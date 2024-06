Le mois de mai a marqué une autre année record en matière de chaleur

Après un nouveau rapport Selon le service Copernicus sur le changement climatique de l'Union européenne, mai 2024 a été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé à une interdiction mondiale de la publicité sur les combustibles fossiles.

"J'exhorte tous les pays à interdire la publicité des sociétés de combustibles fossiles », a déclaré Guterres dans son discours au Musée américain d'histoire naturelle de New York. "Et j’exhorte les médias et les entreprises technologiques à cesser de faire de la publicité sur les combustibles fossiles.

" Nous avons besoin d’une bretelle de sortie de l’autoroute menant à l’enfer climatique. La bataille pour 1.5 degré sera gagnée ou perdue dans les années 2020. - António Guterres, secrétaire général de l'ONU

Selon le rapport Copernicus, mai 2024 a été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré, marquant également 12 mois consécutifs (de juin 2023 à mai 2024) parmi les mois les plus chauds jamais enregistrés.

"Au cours de l’année écoulée, chaque tournant du calendrier a fait monter la pression », a déclaré António Guterres.

Voir aussi: Les arbres sont moins efficaces pour séquestrer le carbone dans un monde plus chaud et plus sec

"Changement climatique est la mère de tous les impôts furtifs payés par les gens ordinaires et les pays et communautés vulnérables », a-t-il ajouté. « Pendant ce temps, les parrains du chaos climatique – l’industrie des combustibles fossiles – engrangent des bénéfices records et se régalent de milliards de dollars de subventions financées par les contribuables. »

Guterres a réitéré sa proposition d'une taxe mondiale sur les entreprises de combustibles fossiles. »bénéfices exceptionnels, exhortant également les institutions financières du monde à cesser "financer la destruction des combustibles fossiles et commencer à investir dans une révolution mondiale des énergies renouvelables.

Les groupes de combustibles fossiles ont répondu aux affirmations du chef de l'ONU, affirmant que la lutte contre le changement climatique était un aspect important de leur production d'énergie.

"Notre industrie s’efforce de continuer à produire une énergie fiable et abordable tout en s’attaquant au défi climatique, et toute allégation contraire est fausse », a déclaré Megan Bloomgren, vice-présidente senior des communications à l’American Petroleum Institute.

Alors que la hausse des températures mondiales est principalement attribuée aux émissions humaines de gaz à effet de serre, le El Niño phénomène climatique a également contribué à un planète plus chaude en 2023 et les premiers mois de 2024.

Les données de Copernic ont également montré que les températures moyennes mondiales au cours de la période de 12 mois étaient les plus élevées jamais enregistrées, atteignant 0.75 ºC au-dessus de la moyenne de 1991 à 2020 et 1.65 ºC au-dessus de la période préindustrielle (1850 à 1900).

Toutefois, malgré la seuil de réchauffement climatique n’a pas été franchie puisqu’une augmentation des températures moyennes mondiales de plus de 1.5 ºC sur plusieurs décennies par rapport aux températures préindustrielles est nécessaire pour dépasser la limite.

Les scientifiques préviennent depuis longtemps que le dépassement du seuil de 1.5 ºC aurait un impact irréversible sur les systèmes humains et naturels de la planète.

Selon une étude réalisée par 57 scientifiques du monde entier, si l’humanité continue de dépendre des combustibles fossiles pour son énergie, dans 4.5 ans, la planète atteindra un point où le franchissement du seuil de réchauffement climatique sera inévitable.

"Nous avons besoin d’une rampe de sortie pour sortir de l’autoroute menant à l’enfer climatique », a déclaré António Guterres. "La bataille pour les 1.5 degrés sera gagnée ou perdue dans les années 2020.»