Le New York Times révise l'infographie sur la fraude à l'huile d'olive

Le New York Times a révisé un infographie sur la fraude à l'huile d'olive que les critiques ont dit était sensationnel et inexact par endroits.

Les modifications ont été apportées au site Web du New York Times aujourd'hui, juste après 8: 00 PM Eastern Standard Time, ou environ quatre jours après la publication de la pièce d'origine.

Parmi les changements, Tom Mueller, auteur du livre Extra Virginité, a été supprimée comme source de l'article après Mueller insisté il n'était pas responsable de la désinformation.

La diapositive qui a attiré le plus l’attention disait : "69% de l'huile d'olive à vendre (aux États-Unis) est trafiquée. »Le Times l'a changé pour "69 pour cent d'huile d'olive importée étiquetée »extra vierge »ne répondait pas, dans un test de goût, à la norme pour ce label.»

Une autre diapositive lue à l'origine, "Les bouteilles sont étiquetées »Extra Virgin 'et marqué avec »Fabriqué en Italie »(curieusement, c'est légal même si l'huile ne vient pas d'Italie).»

Il a été remplacé par: "Les bouteilles sont étiquetées »Extra Vierge 'et labellisée »Emballé en Italie »ou »Importé d'Italie. » (Curieusement, c'est légal, même si le huile ne vient pas d'Italie - bien que les pays d'origine soient censés figurer sur l'étiquette.) »

Une autre diapositive lue, "L'huile d'olive est coupée avec de l'huile moins chère. Il a été changé en : "At quelques raffineries l'huile d'olive est coupée avec de l'huile moins chère. "

Plus tôt, l'illustrateur de l'article s'est plaint dans un mises à jour Twitter Qu'il était "recevoir des lettres sur la résonance magnétique nucléaire de l'huile d'olive de la part de chimistes italiens », pourtant il était "seulement un illustrateur. »Avec Mueller retiré comme source de l'article, il n'est pas clair qui a écrit la pièce.

Une explication des corrections n’était pas encore apparue sur le Page Corrections horaires.

Les corrections pourraient soulager ceux qui pensaient que les généralisations de l'article renforçaient les stéréotypes et accusaient des légions d'honnêtes producteurs d'huile d'olive italiens. Mais quand l’information voyage à la vitesse de la lumière, quatre jours, c’est une éternité, et les déclarations que le Times a rétractées aujourd’hui avaient déjà été diffusées et partagées dans le monde entier.

MISE À JOUR (février 25, 2014): Une version antérieure de ce graphique contenait plusieurs erreurs. Les olives utilisées dans une huile de qualité inférieure sont généralement acheminées vers les moulins des jours, des semaines ou même des mois après avoir été cueillies - pas "en quelques heures. " Le graphique a confondu deux pratiques douteuses que l'on peut trouver dans certaines parties de l'industrie de l'huile d'olive. Certains producteurs mélangent de l'huile d'olive avec du soja ou d'autres huiles bon marché, tandis que d'autres mélangent des huiles végétales avec du bêta-carotène et de la chlorophylle pour produire de la fausse huile d'olive; les deux pratiques ne sont généralement pas combinées. L'huile d'olive mise en bouteille en Italie et vendue aux États-Unis peut être étiquetée "emballé en Italie "ou "importé d'Italie "- pas "produit en Italie »- même si le huile ne vient pas d'Italie. (Cependant, les pays d'origine sont censés figurer sur l'étiquette.) Une étude menée en 2010 par des chercheurs de l'Université de Californie à Davis a révélé que 69% de l'huile d'olive importée étiquetée "extra vierge »ne répondait pas, dans un test expert de goût et d’odeur, à la norme de cette étiquette. L'étude a suggéré que les échantillons de qualité inférieure avaient été oxydés; avait été frelaté avec de l'huile d'olive raffinée moins chère; ou étaient de mauvaise qualité parce qu'elles étaient faites d'olives endommagées ou trop mûres, ou d'olives qui avaient été mal stockées ou transformées - ou d'une combinaison de ces défauts. Il n'a pas conclu que 69% de l'huile d'olive à vendre aux États-Unis était falsifiée. Enfin, le graphique a cité à tort Tom Mueller, qui dirige le blog Truth in Olive Oil, comme source de l'information. Alors que le blog de M. Mueller et d'autres écrits ont été consultés pour préparer le graphique, plusieurs de ses conclusions ont été mal interprétées. »

