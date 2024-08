L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), selon son site Internet, "cherche à encourager l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel dans le monde considéré comme d'une valeur exceptionnelle pour l'humanité. »

L'Espagne compte 45 sites UNESCO, troisième sur la liste après l'Italie et la Chine des pays les plus reconnus. L'Andalousie compte sept sites: le parc national de Doñana; La cathédrale, l'Alcazar et les archives des Indes à Séville; Gorham´s Cave Complex; Site des Dolmens d'Antequera; L'Alhambra, le Generalife et Albyzin; Le centre historique de Cordoue et; Les ensembles monumentaux de la Renaissance de Úbeda et Baeza, Jaén.

L'Espagne figurait également parmi les sept pays répertoriés par l'UNESCO pour pratiquer La diète méditerranéenne, reconnu comme Patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Tout voyageur qui a traversé l'Andalousie et plus particulièrement la province de Jaén peut vous parler de son paysage spectaculaire, parsemé de millions d'oliviers. Leur existence apparemment infinie a été baptisée la Mar de Olivos ou "Mer des olives. "

Depuis un an maintenant, le gouvernement provincial de Jaén a été le chef de file dans la poursuite de la reconnaissance du terrain andalou unique en tant que site du patrimoine mondial.

En avril, un séminaire s'est tenu à l'Université internationale d'Andalousie (UNIA) à Baeza. L'événement a réuni des experts et des spécialistes pour discuter des valeurs environnementales, anthropologiques, économiques et physiques des oliveraies et de la meilleure manière de présenter l'idée à l'UNESCO.

L'Université a proposé un cours d'été pour aborder et préparer la communauté à la valeur culturelle de ses oliviers.

Une commission technique a été créée avec des représentants du gouvernement de Jaén, du gouvernement régional d'Andalousie, de l'Université de Jaén, des coopératives, de l'Association andalouse d'agriculture biologique (CAAE), de l'Association des groupes de développement rural (ARA), de la Fondation Guillén et , Association espagnole des municipalités oléicoles (AEMO).

La commission reconnaît que ce ne sera pas une tâche facile d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Cependant, ils soulignent la grande importance environnementale, traditionnelle, culturelle et économique de la mer des Oliviers. Il y a environ 180 millions d'oliviers dans la communauté autonome. Bien que les huit provinces d'Andalousie cultivent des olives, Jaén est le plus grand producteur, fournissant au monde 22 pour cent de son huile d'olive.

La commission affirme également que l'Andalousie compte plus de 300 municipalités qui dépendent de la culture comme activité économique principale, 170,000 370,658,072 fermes et un million et demi d'hectares (- - - acres) de sa campagne plantés avec l'arbre.

La commission technique a pour objectif de présenter le projet au ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports d'ici 2017. Le ministère décidera alors s'il vaut la peine de présenter une proposition à l'UNESCO. S'il est sélectionné, il appartiendra à l'UNESCO de prendre la décision finale en 2019.