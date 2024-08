La police grecque enquête sur de l'huile d'olive volée à main armée

La police grecque enquête sur trois incidents de vol d'huile d'olive qui se sont produits au cours des dernières semaines, dont deux impliquant le vol d'huile d'olive sous la menace d'une arme.

Armé à Thessalonique

Un incident s'est produit après qu'un livreur s'est rendu dans un endroit non divulgué à Thessalonique pour effectuer une importante livraison d'huile d'olive. Selon le journal grec DefenceNet, lorsque le livreur est arrivé sur le site, quatre hommes l'ont forcé à remettre l'huile d'olive ainsi que d'autres produits alimentaires sous la menace d'une arme. La valeur totale des marchandises volées aurait été de 4,000 euros.

Le deuxième vol à main armée impliquant de l'huile d'olive a eu lieu dans l'arène sportive EKO où l'huile d'olive était stockée. Diverses sources d'information ont rapporté qu'en plein jour, six hommes armés auraient volé un total de 50 caisses remplies de bouteilles d'huile d'olive. Des témoins ont dit par la suite à la police qu'ils avaient vu les hommes armés charger les boîtes dans une camionnette non marquée sans plaques d'immatriculation.

Patras Robbery

Dans la ville de Patras, dans le Péloponnèse occidental, la police enquête sur un troisième vol d'huile d'olive où des voleurs ont volé de gros et lourds réservoirs d'huile d'olive dans la zone de stockage d'un résident âgé dans la banlieue de Saraveli. Selon un reportage local, la femme âgée a déclaré à la police qu'elle avait quitté son domicile pendant une courte période un samedi soir pour revenir découvrir que son hangar de stockage avait été cambriolé. Des voleurs avaient réussi à emporter plusieurs grands et lourds réservoirs remplis d'huile d'olive et quelques outils. Les cambrioleurs ne sont pas entrés par effraction dans la maison principale.

Selon le Top 7 Patras article, "C'est un exemple de la pauvreté qui existe aujourd'hui dans notre société. »

Les récents vols d’huile d’olive suivent la nouvelle d’autres délits liés à l’huile d’olive qui a eu lieu à Thessalonique et à Athènes au début de l'été. La police grecque a procédé à plusieurs arrestations dans les deux villes liées à deux réseaux distincts de fraude à l'huile d'olive.