Vingt-quatre des 29 marques gagnantes étaient élaborées à partir de variétés d'olives indigènes.

"Gagner deux Gold Awards en 2024 NYIOOC est vraiment un honneur pour nous et un témoignage du dévouement et du travail acharné de notre équipe », a déclaré Tuba Yilmaz, propriétaire de Gaïa Oliva.

Tuba Yilmaz regarde le NYIOOC comme un excellent moyen de présenter les variétés d’olives turques indigènes au monde. (Photo : Gaia Oliva)

"Pour notre entreprise, ces récompenses valident nos efforts pour produire des huiles d'olive de haute qualité qui mettent en valeur les saveurs et les caractéristiques uniques des variétés d'olives turques », a-t-elle ajouté.

Outre les variétés locales, les prix du Concours mondial soulignent le rôle des oléiculteurs en tant que gardiens des paysages traditionnels et de la biodiversité oléicole.

Situés dans les contreforts de la Sierra Nevada en Californie, les producteurs derrière L'OLA d'Olivia a célébré la victoire deux Gold Awards pour les mélanges qui incorporent des olives sauvages récoltées sur des arbres centenaires.

"Non seulement nous étions ravis des récompenses, mais nous sentions que la valeur que nous avons vue dans nos arbres était validée », a déclaré le copropriétaire Giulio Zavolta. "Les arbres ont prouvé leur valeur en tant que source d'une huile unique, en tant que vecteur du riche patrimoine de la région et en tant que monument culturel.

Les gagnants pour la première fois voient gagner NYIOOC récompenses pour confirmer que leurs pratiques agronomiques et meunières fonctionnent. (Photo : OPG Garmica)

Si de nombreux producteurs célébrant leurs victoires ont déjà été récompensés lors du concours, l'édition 2024 a également vu de nombreux gagnants pour la première fois.

"C'était la première fois que j'entrais dans le NYIOOC, et je suis très excité et heureux », a déclaré Ante Đuderija, le propriétaire de OPG Garmica.

Situé sur l'île de Hvar, au large des côtes du sud de la Croatie, le producteur a déclaré que Gold Award car son médium Levantinka arrive après une récolte difficile.

"Pour OPG Garmica, ce n’est que le début ; J'espère une continuité dans la qualité de l'huile d'olive dans les années à venir », a conclu Đuderija.