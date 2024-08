Plus de 800 à la compétition internationale de l'huile d'olive à New York

La compétition d'huile d'olive la plus importante et la plus prestigieuse au monde sera plus importante que jamais cette année, avec plus de marques 800 des pays 27 en lice le mois prochain pour les prix convoités Silver, Gold et Best in Class.

Le quatrième concours international annuel d’huile d’olive à New York (NYIOOC), qui se tiendra à New York en avril 11 - 14, dévoilera les huiles d'olive jugées, par un panel international d'experts, comme les meilleures au monde pour 2016. Les résultats seront annoncés lors d'un conférence de presse diffusé en direct sur 5: 30 Eastern (UTC ‑5) le jeudi avril 14.



Le fait qu'il y ait tant de producteurs en quête d'excellence est une leçon d'humilité. - Curtis Cord, NYIOOC

Les organisateurs ont déclaré que le nombre record d'inscriptions était le résultat d'une bonne saison de récolte globale et des avantages sans équivoque pour les marques qui réussissent à remporter un prix au NYIOOC. "Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'identifier et de célébrer les meilleures huiles d'olive extra vierges du monde », a déclaré Curtis Cord, NYIOOC fondateur et président. "Le fait qu'il y ait tant de producteurs en quête d'excellence est une leçon d'humilité. »

Les gagnants du NYIOOC sont présentés sur le populaire Meilleur guide des huiles d'olive (bestoliveoils.org), la liste faisant autorité utilisée par les chefs, les acheteurs de produits alimentaires et les consommateurs avertis qui apprécient les huiles d'olive extra vierges de la plus haute qualité.

NYIOOC et Olive Oil Times a récemment développé un appairage qui identifie les meilleures huiles primées pour correspondre à certains aliments. Depuis son lancement en janvier, l'application a été utilisée plus d'un demi-million de fois. L'équipe développe actuellement une application mobile qui permettra aux utilisateurs de scanner n'importe quelle bouteille d'huile d'olive pour voir son profil de qualité.

Et peut-être encore plus au point, NYIOOC dit qu'il dévoilera bientôt un "Bouton "Acheter maintenant" sur les listes du guide des meilleures huiles d'olive, alimenté par une nouvelle plate-forme, le Best Olive Oils Marketplace, qui permettra aux commerçants - détaillants et distributeurs - de vendre NYIOOC gagnants directement via les sites Web sur l'huile d'olive les plus fréquentés au monde. "Nous allons boucler la boucle », a déclaré Cord. "Non seulement nous révélerons les meilleures huiles d'olive de l'année, mais nous les achèterons dans les cuisines. »