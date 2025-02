Une nouvelle classe de sommeliers spécialisés dans l'huile d'olive est confirmée à Londres

De la Virginie à la Nouvelle-Galles du Sud, les professionnels et les passionnés d'huile d'olive se sont réunis au CIEE Global Institute, dans le centre de Londres, pour un événement à guichets fermés Olive Oil Times Cours de certification de sommelier fin janvier.

Pendant cinq jours, les participants ont examiné l’analyse sensorielle de l’huile d’olive, les meilleures pratiques agricoles et de production, avantages pour la santé, nutrition, applications culinaires et assurance qualité.

Ce programme rigoureux a été dirigé par des experts renommés de six pays. Le groupe a analysé plus d'une centaine d'échantillons d'huile d'olive provenant de toutes les régions productrices.

J’ai maintenant une connaissance beaucoup plus approfondie de l’huile d’olive extra vierge et la capacité de discerner un véritable produit de qualité. - Inigo Garel-Jones Garrigues, IGJG Ltée

Parmi les participants figurait Chasity Pritchett, du détaillant basé aux États-Unis Emblème de l'huile d'olive, qui se concentre sur la vente de produits fabriqués localement huile d'olive extra vierge.

Chasity Pritchett (Photo : Andrew Mullan pour Olive Oil Times)

"« Ce cours m’a beaucoup appris et m’a donné un aperçu incroyable du processus de production de l’huile d’olive », a-t-elle déclaré. "Cela m’a ouvert les yeux sur un tout nouveau monde de goûts et de complexités provenant de différents cultivars.

Pritchett prévoit d’utiliser ce qu’elle a appris au cours du cours pour faciliter l’accès au matériel pédagogique et à la recherche pour les communautés mal desservies, telles que les Afro-Américains et les Amérindiens.

"« Cette mission est profondément personnelle, et le travail continue alors que je m’efforce d’éduquer et de sensibiliser à travers le pays sur les bienfaits de l’huile d’olive pour la santé », a-t-elle déclaré. "« Être entouré de personnes qui étaient tout aussi passionnées et enthousiastes que moi par l’huile d’olive était vraiment inspirant. »

Thelka Galazoudi, fondatrice de la société basée à Londres Retour aux racines, a également quitté le cours de certification de sommelier avec un sentiment d'inspiration.

Galazoudi, qui importe et distribue des huiles d'olive extra vierges biologiques grecques et d'autres produits, prévoit d'utiliser ce qu'il a appris au cours du cours pour éduquer les consommateurs curieux lors de ses événements de dégustation.

"« Le cours de sommelier en huile d’olive est une progression naturelle dans mon parcours pour approfondir mes connaissances et mon expertise », a-t-elle déclaré. "Cela m’a permis de rencontrer des personnes passionnées et partageant les mêmes idées, qui partagent un profond amour et un profond respect pour l’huile d’olive. »

Hedzer Roodenburg Vermaat et Thelka Galazoudi (Photo : Andrew Mullan pour Olive Oil Times)

Stefano Chessa de Importations Oliveto il a rejoint le cours pour poursuivre son initiative de commercialisation d'huiles d'olive extra vierges méditerranéennes à Londres.

"Je travaille sur un projet visant à améliorer le réseau de distribution britannique pour Dominique Manca», At-il dit. "Leurs produits sont disponibles auprès d’un distributeur spécialisé dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, mais leur présence sur le marché de la vente au détail spécialisée est totalement absente.

Chessa a déclaré qu'il avait beaucoup apprécié le cours, citant le "une approche « rafraîchissante » de la manière dont le cours enseigne le monde de l’huile d’olive extra vierge.

Même les producteurs expérimentés ont trouvé de la valeur dans le cours, qui a exploré les dernières innovations pour compléter leurs décennies d'expérience de travail sur le terrain. (Photo : Andrew Mullan)

"« Tous les instructeurs étaient agréables et professionnels, mais incroyablement compétents », a-t-il déclaré. "« L’événement a été exceptionnellement bien organisé. Je me sens désormais beaucoup plus confiant dans ma compréhension du secteur de l’huile d’olive extra vierge. Je suis certain que cela améliorera mes interactions avec les clients actuels et futurs. »

Aux côtés des détaillants et des importateurs, les producteurs d’huile d’olive ont suivi le cours pour découvrir les dernières tendances du secteur et le secteur de l’huile d’olive au sens large.

"« Je connais maintenant le produit », a déclaré Jorge Miranda, qui a récemment rejoint le producteur espagnol primé Casas de Hualdo gérer les exportations.

La recherche de la qualité a amené un autre producteur espagnol d'huile d'olive, Inigo Garel-Jones Garrigues, à Londres. "« Je suis un producteur qui cherche à améliorer la qualité des fruits et des huiles que je produis et celle de notre coopérative dans son ensemble », a-t-il déclaré.

"« Ce cours a été une véritable révélation pour moi. Étant donné que j’avais été exposé à un pays [l’Espagne] et à une région, cela m’a donné une vision plus large du secteur et de la production », a ajouté Garel-Jones Garrigues. "Mais le plus important, c’est que j’ai désormais une connaissance beaucoup plus approfondie de l’huile d’olive extra vierge et la capacité de discerner un véritable produit de qualité. »

Bien que la plupart des participants au cours soient des professionnels, des consommateurs curieux y ont également participé pour approfondir leurs connaissances sur l'huile d'olive. (Photo : Andrew Mullan)

Même les producteurs expérimentés ont trouvé de la valeur dans le cours, qui a fourni les dernières avancées scientifiques et innovations en matière d'agriculture, de récolte et de mouture pour compléter leurs décennies d'expérience de travail sur le terrain.

"« Je vis et je produis de l'huile d'olive en Toscane depuis 20 ans », a déclaré Elizabeth Ward-Booth. "« Au fil des années, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la production d’huile d’olive. Aujourd’hui, je déménage dans une nouvelle région de Toscane réputée pour son excellente production d’huile d’olive. J’ai pour objectif d’utiliser mon expérience et mes nouvelles connaissances pour produire une huile d’olive de la meilleure qualité possible. »

Ward-Booth a déclaré que le cours a approfondi sa compréhension et son appréciation des huiles d'olive extra vierges en dehors de l'Italie.

"« Je crois que les vastes connaissances acquises concernant l’huile d’olive, en particulier l’importance de l’attention portée aux détails lors de la récolte, de la mouture et du stockage, seront d’une valeur inestimable pour produire une huile d’olive de qualité supérieure », a-t-elle déclaré.

En plus du contenu du cours, les participants ont également eu l’occasion d’interagir avec le mélange éclectique d’instructeurs et de pairs.

Aux côtés des détaillants et des importateurs, les producteurs d'huile d'olive ont assisté au cours pour découvrir les dernières tendances du secteur et le secteur plus large de l'huile d'olive. (Photo : Andrew Mullan pour Olive Oil Times)

"« Le cours m'a également offert des opportunités de réseautage, me permettant d'entrer en contact avec des producteurs et des acheteurs du monde entier », a déclaré Hedzer Roodenburg Vermaat de l' Club de l'huile d'olive.

Roodenburg Vermaat s'approvisionne actuellement tunisien primé huiles d'olive avec le projet d'étendre sa sélection à d'autres pays.

Il a dit devenir un sommelier Cela l’aidera à mieux évaluer la qualité des huiles d’olive qu’il importe et à améliorer la manière dont il guide les particuliers et les entreprises dans ses événements de marketing de l’huile d’olive.

"« Le cours m'a aidé à atteindre mes objectifs en améliorant ma crédibilité en tant que professionnel de l'huile d'olive, en perfectionnant ma capacité à évaluer les huiles d'olive et en élargissant mon réseau industriel - ce qui contribuera à la croissance de l'Olive Oil Club », a-t-il ajouté.

Shannon Hurd, qui dirige la société basée aux États-Unis Importations de la famille Cesena, j'ai trouvé que le cours était "« Les exposés étaient complets et pertinents. Les intervenants étaient compétents et intéressants, offrant des idées et des éclaircissements sur des sujets surchargés d’informations. »

Stefano Chessa d'Oliveto Imports a rejoint le cours pour poursuivre son initiative de commercialisation d'huiles d'olive extra vierges méditerranéennes à Londres. (Photo : Andrew Mullan)

"« Je voulais acquérir des connaissances pour garantir que chaque bouteille que nous sélectionnons reflète notre engagement envers l’excellence et l’authenticité », a ajouté Hurd. "« Les connaissances acquises en tant que sommelier améliorent ma capacité à informer les consommateurs sur les avantages qu'offre l'huile d'olive extra vierge. »

Si la formation était principalement suivie par des professionnels, des consommateurs curieux y ont également pris part pour approfondir leurs connaissances en matière d’huile d’olive.

"« Je n’ai aucun lien avec le commerce de l’huile d’olive – juste une passion pour la bonne cuisine et la bonne nourriture et le désir de prendre ma retraite dans les Pouilles », a déclaré Andrew Waters.

"« J’ai commencé le cours en connaissant l’huile d’olive extra vierge, mais en sachant très peu de choses à ce sujet », a-t-il ajouté. "« L’étendue du cours et la quantité de choses que j’ai apprises étaient vraiment impressionnantes. »

