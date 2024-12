Des agriculteurs italiens font don de 20 tonnes de nourriture pour les sinistrés de Gaza

Les agriculteurs italiens ont participé au programme Food for Gaza, promu par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour soutenir la population de Gaza.

Menée par le ministère, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), l'initiative Food for Gaza a été lancée en mars pour fournir de la nourriture et améliorer la sécurité alimentaire dans l'enclave palestinienne.

Le PAM est confronté à d’immenses difficultés d’accès pour acheminer les fournitures vers et à l’intérieur de Gaza et a été contraint de réduire les rations et de donner la priorité aux repas chauds et aux produits de boulangerie. - Emanuela Cutelli, communication, PAM Italie

Vingt tonnes de produits agroalimentaires offerts par les agriculteurs italiens de Confagricoltura et Coldiretti, ainsi que 20 tonnes de matériel médical fourni par la Croix-Rouge, ont été expédiées le 25 novembreth depuis le dépôt de réponse humanitaire des Nations Unies géré par le PAM à Brindisi, dans les Pouilles, jusqu'à la capitale jordanienne d'Amman, pour être ensuite transporté par voie terrestre jusqu'à Gaza.

L'aide humanitaire a été confiée à l'Organisation caritative hachémite de Jordanie, qui a géré son entrée ultérieure à Gaza.

"« Depuis le début du conflit, l'Italie a été en première ligne pour fournir une assistance humanitaire à la population de Gaza, en livrant des biens de première nécessité et en prodiguant des soins aux personnes ayant besoin d'assistance médicale, y compris les mineurs et leurs familles », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, qui a promu l'initiative. "Le programme Food for Gaza vise à faciliter l’accès à l’aide alimentaire, à assurer la sécurité alimentaire et à alléger les souffrances de la population.

L'un des quinze camions offerts par l'Italie au PAM pour livrer l'aide humanitaire Food for Gaza à Gaza. (Photo : Programme alimentaire mondial)

Déjà en juillet, les agriculteurs italiens de Confagricoltura et Coldiretti ont contribué à l'initiative en fournissant 45 tonnes de produits agroalimentaires, qui ont été expédiés et distribués avec des kits d'hygiène, du matériel médical et des tentes fournis par la Croix-Rouge.

L'Italie a fait don de 15 camions au PAM, qui serviront à distribuer l'aide. Tajani et la directrice exécutive adjointe du PAM, Rania Dagash, ont assisté à une cérémonie de livraison le 25 octobre.th au port de Gênes, Ligurie.

L'Italie a également contribué à hauteur de 12 millions d'euros au PAM pour l'achat de denrées alimentaires à distribuer à Gaza.

Selon les Nations Unies, plus de 44,500 - personnes ont été tuées à Gaza depuis qu'Israël a commencé son invasion de l'enclave palestinienne.

Plus de 1.9 million de personnes, soit environ 90 % de la population, sont déplacées à l’intérieur du pays et sont confrontées à une faim extrême, 70 % d’entre elles étant en proie à des pénuries alimentaires. récoltes détruites, les moyens de subsistance décimés et les voies d’approvisionnement commerciales et humanitaires sévèrement restreintes.

L'invasion israélienne est une réponse à l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle 1,180 3,400 Israéliens et ressortissants étrangers ont été tués, 251 - blessés et - capturés et ramenés à Gaza.

Selon une récente étude sur la sécurité alimentaire, évaluation, le PAM rapporté Le risque de famine persistera dans toute la bande de Gaza cet hiver, à moins que les combats ne cessent et que davantage d’aide humanitaire ne parvienne à la population.

"« Dans un contexte aussi complexe que celui de Gaza, où les besoins sont immenses et l’environnement devient de plus en plus difficile, le PAM est confronté à d’immenses difficultés d’accès pour acheminer les fournitures vers et à l’intérieur de Gaza et a été contraint de réduire les rations et de donner la priorité aux repas chauds et aux produits de boulangerie », a déclaré Emanuela Cutelli, responsable de la communication du PAM en Italie. Olive Oil Times.

"Mais même les boulangeries risquent de fermer par manque de farine et de carburant », a-t-elle ajouté. "Le PAM et ses partenaires font tout ce qu’ils peuvent pour apporter une aide aux populations qui ont cruellement besoin de biens de première nécessité.

"« L’initiative humanitaire italienne, Food For Gaza, est un outil précieux et un signe concret de réponse humanitaire aux besoins de la population », conclut Cutelli. "Nous sommes reconnaissants de l'initiative du ministère et des différents acteurs publics et privés italiens qui ont soutenu le PAM en apportant de la nourriture et de l'espoir à une population désespérée.