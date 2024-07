Un nouveau podcast espagnol plonge dans le monde de l'huile d'olive

Les oléiculteurs, les meuniers et les embouteilleurs déplorent constamment le manque de connaissances des consommateurs concernant huile d'olive extra vierge.

En effet, 49 pour cent des personnes interrogées 2023 Olive Oil Times Enquête sur les récoltes ont cité le manque de connaissances des consommateurs comme l’une de leurs principales préoccupations.

À cette fin, trois professionnels de l'huile d'olive ont lancé un podcast en espagnol pour discuter de la les bases de l'huile d'olive avec un éventail diversifié d'invités et créer de nouveaux passionnés.

Le secteur de l'huile d'olive vierge a besoin de beaucoup de diffusion et de personnes qui s'y connectent, en particulier les jeunes. - Mercedes Uceda, co-animatrice, A la Sombra del Olivo

Pablo Voitzuk, éducateur en huile d'olive, consultant et NYIOOC World Olive Oil Competition juge, a eu l'idée de À la ombre de l'olivier (À l'ombre de l'olivier) en 2023 et a choisi Mercedes Uceda et Maripaz Aguilera comme co-animatrices.

"Pablo m'a dit à Noël qu'il voulait faire un podcast », a déclaré Aguilera, spécialiste technique de l'huile d'olive à l'Institut andalou de recherche et de formation agricole et halieutique (IFAPA), chef de panel et consultant.

"De par notre travail, nous restons souvent à un niveau technique. Nous nous adressons toujours au secteur, et ce podcast est un moyen de diffuser la culture de l'huile d'olive auprès d'un large public », a-t-elle ajouté.

Uceda, un dégustateur certifié dont le cabinet de conseil en ingénierie familial se consacre à la construction et à la conception de moulins à olives, écoute fréquemment des podcasts et était ravi de rejoindre le projet. Elle estime que les podcasts constituent un excellent moyen de divertir et d’informer le jeune public.

Selon Spotify, une plateforme de streaming audio, plus de la moitié des Espagnols écoutent des podcasts, et un tiers en écoute habituellement. Une étude distincte de l'Observatoire iVoox, qui collecte des données sur les podcasts en langue espagnole, a révélé que 40 % des auditeurs ont entre 18 et 44 ans.

"Le monde des podcasts, auquel je suis devenu accro, semble être un très bon moyen de diffuser n'importe quel sujet », a déclaré Uceda.

"Le secteur de l'huile d'olive vierge a besoin de beaucoup de diffusion et de personnes qui s'y connectent, en particulier les jeunes », a-t-elle ajouté. "Les podcasts sont une forme de partage de connaissances ou de connexion avec différents sujets utilisés par les jeunes, cela nous a donc semblé une très bonne idée.

Uceda estime que le format conversationnel long des podcasts, qui fait partie des genres les plus populaires, est idéal pour discuter de l'huile d'olive, permettant aux hôtes et à leurs invités d'examiner les détails et les nuances de chaque sujet plutôt que de recourir aux extraits sonores typiques de informations par câble et programmes de radio traditionnels.

"Nous couvrons beaucoup de choses, mais le podcast est destiné aux non-professionnels », a déclaré Uceda. "Il possède un vocabulaire assez transférable pour que tout le monde puisse le comprendre. Nous essayons d’éviter d’utiliser des mots techniques.

Aguilera a convenu que le podcast est destiné à être accessible au grand public, mais a ajouté que les professionnels de l'huile d'olive le trouveraient également intéressant. Aguilera a passé toute sa vie professionnelle à étudier l'huile d'olive, mais a quand même appris de nombreux faits intrigants en réalisant le podcast.

"L’objectif est de toucher le plus de personnes possible », a-t-elle déclaré. "Je pense que nous avons essayé d’impliquer toutes sortes de personnes, en particulier celles qui souhaitent apprendre.

Les trois animateurs ont enregistré six épisodes du podcast, répartis par thème. La première est une introduction dans laquelle les animateurs discutent de leur vision du podcast et de la manière dont ils espèrent que les auditeurs commenceront à penser à l'huile d'olive.

Le reste du podcast couvrira la santé, la gastronomie, la culture, les variétés d'olives et le marketing. Chaque épisode, d'une durée d'environ une heure, commence par une discussion entre les trois animateurs et est suivi d'un entretien avec un expert dans chaque domaine.

"Nous avons recherché des invités du monde entier, tant d’Europe que de l’hémisphère sud, afin que le podcast soit également plus large », a déclaré Uceda. "Nous pensions que de cette façon, les Espagnols écouteraient les gens et les opinions du reste du monde, notamment en termes de ventes en Amérique du Sud, ce qui était très intéressant.

"Il y a des gens du Chili, d’Argentine, des États-Unis et d’Italie », a ajouté Aguilera. "Autrement dit, nous ne voulions pas que ce soit seulement notre vision, mais aussi une vision qui s'inspire de différentes parties du monde.

Le troisième épisode présente des entretiens avec Alicia Moya et Carola Dümmer, co-auteurs du premier ouvrage du Chili. guide de l'huile d'olive, pour discuter commerce et culture.

Filippo Falugiani, président fondateur de l'Association internationale des restaurants d'huile d'olive, et Dani Garcia Peinado, chef spécialisé dans l'huile d'olive et cuisinier de la Fédération royale espagnole de football, apparaissent dans le quatrième épisode pour discuter du rôle des restaurants en tant qu'ambassadeurs de l'huile d'olive. le huile à un public plus large.

"J'ai aimé l'épisode avec Filipo et Dani car il s'est ouvert sur les chaînes Horeca et restaurants », a déclaré Uceda. "Nous disons toujours que pénétrer le canal de la restauration est la chose la plus difficile dans le monde de l'huile d'olive vierge, et dernièrement, nous avons eu du mal. Les chefs et les restaurateurs sont aussi les scribes de notre produit.

Parmi les autres invités figurent Nico et Rafael Alonso Barrau du producteur primé Oro del Desierto, Carmen Nieto de Paraiso Virgen Extra, un détaillant spécialisé, et Juan Pablo Castellano, membre de la Chambre de commerce oléicole de San Juan, Argentine, entre autres.

Les premiers épisodes de A la Sombra del Olivo sont déjà diffusés sur Spotify et des versions vidéo sont disponibles sur YouTube.